Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Νέα Αριστερά στηλιτεύοντας την επίθεση της αστυνομίας σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΠΕ) Α’ Αθήνας.

Όπως τονίζει: «Για ακόμη μία φορά η ΝΔ δείχνει το αυταρχικό της πρόσωπο. Αυτή τη φορά απέναντι σε δασκάλους, γονείς και παιδιά δημοτικού.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, συνέβη το αδιανόητο: η αστυνομία επιτέθηκε χωρίς καμία πρόκληση, ρίχνοντας χημικά σε μαθητές δημοτικού, στους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς».

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ

Η Νέα Αριστερά σημειώνει: «Η κυβέρνηση όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ.

Στη μέση της σχολικής χρονιάς, αντί να καλύψει τα κενά, συγχωνεύει τμήματα, αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη και πετάει παιδιά έξω από το ολοήμερο.

Αν ο κ. Μητσοτάκης, όταν λέει “ασφάλεια”, εννοεί να τρομοκρατεί δασκάλους και παιδιά, τότε ας βγει να το πει καθαρά.

Γιατί πλέον το γνωρίζουμε: η κυβέρνησή του έχει αλλεργία σε οποιονδήποτε και οποιαδήποτε αντιστέκεται στην αντικοινωνική πολιτική που προσπαθεί να επιβάλλει».

Η Νέα Αριστερά «στέκεται δίπλα στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς.

Απαιτούμε: