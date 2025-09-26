Τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία – Καταγγελίες από συλλόγους γονέων

Δύο εβδομάδες μετά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία και τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν.

Τα σχολεία άνοιξαν στις 11 του μήνα με περισσότερα από 15.000 κενά, ενώ φέτος η τοποθέτηση των αναπληρωτών Α΄ φάσης έγινε αργότερα από ποτέ, καθώς οι εκπαιδευτικοί έφτασαν στα σχολεία την ίδια ημέρα με τους μαθητές.

Το υπουργείο αντί να προχωρήσει σε προσλήψεις αποφάσισε ξαφνικά την προηγούμενη εβδομάδα να κόψει ώρες από το ολοήμερο, αφήνοντας «ξεκρέμαστες» χιλιάδες οικογένειες με εργαζόμενους γονείς.

Ελλείψεις σε παράλληλη στήριξη και ολοήμερο

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το 6ο δημοτικό Μεταμόρφωσης, που ξεκίνησε την σχολική χρονιά με ελλείψεις σε παράλληλη στήριξη και ολοήμερο.

Αυτή την στιγμή στο σχολείο έχουμε ανάγκη για δασκάλους ειδικοτήτων και λείπουν και παράλληλες στηρίξεις. Τα κενά στην μεταμόρφωση είναι τεράστια. Μέχρι και σήμερα έχουν πάρει το ¼ των εκπαιδευτικών ενώ το πρόβλημα θα συνεχιστεί. Ως ένωση γονέων ζητάμε την πλήρη στελέχωση των σχολείων.

Η Βασιλική Τσαρδάκη, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Σχολείων Δ. Μεταμόρφωσης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις ελλείψεις στα σχολεία.

«Αυτή την στιγμή στη β’ Αθήνας από 372 παράλληλες που ζήτησαν έχουν πάρει τις 182. Αυτό για την καθημερινότητα σημαίνει ότι γίνεται πιο δύσκολη και του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Μιλάμε για τμήματα με 25 μαθητές που μπορεί να χρειάζονται 2 διαγνώσεις. Δεν γίνεται να μην λειτουργεί επίσης το ολοήμερο. Το ζητούμενο είναι άμεση πρόσληψη δασκάλων», είπε.

«Η νέα εγκύκλιος είναι ένας κόφτης που αφορά στους μαθητές που διαχωρίζει τα σχολεία, ξαναβάζει τους γονείς και τους αναγκάζει να ξαναδώσουν τα χαρτιά τους. Για το ολοήμερο έχουν δικαίωμα όλα τα παιδιά», συνέχισε η κ. Τσαρδάκη.

Η Χριστίνα Ντίκου, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 12ου νηπιαγωγείου Χαλανδρίου αναφέρθηκε στο ίδιο ζήτημα.

«Από τα νηπιαγωγεία του Χαλανδρίου το 12ο είναι ένα από τα σχολεία που έχει ανασταλεί το ολοήμερο. Λειτούργησε μόνο 5 μέρες και μετά ανεστάλη καθώς η δασκάλα έπρεπε να περάσει στο υποχρεωτικό. Έχουμε ελλείψεις από 3 γενικές θέσεις και 2 ειδικής. Εμείς έχουμε ήδη μιας βασική και 2 αναπληρώτριες. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, οι γονείς αναγκάζονται να μη φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο και τα παίρνουν στη δουλειά μαζί γιατί δεν μπορούν να πάνε 1 η ώρα να τα πάρουν. Είχε τοποθετηθεί μία εκπαιδευτικός που είναι έγκυος και ήρθε μόνο για 10 μέρες και αποχώρησε λόγω εγκυμοσύνης», τόνισε.