Συνεχείς είναι οι καταγγελίες για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που σημειώνονται στην εκπαίδευση, με βασικά ζητήματα τα κενά των διδασκόντων αλλά και την μη ύπαρξη νοσηλευτών.

Τραγική η κατάσταση σε σχολείο στην Κέρκυρα

Μία μητέρα 10χρονου μαθητή, η κ. Ειρήνη Γκαντιά, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGΑ», για την κατάσταση που επικρατεί στην Κέρκυρα.

«Έχω έναν γιο 10 ετών, έχει διαγνωστεί τα τελευταία 9 χρόνια με διαβήτη. Είχαμε κάθε χρόνο σχολικό νοσηλευτή. Το θέμα παρουσιάστηκε φέτος όταν η νοσηλεύτρια πήρε άδεια λοχείας και άδεια ανατροφής. Ήμασταν στην πρώτη φάση κανονικά, βγήκε σε άδεια δεν την είδαμε ποτέ. Φτάσαμε στην δεύτερη φάση, όπου τα κενά για τους νοσηλευτές στην Κέρκυρα ήταν 5, το υπουργείο έστειλε μόνο 3 και έτσι έγινε μία διαλογή. Εμείς κάθε Μάιο, καλούμαστε να κάνουμε χαρτιά, ότι χρειάζεται νοσηλευτής για την επόμενη χρονιά. Όποτε όταν φτάνουμε Σεπτέμβριο για να κάνουμε προσλήψεις είναι πολύ αργά. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των νοσηλευτών να παίρνουν άδεια, ωστόσο ζητώ να αντικατασταθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, αναφέρθηκε στο ίδιο ζήτημα.

«Στην πρώτη φάση ήρθε η νοσηλεύτρια – ο νοσηλευτής, πήρε άδεια, και αμέσως στην δεύτερη φάση, που για πρώτη φορά φέτος η δεύτερη φάση έγινε σε 15 μέρες περίπου ούτως ώστε τα παιδιά να μην μείνουν με κενά και στα σχολεία. Ο νοσηλευτής ήταν 1 Σεπτεμβρίου στη σχολική μονάδα. Μετά εμείς πήγαμε στην β’ φάση, ούτως ώστε να καλυφθεί το κενό εκείνο. Στην β’ φάση πήραν 3 γιατί εμείς είχαμε ζητήσει από τον πίνακα και έχει εξαντληθεί ο πίνακας. Έχει εξαντληθεί ο πίνακας των αναπληρωτών. Σήμερα θα βγάλουμε τοπική πρόσκληση ούτως ώστε να καλυφθεί το παιδί της κ. Γκαντιά. Είχαμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Σήμερα θα γίνουν τοπικές προσκλήσεις. Δεν γίνονται απευθείας τοπικές προσκλήσεις γιατί υπάρχουν άτομα στους πίνακες που προηγούνται με μόρια. Οι αναπληρωτές είναι αυτοί που κάθε χρόνο καλύπτουν τα κενά. Μιλάμε κυρίως για άδειες λοχείας, ανατροφής, επαπειλούμενες άδειες, είναι νόμιμες άδειες και πρέπει να τις πάρουν», είπε αρχικά.

«Είμαι μονογονέας. Ο πατέρας του παιδιού μου έχει αποβιώσει πριν 8 χρόνια. Συντηρώ ένα σπίτι μόνη μου, δουλεύω μόνη μου και αυτή την στιγμή πρέπει να αφήσω την δουλειά μου για να πάω στο σχολείο;», τόνισε η κ. Γκαντιά.

«Σήμερα θα γίνει η τοπική πρόσκληση, μέχρι την Παρασκευή να υπάρχουν οι αιτήσεις για να είναι την Δευτέρα ο σχολικός νοσηλευτής», σημείωσε ο κ. Παπαδομαρκάκης.

Καταγγελία από γονείς για ελλείψεις σε νηπιαγωγείο στα Βριλήσσια

Στο 5ο νηπιαγωγείο Βριλησσίων. Εκεί 32 οικογένειες ζουν με την αγωνία για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα καθώς δεν υπάρχουν αναπληρωτές νηπιαγωγοί για να καλύψουν το ολοήμερο σχολείο και οι βάρδιες αυτές καλύπτονται εναλλάξ από την καλή θέληση των μόνιμων νηπιαγωγών του σχολείου.

«Εμάς λείπουν αναπληρωτές νηπιαγωγοί για το ολοήμερο. Είναι 33 παιδιά που πρέπει να συμμετέχουν στο ολοήμερο. Λείπει ένας εκπαιδευτικός και δεν μπορεί να δημιουργηθεί τμήμα γιατί δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής των παιδιών που θα είναι στο ολοήμερο. Στις 17/9 είχα υποβάλει στο υπ. Παιδείας αίτημα για απάντηση, στον δήμο Βριλησσίων για συμπαράσταση, δεν έλαβα καμία απάντηση. Χθες μετά από πολλές κλήσεις στην 1οβάθμια η απάντηση που έλαβα ήταν ότι το υπ. Παιδείας δεν έχει πόρους για να προσλάβει επιπλέον αναπληρωτές, λόγω των αδειών που δηλώσαν αρκετοί αναπληρωτές που μπήκαν από τη δεύτερη φάση. Μας είπαν ότι αναμένουν εκπαιδευτικό σε γ’ φάση. Όταν ρωτήσαμε πότε θα γίνει μια 3η φάση μας απάντησαν «άγνωστο», γιατί δεν έχει γίνει ποτέ 3η φάση. Αυτό μας απάντησαν», υπογράμμισε η κ. Ρένα Αηδόνη, μητέρα 5χρονης μαθήτριας.