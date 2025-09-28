Σχολεία: «Αγώνας επιβίωσης» από τις τραγικές ελλείψεις – Σε απελπισία οι γονείς

Μεγάλες είναι οι ελλείψεις στα σχολεία της χώρας, ακόμη μία χρονιά. Όπως καταγγέλλουν γονείς, τα τμήματα είναι ασφυκτικά γεμάτα, οι αίθουσες είναι ακατάλληλες και οι μικροί μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ.

Μιλώντας στο Mega, οι γονείς μιλούν για εικόνα που θυμίζει περισσότερο «αγώνα επιβίωσης». Ενώ, παράλληλα με τα κενά σε εκπαιδευτικούς, επικρατεί η απόγνωση, διότι όπως δηλώνουν δεν ξέρουν καν πού να αφήσουν τα παιδιά τους.

Αυτό που περιγράφουν είναι σχολεία χωρίς δασκάλους, τμήματα με 25 παιδιά, αίθουσες που δεν είναι κατάλληλες, μικρά παιδιά μέσα σε κοντέινερ.

Στην Καλλιθέα

Έναν καθημερινό Γολγοθά ανεβαίνουν οι γονείς του 9ου νηπιαγωγείου Καλλιθέας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega. Πήγαν τα παιδιά τους στο σχολείο και χωρίς καμία ενημέρωση δεν υπήρχε κανείς να παραλάβει τα παιδιά τους.

Από τον αγιασμό μέχρι και σήμερα βιώνουν καθημερινά μια Οδύσσεια. Επιπλέον, το νηπιαγωγείο είναι ένα κοντέινερ, που συστεγάζεται μέσα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας.

Και ενώ το υπουργείο ανακοίνωσε χιλιάδες διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών, τα κενά παραμένουν. Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ τα κενά σε εκπαιδευτικούς ξεπερνούν τις 8.000. Η διδασκαλική ομοσπονδία μιλά επίσης για περίπου 600.000 χαμένες διδακτικές ώρες.

Σε «τεντωμένο σχοινί» τα σχολεία

Ενδεικτικό είναι ότι στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Λήμνου, για παράδειγμα, λείπουν πάνω από 20 καθηγητές ειδικοτήτων και παράλληλης στήριξης. Στο 6ο Δημοτικό Μεταμόρφωσης η παράλληλη στήριξη δεν έχει καλυφθεί ούτε στο 25% των αναγκών.