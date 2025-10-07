Αν και έχει μπει ο Οκτώβριος η κατάσταση στα σχολεία παραμένει εκρηκτική καθώς η β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών απέχει πολύ από το να καλύψει τα χιλιάδες κενά που είχαν καταγραφεί με την έναρξη της χρονιάς. Στις ελλείψεις αυτές έρχεται να προστεθεί η απουσία σχολικών νοσηλευτών, οι οποίοι θεωρούνται απαραίτητοι για την κάλυψη κρίσιμων υγειονομικών αναγκών των μαθητών, ιδίως εκείνων που πάσχουν από σοβαρές ή χρόνιες παθήσεις.

Οι περιορισμένες προσλήψεις δεν επαρκούν, ενώ ο κάθε σχολικός νοσηλευτής «μοιράζεται» ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερα σχολεία.

Σχολεία: Κραυγή αγωνίας για την έλλειψη σχολικών νοσηλευτών

Οι γονείς μαθητών με χρόνιες παθήσεις αγωνιούν. Όπως σημειώνει μιλώντας στο MEGA μητέρα μαθήτριας της Γ’ Γυμνασίου, η κόρη της νοσεί από διαβήτη τύπου 1, ωστόσο στο σχολείο που πηγαίνει δεν υπάρχει νοσηλευτής.

«Είναι μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι γονείς που έχουμε τα παιδιά μας που νοσούν από διαβήτη τύπου 1, ένα αυτοάνοσο νόσημα και πολύ δύσκολο. Εμείς είχαμε την ενημέρωση από τη δευτεροβάθμια ότι ο νοσηλευτής που έχει εγκριθεί να έρθει στο δικό μας σχολείο αρνήθηκε τη θέση του. Εγκρίθηκε στα μέσα Ιουλίου όλη η διαδικασία».

Όπως εξηγεί η ίδια, η ύπαρξη του νοσηλευτή στο σχολείο είναι απαραίτητη για την κόρη της, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί να επέμβει.

«Είμαστε σε επιφυλακή, ευτυχώς το σχολείο συνεργάζεται πάρα πολύ καλά, έχουμε μία εξαιρετική διευθύντρια που η ίδια το έχει πάρει και λίγο πάνω της μέχρι να έρθει ο νοσηλευτής».

«Το θέμα είναι ότι το υπουργείο δεν μας καλύπτει τη θέση άμεσα. 20 Οκτωβρίου θα είναι η τρίτη φάση, καλό Νοέμβριο και βλέπουμε», καταλήγει.