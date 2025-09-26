newspaper
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 13:07
Φωτιά σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Παναχαϊκό όρος – Σηκώθηκαν οκτώ εναέρια
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία – Καταγγελίες από συλλόγους γονέων
Ελλάδα 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:37

Τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία – Καταγγελίες από συλλόγους γονέων

«Βροχή» είναι οι καταγγελίες για τα κενά σε δασκάλους και καθηγητές που καταγράφονται στα σχολεία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Spotlight

Δύο εβδομάδες μετά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία και τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν.

Τα σχολεία άνοιξαν στις 11 του μήνα με περισσότερα από 15.000 κενά, ενώ φέτος η τοποθέτηση των αναπληρωτών Α΄ φάσης έγινε αργότερα από ποτέ, καθώς οι εκπαιδευτικοί έφτασαν στα σχολεία την ίδια ημέρα με τους μαθητές.

Το υπουργείο αντί να προχωρήσει σε προσλήψεις αποφάσισε ξαφνικά την προηγούμενη εβδομάδα να κόψει ώρες από το ολοήμερο, αφήνοντας «ξεκρέμαστες» χιλιάδες οικογένειες με εργαζόμενους γονείς.

Ελλείψεις σε παράλληλη στήριξη και ολοήμερο

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το 6ο δημοτικό Μεταμόρφωσης, που ξεκίνησε την σχολική χρονιά με ελλείψεις σε παράλληλη στήριξη και ολοήμερο.

Αυτή την στιγμή στο σχολείο έχουμε ανάγκη για δασκάλους ειδικοτήτων και λείπουν και παράλληλες στηρίξεις. Τα κενά στην μεταμόρφωση είναι τεράστια. Μέχρι και σήμερα έχουν πάρει το ¼ των εκπαιδευτικών ενώ το πρόβλημα θα συνεχιστεί. Ως ένωση γονέων ζητάμε την πλήρη στελέχωση των σχολείων.

Η Βασιλική Τσαρδάκη, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Σχολείων Δ. Μεταμόρφωσης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις ελλείψεις στα σχολεία.

«Αυτή την στιγμή στη β’ Αθήνας από 372 παράλληλες που ζήτησαν έχουν πάρει τις 182. Αυτό για την καθημερινότητα σημαίνει ότι γίνεται πιο δύσκολη και του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Μιλάμε για τμήματα με 25 μαθητές που μπορεί να χρειάζονται 2 διαγνώσεις. Δεν γίνεται να μην λειτουργεί επίσης το ολοήμερο. Το ζητούμενο είναι άμεση πρόσληψη δασκάλων», είπε.

«Η νέα εγκύκλιος είναι ένας κόφτης που αφορά στους μαθητές που διαχωρίζει τα σχολεία, ξαναβάζει τους γονείς και τους αναγκάζει να ξαναδώσουν τα χαρτιά τους. Για το ολοήμερο έχουν δικαίωμα όλα τα παιδιά», συνέχισε η κ. Τσαρδάκη.

Η Χριστίνα Ντίκου, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 12ου νηπιαγωγείου Χαλανδρίου αναφέρθηκε στο ίδιο ζήτημα.

«Από τα νηπιαγωγεία του Χαλανδρίου το 12ο είναι ένα από τα σχολεία που έχει ανασταλεί το ολοήμερο. Λειτούργησε μόνο 5 μέρες και μετά ανεστάλη καθώς η δασκάλα έπρεπε να περάσει στο υποχρεωτικό. Έχουμε ελλείψεις από 3 γενικές θέσεις και 2 ειδικής. Εμείς έχουμε ήδη μιας βασική και 2 αναπληρώτριες. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, οι γονείς αναγκάζονται να μη φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο και τα παίρνουν στη δουλειά μαζί γιατί δεν μπορούν να πάνε 1 η ώρα να τα πάρουν. Είχε τοποθετηθεί μία εκπαιδευτικός που είναι έγκυος και ήρθε μόνο για 10 μέρες και αποχώρησε λόγω εγκυμοσύνης», τόνισε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Business
Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη σύλληψη 62χρονου για παράνομη υλοτομία – Αποψίλωσε πλαγιά βουνού
Στη Θεσσαλονίκη 26.09.25

Σύλληψη 62χρονου υλοτόμου που αποψίλωσε πλαγιά βουνού προκαλώντας οικολογική καταστροφή (βίντεο)

Ο 62χρονος είχε καταδικαστεί πρόσφατα για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη - Από κοινού με τον συνεργό του προέβαιναν σε παράνομη υλοτόμηση στη Θεσσαλονίκη καταλήγοντας να προκαλέσουν οικολογική καταστροφή

Σύνταξη
Μητρόπολη Πειραιώς: Διοργανώνει μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο
Παρασκευή στις 20:00 26.09.25

Μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο διοργανώνει η Μητρόπολη Πειραιώς

Η φιλανθρωπική συναυλία γίνεται σήμερα στις 20:00 - «Είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την κίνηση, γνωστή για το έργο της η Μητρόπολη Πειραιώς», δήλωσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρρης

Σύνταξη
Χανιά: Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Κίσσαμο
Στα Χανιά 26.09.25

Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Κίσσαμο

Το μικρό αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στα Χανιά - Έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ευρωζώνη: Υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα – Ένας στους τρεις ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει
Τι γίνεται στην Ελλάδα 26.09.25

Όταν τα τρόφιμα «τσιμπούν»: Ένας στους τρεις στην Ευρωζώνη ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει

Γιατί, οι τιμές στα βασικά τρόφιμα, όπως στο ψωμί, στο βούτυρο και στη σοκολάτα είναι σημαντικές για τη νομισματική πολιτική;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
Ιράκ: Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν – Κορίτσια ακόμη και 9 ετών, έχουν την ίδια μοίρα
Εξομολόγηση ενός παιδιού 26.09.25

«Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν - Κορίτσια ακόμη και 9 ετών έχουν την ίδια μοίρα»

Η εξομολόγηση ενός κοριτσιού 13 ετών που αναγκάστηκε να παντρευτεί για να μην την σκοτώσουν. Πλέον στη θέση της μπορεί να είναι ακόμη και κορίτσια 9 ετών αφού ο νέος νόμος του Ιράκ το επιτρέπει

Σύνταξη
«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025
LGBTQI+ 26.09.25

«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025

Σε μία ιστορική πρωτιά για το Βιετνάμ και την ήπειρο της Ασίας, η δημοφιλής τραγουδίστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα Νγκουιέν Χουόνγκ Γκίανγκ επιβεβαιώθηκε ως η πρώτη τρανς γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα της στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe 2025, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και δύναμης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καράογλου: Ύβρις – Έκανε «χιούμορ» με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε βίντεο 26.09.25

Ύβρις Καράογλου - Έκανε χιούμορ με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου έφτασε στο σημείο να κάνει «χιούμορ» ενώ αναφερόταν σε νεκρούς - Παραμένει υπό πίεση η ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού
Σημείο αναφοράς 26.09.25

Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού

20.000 κομμάτια παιχνιδιών, πολύτιμα και πολύχρωμα, έχουν να αφηγηθούν χιλιάδες ιστορίες που δεν απευθύνονται μόνον σε παιδιά αλλά και σε όσους γοητεύονται από τα ταξίδια στο όνειρο.

Σύνταξη
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας

Έως τον Μάιο του 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, για ειδικά σχολεία και ομάδες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο