Σε νέα συγκέντρωση προχώρησαν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές στην Α’ ΔΙΠΕ στο Μεταξουργείο καταγγέλλοντας τα πολλά κενά στα σχολεία που έχουν ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να έχει επηρεαστεί η λειτουργεία των ολοήμερων.

Μετά το όργιο καταστολής χθες, όταν τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών με αποτέλεσμα παιδιά του δημοτικού να πάνε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, η εκπαιδευτική κοινότητα της Α’ Αθήνας ανανέωσε το ραντεβού της για σήμερα αντικρίζοντας όμως και πάλι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην είσοδο του κτιρίου. Εκτός από τα ΥΜΕΤ που βρίσκονται στον χώρο παρατάχθηκαν και μέλη της Ομάδας Διαχείρισης και Οργάνωσης Συγκεντρώσεων (ΟΔΟΣ).

Σύμφωνα με καταγγελία της ΟΙΕΛΕ (Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών), που εξέφρασε την αλληλεγγύη της και την συμπαράστασή της στους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων, 20 ήταν οι μαθητές που μεταφέρθηκαν χθες σε νοσοκομεία

«Η σκληρή κατασταλτική πολιτική της κυβέρνησης δεν θα μείνει αναπάντητη», σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Α’ Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Αθήνας, που καλεί και στη σημερινή συγκέντρωση.

Τουλάχιστον 700 κενά

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να σταματήσουν οι συγχωνεύσεις τμημάτων, επισημαίνοντας ότι μόνο στην Α’ Διεύθυνση (που αφορά σχολεία της Α’ Αθήνας) υπάρχουν τουλάχιστον 700 επίσημα κενά.

Η Θεοδώρα Δριμάλα, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Βύρωνα-Καισαριανής-Παγκρατίου «Ρόζα Ιμβριώτη», δήλωσε στο Orange Press Agency ότι στόχος της κινητοποίησης είναι «να σταματήσουν εδώ και τώρα οι συμπτύξεις-συγχωνεύσεις των 15 τμημάτων της Α’ Αθήνας που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης» ενώ πρόσθεσε ότι «πέρα από τις επίσημες συμπτύξεις, γίνονται και πάρα πολλές ανεπίσημες».

«Έχουμε στα ολοήμερά μας σχολεία πέντε τμήματα σε ένα σχολείο ή έξι σε ένα άλλο σχολείο, λείπει ένας εκπαιδευτικός γιατί αρρώστησε ή έχει μία άδεια, και αμέσως συμπτύσσονται σε λιγότερα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες στη διαμονή των παιδιών στα ολοήμερα.

Έχουμε από την αρχή της χρονιάς κλειστά ολοήμερα και σε νηπιαγωγεία, που οδηγούν τους γονείς σε απόγνωση πραγματικά. Οι άνθρωποι είχαν κανονίσει τον προγραμματισμό τους πού θα μένουν τα παιδιά τους και αυτή τη στιγμή αλλάζει όλος ο προγραμματισμός αυτός. Έχουμε τμήματα ένταξης κλειστά, έχουμε παράλληλες στηρίξεις με έναν εκπαιδευτικό για τέσσερα-πέντε παιδιά, άρα στην ουσία δεν γίνεται σωστή δουλειά», ανέφερε η ίδια.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης είναι: