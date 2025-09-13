Η νέα χρονιά 2025 – 2026 βρίσκει την εκπαίδευση με πολλά κενά και ελλείψεις αλλά και ακατάλληλα κτίρια στα σχολεία, όπου η εγκατάλειψη και η προχειρότητα είναι εμφανείς. Παρατημένο, σύμφωνα με τη καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Ηράκλειου Αττικής, είναι και το δικό τους σχολείο όπου δεν έχουν γίνει τα αναγκαία έργα.

«Δυστυχώς, με την πρώτη μας επαφή με το σχολείο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, γίναμε μάρτυρες τριτοκοσμικών συνθηκών σε τάξεις, από την έλλειψη συντήρησης και μόνωσης» αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σύλλογος γονέων του Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής, παραθέτοντας παράλληλα εικόνες από μουχλιασμένους τοίχους σε σχολικές αίθουσες και τουαλέτες.

Τις προβληματικές σχολικές υποδομές έχει στηλιτεύσει και η οργανωτική γραμματέας Δ.Σ. Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής κ. Χαιρικάκη, μιλώντας Mega προ δύο εβδομάδων. Όπως είχε πει, εκτός από την έλλειψη καθηγητών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεκινήσει άμεσα το πλήρες πρόγραμμα του σχολείου, υπάρχουν κτίρια που είναι σε τραγική κατάσταση.

«Οσμές, υγρασία που διαφεύγει προς άλλες αίθουσες και κλειστές τουαλέτες λόγω διαρροών» καταγγέλλουν οι γονείς

«Εμείς ως ομοσπονδία γονέων έχουμε προειδοποιήσει για το μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα με τη σχολική στέγη στην Αττική. Έχουμε πρόβλημα με τη στατική επάρκεια, γυμνά καλώδια κ.τλ. Θεωρούμε ότι είμαστε στο όριο κάποιος ατυχήματος εξαιτίας της κατάστασης στα σχολικά κτίρια, ειδικά σε δήμο Αθήνας, Ηρακλείου, Αιγάλεω», τόνισε προσθέτοντας ότι «η κατάσταση είναι οριακή στην Αττική».

Οσμές, υγρασία και διαρροές

Οι γονείς των παιδιών του 2ου Δημοτικού Ηρακλείου Αττικής, όπως σημειώνουν στην ανάρτησή τους, αρνούνται να μπουν τα παιδιά εκεί μέχρι το πρόβλημα να αποκατασταθεί και προσθέτουν: «Δεν έγινε κανένα έργο στις εσωτερικές αίθουσες του σχολείου μας, κανένα έργο μόνωσης του σχολείου. Αλλά ακόμα και το πολυδιαφημισμένο από τον Δήμο περσινό έργο (μετά από πίεση και δημοσίευση φωτογραφιών με σαράκια και μούχλα) της ανακαίνισης των τουαλετών του σχολείου μας, φαίνεται να έγινε με προχειρότητα και για το θεαθήναι, αφού αλλάχτηκαν μόνο τα πλακάκια/πορσελάνες, αλλά τα υδραυλικά παρέμειναν τα ίδια απαρχαιωμένα».

Στην ίδια ανάρτηση γίνεται αναφορά σε οσμές και υγρασία που διαφεύγει προς άλλες αίθουσες και κάτω ορόφους, αλλά και «ανακαινισμένες» τουαλέτες που είναι ήδη κλειστές για διαρροές. Επίσης, είναι κλειστή η αίθουσα σίτισης από πέρσι τον Οκτώβριο και αυτό έγινε – όπως λένε οι γονείς ότι ενημερώθηκαν από τον Δήμο – για λόγους στατικότητας.

«Έναν χρόνο τώρα δεν έγινε καμία μελέτη για τα έργα στήριξης και την αποκατάσταση της αίθουσας, με αποτέλεσμα να έχουμε μέσα το προαύλιο του σχολείου μας κτίριο με προβλήματα στατικότητας, αλλά και να μην υπάρχει χώρος για να τρώνε τα παιδιά στο σχολείο. Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η αίθουσα που δίπλα της κάθονται παιδιά και περνάνε από εκεί για να πάνε στις εξωτερικές τουαλέτες; Ούτε καν το πιο απλό δε βρήκαμε στο σχολείο μας να έχει αποκατασταθεί. Μια πόρτα σε αίθουσα διδασκαλίας του σχολείου μας που είχε φθαρεί και αφαιρεθεί λόγω παλαιότητας από πέρσι το χειμώνα, δεν έχει αποκατασταθεί» σημειώνει ο Σύλλογος Γονέων.

«Ακόμα και τώρα» ζητεί, τέλος, από τη Δημοτική Αρχή να φροντίσει για την αποκατάσταση των εσωτερικών αιθουσών, ειδικά αυτών με προβλήματα υγρασίας, για την αποκατάσταση των τουαλετών με έμφαση στα υδραυλικά, για τη μόνωση του σχολείου και για την αποκατάσταση της αίθουσας σίτισης.