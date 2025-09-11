Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο με το πρώτο κουδούνι, καθώς ολόκληρες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές, όπως η Ήπειρος και τα Δωδεκάνησα, βλέπουν τα σχολεία να αδειάζουν από μαθητές. Σε ορισμένα ακριτικά νησιά, δεν χτύπησε καν το κουδούνι.

Στους Λειψούς δεν θα υπάρχει για πρώτη χρονιά φέτος κανένα πρωτάκι που θα περάσει το κατώφλι του δημοτικού σχολείου

Η μείωση των γεννήσεων τις τελευταίες δεκαετίες είναι γεγονός, ενώ αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 13% από το 2020 έως το 2025, σύμφωνα με σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ).

Πριν από λίγες ημέρες, με αποφάσεις περιφερειακών Διευθυντών ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας πλήθους δημοτικών και νηπιαγωγείων, πολλά εκ των οποίων ήταν κλειστά εδώ και χρόνια. Οι επικαλούμενοι λόγοι ήταν ο μικρός ή μηδενικός αριθμός μαθητών και σε κάποιες περιπτώσεις η ακαταλληλότητα της κτιριακής υποδομής.

Στον Δήμο Ζαγορίου, την πιο προβεβλημένη της Ηπείρου, η εικόνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς ήταν αποκαρδιωτική. Λίγα μικρά παιδιά φοιτούν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, ενώ δεν λειτουργεί ούτε γυμνάσιο ούτε λύκειο.

Στα 46 Ζαγοροχώρια, μόνο δύο περιοχές έχουν σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: οι Μηλιωτάδες και το Πάπιγκο. Αριθμός μαθητών, μόλις έντεκα…

Ζαγόρι: Δύο σχολεία για 46 χωριά

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, στους Μηλιωτάδες το δημοτικό σχολείο ξεκίνησε φέτος με μόλις τρία παιδιά, ενώ άλλοι τρεις μικροί μαθητές φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Στο Πάπιγκο, που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, υπάρχουν συνολικά πέντε παιδιά – τρία φοιτούν στο δημοτικό και δύο στο νηπιαγωγείο.

Το ένα μετά το άλλο τα σχολεία αδειάζουν από μαθητές, ενώ σε ορισμένα δεν χτύπησε καν το κουδούνι

Η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι όταν έρθει η ώρα για το γυμνάσιο, οι μαθητές από το Ανατολικό Ζαγόρι μετακινούνται καθημερινά στη Χρυσοβίτσα, ενώ τα παιδιά από τα υπόλοιπα χωριά φεύγουν για την Ελεούσα και τα Ιωάννινα, με τις οικογένειες συχνά να μετακομίζουν στην πόλη.

Δωδεκάνησα: Στους Αρκιούς το κουδούνι δεν χτύπησε φέτος

Στους Αρκιούς, για πρώτη χρονιά φέτος δεν χτύπησε το κουδούνι αφού δεν υπάρχει πλέον κανένας μαθητής. Το συγκεκριμένο σχολείο συγκέντρωνε συχνά τα φώτα της δημοσιότητας όταν υπήρχε ένας μαθητής και μία δασκάλα. Στην αρχή ο μικρός Χρήστος και μετά ο Άγγελος, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος που… έκλεισε την πόρτα του σχολείου στο μικρό ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου και πλέον θα φοιτά στο Γυμνάσιο των Λειψών.

Για το φλέγον θέμα του δημογραφικού, αναφέρει η dimokratiki.gr, οι δήμαρχοι στα Δωδεκάνησα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, με αφορμή και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, και ζητούν ενισχυμένα μέτρα στα μικρά ακριτικά νησιά για την παραμονή του πληθυσμού και κίνητρα για να μη συνεχισθεί η υπογεννητικότητα.

Το σχολείο των Αρκιών ήταν το μικρότερο της Ευρώπης, το οποίο συχνά επισκέπτονταν πολιτικοί, αιρετοί, μαθητές, εκπαιδευτικοί, εθελοντικές ομάδες για συμπαράσταση στην εκπαιδευτικό και βέβαια στον μοναδικό μαθητή που υπήρχε μέχρι πέρυσι.

Στο άλλο μικρό νησάκι των Δωδεκανήσων, στην Τέλενδο, οι εργασίες στο σχολείο συνεχίζονται ενώ οι παρεμβάσεις στις τουαλέτες και στο πηγάδι έχουν ολοκληρωθεί.

«Ελπίζουμε ο Σάββας να μην ‘κλείσει’ την πόρτα του σχολείου, όπως συνέβη με τον Άγγελο στο Δημοτικό των Αρκιών. Αντίθετα, ευχόμαστε να είναι ο μαθητής που θα παραδώσει τη σκυτάλη στους επόμενους του Δημοτικού Σχολείου Τελένδου. Μόνο τότε θα μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για επιτυχία της προσπάθειας διατήρησης και συνέχισης λειτουργίας ενός σχολείου που εδώ και πολλά χρόνια παλεύει να μείνει ζωντανό», αναφέρεται στην ομάδα Human Stories του Facebook.

Μειώσεις μαθητών καταγράφουν το Αγαθονήσι και οι Λειψοί. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγαθονησίου και πρώην εκπαιδευτικό, Ευάγγελο Κόττορο, «πριν από 20 χρόνια μόνο στο δημοτικό σχολείο του νησιού φοιτούσαν 35 – 40 παιδιά και σήμερα με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού είναι μόλις έξι σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης».

Στους Λειψούς, οι μαθητές μειώθηκαν στους 100 από 180 που φοιτούσαν το 2011 στα σχολεία, ενώ φέτος δεν θα υπάρχει για πρώτη χρονιά κανένα πρωτάκι που θα περάσει το κατώφλι του δημοτικού σχολείου.

Τα αισιόδοξα μηνύματα

Ανάσα αισιοδοξίας δίνουν το Καστελλόριζο, η Νίσυρος και η Κάσος, όπου καταγράφεται μια αυξητική τάση γεννήσεων. Φέτος, στα σχολεία της Κάσου θα φοιτήσουν 102 μαθητές, εκ των οποίων οι 37 στο γυμνάσιο, 45 στο δημοτικό και 20 στα δύο νηπιαγωγεία.

«Μαζί με τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στα 150 συνολικά» αναφέρει στο τοπικό μέσο ο δήμαρχος, Μιχάλης Ερωτόκριτος. Ο ίδιος θυμάται ότι «πριν από 20-30 χρόνια, 100 μαθητές είχε μόνο το γυμνάσιο και το λύκειο», ενώ όπως λέει τώρα τελευταία υπάρχει μία αυξητική τάση γεννήσεων. «Ελπίζουμε να συνεχιστεί για να μην καταντήσουμε νησί γερόντων, γιατί έχουμε πια αρκετούς ηλικιωμένους. Από την πλευρά μας ως Δήμος επιδοτούμε κάθε νέα γέννηση με 1.500 ευρώ» προσθέτει.

Στο ακριτικό Καστελλόριζο τα παιδιά που θα φοιτήσουν φέτος σε όλες τις σχολικές βαθμίδες ανέρχονται συνολικά σε 61, εκ των οποίων τα 18 στο νηπιαγωγείο (πέρυσι ήταν μόλις οκτώ), τα 25 στο δημοτικό και τα 18 σε γυμνάσια και λύκεια. «Όπως προκύπτει υπάρχει αύξηση στα νήπια και γενικότερα στον αριθμό των παιδιών, αφού συνήθως κυμαίνεται ο αριθμός στα 53 – 55 παιδιά», όπως δήλωσε στην τοπική εφημερίδα ο αντιδήμαρχος Μεγίστης, Στράτος Αμύγδαλος.

Μικρή αύξηση καταγράφεται στον αριθμό των παιδιών και στη Νίσυρο, αφού την τελευταία δεκαετία φοιτούν στο δημοτικό περίπου 47 με 53 μαθητές. Επίσης, οι αριθμοί των παιδιών στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο «υπόσχονται» τα επόμενα χρόνια τμήματα με έως και 12 – 14 παιδιά, κάτι που είχε χρόνια να καταγραφεί στο νησί.