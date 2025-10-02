Υπό κατάληψη το Γυμνάσιο της Μεθώνης λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού – «Το σχολείο μας υπολειτουργεί»
Σοβαρές ελλείψεις στο διδακτικό προσωπικό καταγγέλλουν οι γονείς των μαθητών στο Γυμνάσιο της Μεθώνης, προχωρώντας σε κατάληψη
Υπό κατάληψη τελεί το Γυμνάσιο της Μεθώνης λόγω των σοβαρών ελλείψεων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν γονείς και μαθητές.
Χωρίς καθηγητές το Γυμνάσιο της Μεθώνης
«Τις καταλήψεις τις ξεκινήσαμε εμείς οι γονείς και όχι τα παιδιά. Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει από τις 11 Σεπτεμβρίου, σήμερα έχουμε 2 Οκτωβρίου και το σχολείο μας υπολειτουργεί. Το μάθημα γίνεται από 1 έως 3 ώρες ημερησίως μάξιμουμ», ανέφερε στο MEGA η Σωτηρία Κότσιρα, πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Μεθώνης.
«Οι ελλείψεις είναι σε 7 καθηγητές. Αυτήν την στιγμή στο σχολείο υπάρχει η γυμνασιάρχης, που είναι και φιλόλογος, ένας φυσικός, μία καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας και μία καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας».
Τι ελλείψεις υπάρχουν
Οι ελλείψεις εντοπίζονται σε:
«Φιλόλογο, μαθηματικό, χημικό, καθηγητή φυσικής αγωγής, πληροφορικής».
Σύμφωνα με την κα Κότσιρα:
«Το υπουργείο έχει υποβαθμίσει το δικό μας το σχολείο δίνοντας πολύ λιγότερα μόρια [στους αναπληρωτές]. Αυτό έχει γίνει την τελευταία πενταετία. Έχει ως αποτέλεσμα οι αναπληρωτές ενώ διορίζονται, προτιμούν να μην εργαστούν καθόλου από το να έρθουν στο δικό μας το σχολείο που για το υπουργείο και το κράτος θεωρούμαστε και λίγο παραμεθόριος», ανέφερε.
Όπως τόνισε η κα Κότσιρα, όταν συνάντησε την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, εκείνη της υποσχέθηκε ότι «θα αλλάξει το σύστημα της μοριοδότησης και θα αναβαθμιστεί το δικό μας το σχολείο, δυστυχώς αυτό δεν έγινε ποτέ. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη Μεθώνη».
