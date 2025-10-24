newspaper
Χωρίς φιλόλογο η Ιθάκη – «Είμαστε στο νησί του Οδυσσέα και δεν διδάσκεται η Οδύσσεια»
Ελλάδα 24 Οκτωβρίου 2025 | 10:11

Χωρίς φιλόλογο η Ιθάκη – «Είμαστε στο νησί του Οδυσσέα και δεν διδάσκεται η Οδύσσεια»

Γονείς καταγγέλλουν πως η Ιθάκη έχει έλλειψη φιλολόγων που θα στελεχώσουν τα σχολεία του νησιού

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μπορεί να έχει περάσει 1,5 μήνας από την έναρξη του σχολικού έτους, ωστόσο η μάστιγα των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία παραμένει.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ιθάκης, όπου – όπως αναφέρουν οι γονείς των μαθητών – υπάρχει ένα Γυμνάσιο, ένα Γενικό Λύκειο και ένα ΕΠΑΛ, χωρίς να υπάρχουν φιλόλογοι για να τα στελεχώσουν.

«Είμαστε στο νησί του Οδυσσέα και δεν διδάσκεται η Οδύσσεια», είπε στο MEGA ο Δημήτρης Αρκουζής, πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του γυμνασίου και του ΓΕΛ Ιθάκης.

«Είμαστε σε ένα ελληνικό σχολείο, που δεν διδάσκονται ελληνικά και λογοτεχνία. Έχει μείνει μία οργανική θέση, γιατί η καθηγήτρια είναι σε άδεια λόγω του παιδιού της και έτσι έχουμε μείνει χωρίς καθηγητή», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν αντικατέστησε την καθηγήτρια, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 100 μαθητές στην Ιθάκη να μην διδάσκονται την ύλη, ενώ οι γονείς τονίζουν πως οι μαθητές αναγκάζονται να παρακολουθούν τα μαθήματα σε φροντιστήρια προκειμένου να αναπληρώσουν τη χαμένη ύλη.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

World
ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

