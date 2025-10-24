newspaper
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Διαμαρτυρία Δήμου της Αττικής για τα σοβαρά κενά σε εκπαιδευτικούς
Αυτοδιοίκηση 24 Οκτωβρίου 2025 | 11:41

Διαμαρτυρία Δήμου της Αττικής για τα σοβαρά κενά σε εκπαιδευτικούς

Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού για τα κενά σε εκπαιδευτικούς στα σχολεία του Δήμου.

Σύνταξη
Το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου–Χολαργού στην 18η Τακτική Συνεδρίαση,  λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στα σχολεία του Δήμου και αφουγκραζόμενο τις ανησυχίες της εκπαιδευτικής κοινότητας, των συλλόγων γονέων και των μαθητών, συζήτησε εκτενώς το θέμα των σοβαρών ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό που παρατηρούνται ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Αναγνωρίζοντας μάλιστα τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην ισότιμη ανάπτυξη όλων των παιδιών και τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει το ψήφισμα που κατέθεσε η Ένωση Γονέων και να αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ακολουθεί το κείμενο του ψηφίσματος, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου- Χολαργού εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία του για τα σοβαρά κενά σε εκπαιδευτικούς, τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται στα σχολεία του Δήμου μας, παρότι η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα.

Δυστυχώς, ούτε με την τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη Β’ φάση καλύφθηκαν όλα τα κενά, ενώ για να λειτουργήσουν τα σχολεία ακολουθούνται μια σειρά αποσπασματικές ενέργειες που δε λύνουν οριστικά το πρόβλημα, ενώ κανείς αρμόδιος δεν έχει δεσμευτεί ότι τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν θα καλυφθούν εξ’ ολοκλήρου και άμεσα.

Η έλλειψη εκπαιδευτικών πλήττει το δικαίωμα όλων των μαθητών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, επιβαρύνει τους ήδη υπάρχοντες εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς.

Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες του:

  • Να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων. Να διασφαλίσει η άμεση κάλυψη των κενών σε περίπτωση λήψης από εκπαιδευτικούς των νόμιμων αδειών που δικαιούνται.
  • Να λειτουργήσουν άμεσα όλα τα ολοήμερα τμήματα των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, χωρίς τη συγχώνευσή τους, με πλήρη ανάπτυξη του ωρολογίου προ-γράμματος (πρωινής ζώνης, κανονικού ωραρίου και ολοήμερου) με βάση τις αρχικές αιτήσεις των γονέων. Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου που θέτει κριτήρια στους γονείς για τη συμμετοχή των παιδιών στα ολοήμερα τμήματα.
  • Να προσληφθούν άμεσα όλοι οι εκπαιδευτικοί που απαιτούνται για τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής και της Παράλληλης Στήριξης, καθώς και οι σχολικοί νοσηλευτές, σύμφωνα τουλάχιστον με τις διαγνώσεις που ήταν ήδη σε γνώση του Υπουργείου πριν από το καλοκαίρι.
  • Να προσληφθούν όλοι οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί για την πλήρη λειτουργία των σχολείων ώστε να υλοποιηθούν άμεσα οι ανακλήσεις των συγχωνεύσεων τμημάτων στην Γ τάξη του 1ου Γυμνασίου Χολαργού και τη Β τάξη του Γυμνασίου Παπάγου, καθώς και η κατάτμηση των τμημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στη Β τάξη του 1ου Λυκείου Χολαργού. Να μη γίνει καμία άλλη συγχώνευση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου- Χολαργού θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ικανοποιηθούν άμεσα τα ως άνω δίκαια αιτήματα της σχολικής κοινότητας του Δήμου μας».

