Σε αναβρασμό βρίσκεται η εκπαιδευτική κοινότητα καθώς τα σχολεία για ακόμα μία χρονιά ξεκίνησαν με πολλά προβλήματα. Νωρίτερα ένταση επικράτησε έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο καθώς τα ΜΑΤ που είχαν κλείσει την είσοδο, προχώρησαν σε χρήση χημικών και κρότου λάμψης εναντίον εκπαιδευτικών που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τις συγχωνεύσεις τμημάτων.

Στη συγκέντρωση βρισκόταν και μαθητές δημοτικού με τους γονείς τους αλλά αυτό δεν εμπόδισε την αστυνομία από το να πετάξει χημικά και να απωθήσει βίαια τους διαμαρτυρόμενους.

Αντιπαιδαγωγικό μέτρο που αδιαφορεί για τα παιδιά και το εκπαιδευτικό έργο σε σχολεία με ευαίσθητο κοινωνικό περιβάλλον

Οι σύλλογοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Α΄Αθήνας που καλούσαν στη σημερινή συγκέντρωση καταγγέλλουν ότι υπάρχουν 700 κενά εκπαιδευτικών και το υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να καλύψει το πρόβλημα με «συγχωνεύσεις τμημάτων διαγραφές μαθητών από το ολοήμερο, περικοπές στην παράλληλη στήριξη και την Ειδική Αγωγή».

«Τα σωματεία εκτιμούν πως οι συμπτύξεις τάξεων στο μέσον της χρονιάς είναι άλλος ένας τρόπος για την υποβάθμιση και διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης, ένα πλήγμα στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, ένα αντιπαιδαγωγικό μέτρο που αδιαφορεί για τα παιδιά και το εκπαιδευτικό έργο σε σχολεία με ευαίσθητο κοινωνικό περιβάλλον, μια ταξική επιλογή για τα παιδιά της εργαζόμενης πλειοψηφίας.

Όλες αυτές οι περικοπές συνδέονται άμεσα με την πολεμική οικονομία που θέλει τους εργαζόμενους με σκυμμένο το κεφάλι και που περικόπτει από μισθούς, συντάξεις, υγεία και παιδεία για να διαθέτει δις ευρώ σε πολεμικούς εξοπλισμούς και πολεμικές συγκρούσεις», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των συλλόγων εκπαιδευτικών που καλούσε στη σημερινή συγκέντρωση.

Δείτε φωτογραφίες