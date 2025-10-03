newspaper
Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες για τον «κόφτη» στα ολοήμερα σχολεία – Νέες κινητοποιήσεις από γονείς και δασκάλους
Ελλάδα 03 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες για τον «κόφτη» στα ολοήμερα σχολεία – Νέες κινητοποιήσεις από γονείς και δασκάλους

Κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες γονέων και εκπαιδευτικών για τον «κόφτη» στα ολοήμερα σχολεία. «Η κυβέρνηση εξαπατά την κοινωνία. Μονόδρομος οι νέες κινητοποιήσεις», δηλώνει στο in ο πρόεδρος της ΔΟΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΡεπορτάζΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Spotlight

Ο «κόφτης» στα ολοήμερα σχολεία, σε συνδυασμό με τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, έχουν προκαλέσει κύμα διαμαρτυριών σε όλη την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), με αιφνιδιαστική εγκύκλιο στις 18 Σεπτεμβρίου, εισήγαγε «κριτήρια προτεραιότητας», για το ποια παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στα ολοήμερα σχολεία

Ενώ διαβεβαίωνε με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους ότι οι εγγραφές στα ολοήμερα τμήματα γίνονται δεκτές χωρίς προϋποθέσεις, εκ των υστέρων το υπουργείο διέψευσε τον εαυτό του. Ταυτόχρονα, διέψευσε και τις πρωθυπουργικές δεσμεύσεις για αναβαθμισμένα ολοήμερα σχολεία και στήριξη όλων των γονέων και των παιδιών τους, χωρίς εξαιρέσεις.

Αντί να προσλάβει επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών, για να καλυφθούν τα κενά στο ημερήσιο πρόγραμμα και να λειτουργήσουν πλήρως τα ολοήμερα σχολεία, η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, επιστρατεύει αλχημείες.

Πετάει το μπαλάκι στους διευθυντές/τριες και προϊστάμενους/ες των σχολικών μονάδων, αναθέτοντάς τους, να συγκεντρώσουν δικαιολογητικά από τους γονείς – που έχουν ήδη γράψει τα παιδιά τους στα ολοήμερα, ότι ανήκουν – κατά προτεραιότητα – στις παρακάτω κατηγορίες:

  • αν είναι και οι δυο γονείς/ κηδεμόνες εργαζόμενοι ή αν είναι μονογονεϊκές οικογένειες,
  • αν είναι εργαζόμενος ο ένας εκ των δυο και ο έτερος άνεργος,
  • αν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

«Ακούγεται αδιανόητο, αλλά είναι πραγματικότητα! Ο προγραμματισμός της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων που έγινε το αμέσως προηγούμενο διάστημα  αλλά και ο οικογενειακός προγραμματισμός χιλιάδων οικογενειών τινάζονται στον αέρα. Τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών κατακρεουργούνται! Αναθέσεις τμημάτων και διδακτικών αντικειμένων σε εκπαιδευτικούς κινδυνεύουν να γίνουν έρμαιο της επιλογής της κυβέρνησης να διαλύσει το Δημόσιο Σχολείο!», κατήγγειλε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), απαιτώντας «να αποσυρθεί η απαράδεκτη εγκύκλιος».

Βροχή καταγγελιών

Καταγγελίες για τον «κόφτη» στα ολοήμερα εξέδωσαν δεκάδες σύλλογοι και ενώσεις συλλόγων γονέων και κηδεμονων,  σύλλογοι εκπαιδευτικών, ακόμα και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Αττική έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κινητοποιήσεις σε κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ προγραμματίζονται νέες. Εν τω μεταξύ εντείνονται οι πιέσεις προς τους διευθυντές των σχολείων, να «κόψουν» παιδιά ή να διαθέσουν εκπαιδευτικούς σε άλλα σχολεία, με μετακινήσεις. Κανονικά έχει πλέον ολοκληρωθεί η β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών στα σχολεία, αλλά παραμένουν χιλιάδες κενά.

Νέες διαμαρτυρίες

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, Ενώσεις Γονέων από πέντε δήμους της Αττικής (Νέα Σμύρνη, Άγιο Δημήτριο, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Καλλιθέα), πραγματοποίησαν νέα παράσταση διαμαρτυρίας στις διευθύνσεις εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας, τόσο για την κάλυψη των κενών, όσο και για τα ολοήμερα.  Σύμφωνα με τους γονείς που συμμετείχαν στην κινητοποίηση, η απάντηση που τους δόθηκε ήταν ότι «δεν ήταν πάντα ελεύθερη για όλους η πρόσβαση στα ολοήμερα». Σε κάθε περίπτωση, οι προϋποθέσεις για εγγραφή στα ολοήμερα, με κριτήριο την εργασιακή κατάσταση των γονέων, καταργήθηκαν το 2020, εν μέσω πανδημίας. Η αιφνιδιαστική επαναφορά τους μετά από πέντε χρόνια, αναιρείόσα είχε  υποσχεθεί ο πρωθυπουργός, ο οποίος ως αντιπολίτευση κατήγγειλε τα κριτήρια εγγραφης στο ολοήμερο ως άδικα και «ταξικά».

Οι διευθυντές πιέζονται να ανταποκριθούν στη συλλογή δικαιολογητικών, με το υπουργείο να τους καθιστά «υπόλογους», με νέες εγκυκλίους. Από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας προειδοποιούν ότι θα παρακολουθούν τη φοίτηση των μαθητών στα ολοήμερα, επιφυλασσόμενοι να καταργήσουν τμήματα ακόμα και εν μέσω της σχολικής χρονιάς,  αν κρίνουν ότι δεν υπάρχουν αρκετοί μαθητές.

Όσο για το διευρυμένο ολοήμερο, που θα λειτουγεί και μετά τις 4.00 το απόγευμα, είναι σύμφωνα με γονείς και εκπαιδευτικούς «ένας άταφος νεκρός», αφού δεν έχει καν εξασφαλιστεί η λειτουργία του συμβατικού ολοήμερου. Το δε αναβαθμισμένο πρόγραμμα, με δημιουργικές δραστηριότητες και καινοτόμες θεματικές (π.χ. ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, χορός, εικαστικά, αθλητιμός εκμάθηση μουσικών οργάνων κ.ά), είτε δεν εφαρμόζεται καθόλου ή εφαρμόζεται ελλιπώς και προσχηματικά.

Πρόδρος ΔΟΕ: «Παράτυπες οι εντολές του υπουργείου»

«Όσα λέγονται από τις πρωτοβάθμιες διευθύνσεις για τα ολοήμερα σχολεία είναι δικαιολογίες για να κρύψει το υπουργείο Παιδείας της ευθύνες του», δηλώνει στο in ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης.

«Όχι μόνο δεν υπήρχαν προϋποθέσεις πρόσβασης εδώ και πολλά χρόνια, αλλά η τελευταία εγκύκλιος ξεκαθάριζε ρητά  ότι όλες οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές.  Αφού ξεκίνησαν τα σχολεία, διαπιστώθηκαν τα κενά και αποκαλύφθηκε ότι το υπουργείο Παιδείας θέλει να βάλει μαχαίρι στις προσλήψεις, επιχειρεί με μια παράτυπη οδηγία να τροποποιήσει του όρους λειτουργίας των ολοήμερων, να κλείσουν τμήματα και να πετάξουν έξω παιδιά. Αντί να προσθέσει δασκάλους, αφαιρεί μαθητές. Αντιμετωπίζει τα παιδιά μας σαν αριθμούς», λέει ο κ. Μαρίνης.

Παραμένουν 4.000 κενά

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ μας λέει ότι στην αρχή της σχολικής χρονιάς, μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, «με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούσαν τις 10.000».

Μετά τη Β’ φάση προσλήψεων 6.500 αναπληρωτών «παραμένουν τουλάχιστον 3.500 με 4.000 κενά, σύμφωνα πάντα με την καταγραφή του υπουργείου. Τα πραγματικά κενά είναι πολλαπλάσια. Αυτά δεν είναι αριθμοί. Είναι εκατοντάδες χαμένες ώρες διδασκαλίας, κλειστά ολοήμερα, παιδιά χωρίς παράλληλη στήριξη», επιμένει ο πρόεδρος της διδασκαλικής ομοσπονδίας.

Ο  ίδιος κάνει λόγο για «επιχείρηση διάλυσης του ολοήμερου και μετατροπής του σε χώρο φύλαξης παιδιών». Θεωρεί ότι οι πρακτικές της κυβέρνησης εξαπατούν την κοινωνία και οδηγούν τους γονείς να αναζητούν λύσεις στον ιδιωτικό τομέα, στα «κέντρα μελέτης», που ξεφυτρώνουν παντού.

Μονόδρομος οι νέες κινητοποιήσεις

«Ως ΔΟΕ πήραμε απόφαση για νέες κινητοποιήσεις τις επόμενες μέρες,  μαζί με τους γονείς. Είναι μονόδρομος, ώστε να απαιτήσουμε να γίνουν τώρα προσλήψεις και να καλυφθούν όλα τα πραγματικά κενά στην εκπαίδευση», καταληγει ο κ. Μαρίνης.

Την επόμενη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη νέα παράσταση διαμαρτυρίας, συλλόγων γονέων από τη Δυτική Αττική, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Άθήνας, στο Αιγάλεω, με αίτημα «να μην κλείσει κανένα ολοήμερο τμήμα» και να καλυφθούν όλα τα κενά εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού.

