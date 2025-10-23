Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις τμημάτων, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής η Μαρία Κομνηνάκα, βουλευτής του ΚΚΕ.

«Παίρνω τον λόγο να απευθυνθώ και προς στον αρμόδιο Υπουργό, και να καταγγείλουμε ως ΚΚΕ άλλο ένα απαράδεκτο περιστατικό καταστολής και αυταρχισμού απέναντι, αυτή τη φορά, σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του Δημοτικού, κύριε Υπουργέ.

Παρατάξατε τα ΜΑΤ, που υποδέχθηκαν με τα χημικά ακόμα και παιδάκια Δημοτικού που στέκονταν μπροστά με το πανό τους, σε μια κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αθήνας, ενάντια σε μια απαράδεκτη απόφαση συγχώνευσης και κατάργησης δεκάδων τμημάτων σε σχολεία του Δημοτικού της Αθήνας, εν μέσω της σχολικής χρονιάς. Απέναντι σε αυτούς παρατάξατε τα ΜΑΤ, απέναντι στα παιδιά δηλαδή, που διαδήλωναν ενάντια στην πολιτική που βάζει τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών θυσία στο βωμό και στο ζύγι του κόστους», ανέφερε η κ. Κομνηνάκα.

«Σας ενοχλεί η διογκούμενη λαϊκή οργή»

«Σας ρωτάμε κύριε Υπουργέ, στο Μεταξουργείο όπου γινόταν η κινητοποίηση, τον χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», συνέχισε και υπογράμμισε:

«Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά -με ακόμα ένα συνεχιζόμενο περιστατικό καταστολής και αυταρχισμού που είναι ένα από τα πολλά που παρουσιάζονται τις τελευταίες ημέρες και βδομάδες- ότι κανένας πόνος δεν έχει πιάσει την κυβέρνηση για τη διαφύλαξη δήθεν των μνημείων και των συμβόλων της χώρας.

Αυτό που σας ενοχλεί είναι η διογκούμενη λαϊκή οργή και αγανάκτηση, είναι η λαϊκή κινητοποίηση και διαμαρτυρία την οποία θέλετε με κάθε τρόπο να φιμώσετε και να επιβάλετε τη “σιγή νεκροταφείου”.

Όσο λοιπόν για την κυβέρνηση θα είναι προφανές ότι -προκειμένου να εφαρμόσει το αντιλαϊκό της πρόγραμμα- θα φέρνει νόμους και θα επιστρατεύει τον αυταρχισμό και την καταστολή, να ξέρετε ότι άλλο τόσο προφανές για τον λαό και το κίνημά του είναι να οργανώνει την πάλη του για να “αφήνει στα χαρτιά” αυτές τις επιδιώξεις σας, για να εμποδίζει την εφαρμογή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και, βεβαίως, να οργανώνει το κίνημα του για να ξεμπερδεύει μια και έξω με το σύστημα που συνεχώς θυσιάζει στο βωμό του κέρδους τις ανάγκες του λαού και των παιδιών του».

Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Για το θέμα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, έκανε , σύμφωνα με το 902.gr, τηλεφωνική παρέμβαση για το θέμα στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.