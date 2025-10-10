Κώστας Βλάσης: «Πέναλτι» 2 ετών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία
Ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, μίλησε για τα εκπαιδευτικά κενά αλλά και την «τιμωρία» που επιβάλλεται σε αναπληρωτές που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, μην έχοντας συγκεκριμένο λόγο
- Πρώτη και τελευταία ευκαιρία να δείτε δύο αρχέγονους κομήτες – Πώς θα τους εντοπίσετε
- Τι στοιχειοθετεί επικίνδυνη οδήγηση: Εγκύκλιος της Εισαγγελίας Εφετών για εφαρμογή του νέου ΚΟΚ
- «Στα 17 πήγα με 45άρα, ήταν τέλειο» - Καταδικάστηκε 61χρονος που προέτρεπε ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του
- Οι ΗΠΑ προς δεύτερη εβδομάδα δημοσιονομικής παράλυσης – Πού ρίχνουν οι πολίτες την ευθύνη
Στην ΕΡΤ μίλησε ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, αναφερόμενος στα κενά των εκπαιδευτικών στα σχολεία, αλλά και στο τι ισχύει σε περίπτωση που οι αναπληρωτές δεν αναλάβουν υπηρεσία, δίχως να έχουν σοβαρή αιτία.
Τι ισχύει για τις άδειες και τους αναπληρωτές
«Πιστεύω ότι έχουμε κάνει έναν σχεδιασμό πολύ σημαντικό από την αρχή της χρονιάς. Μόλις στο τέλος του Αυγούστου διορίσαμε 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς, αυτό έρχεται αθροιστικά στην προσπάθεια που κάνουμε όλη αυτή την πενταετία, όπου έχουν διοριστεί περίπου 50.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι από την 1η Σεπτέμβρη ήταν στις αίθουσες διδασκαλίας. Αμέσως, από την 1η Σεπτέμβρη ήρθε ένα πρώτο κύμα διορισμών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, 24.000, οι οποίοι από την έναρξη την πρώτη μέρα του σχολείου ήταν στις αίθουσες και ακολούθως, βλέποντας τα πρώτα κενά, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη ήρθαν άλλοι 13.000 εκπαιδευτικοί», ανέφερε.
Τόνισε ωστόσο, ότι με το που γίνεται ο διορισμός κάποιοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν θεσμοθετημένες άδειες.
«Είναι άλλο οι μόνιμοι, άλλο οι αναπληρωτές. Όταν ένας μόνιμος έρθει, αναλάβει υπηρεσία και βάλει κάποια άδεια, εκ των πραγμάτων η θέση τον περιμένει για όταν επιστρέψει. Οι αναπληρωτές, αν πάρουν άδεια, σαφώς δεν μπορείς να καλύψεις».
Ειδική αναφορά έκανε στους αναπληρωτές που, ενώ τοποθετούνται, τελικά δεν αναλαμβάνουν καθόλου υπηρεσία χωρίς λόγο, εξηγώντας ότι για αυτούς προβλέπεται ποινή.
«Για αυτόν που δεν αναλαμβάνει. Υπάρχει και τιμωρία. Υπάρχει ‘πέναλτι’ για δύο χρόνια».
- Νυχτερίδες βρέθηκαν για πρώτη φορά να πιάνουν πουλιά στον αέρα – Και να τα τρώνε εν πτήσει
- Επιστολή Τυχεροπούλου στην Εξεταστική – Διαθέσιμη μετά τις 22/10 λόγω… δικών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
- Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τον νέο χώρο υποδοχής στο ΣΕΦ (vid)
- Sean «Diddy» Combs: Δικαστής προσφέρει στον ατιμασμένο ράπερ έναν τρόπο να μειώσει την ποινή φυλάκισής του
- Στο εδώλιο για απέλαση πιθανοί μάρτυρες για το κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις