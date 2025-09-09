Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ: Τοποθέτησαν τουαλέτες ενηλίκων σε νηπιαγωγείο για παιδάκια τεσσάρων ετών

Στην καταγγελία ότι «τοποθετήθηκαν τουαλέτες ενηλίκων σε νηπιαγωγείο για παιδάκια τεσσάρων ετών» προχώρησε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Γιαννούλης, με παρέμβαση που πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στη Βουλή.

«Ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές και τα έργα των δήμων και οι παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες αντιμετωπίζονται με σοβαρά προβλήματα εδώ και πάρα πολλούς μήνες και στη διάρκεια αυτών των μηνών και στις επιτροπές είχε τεθεί, είχε χτυπηθεί το καμπανάκι του κινδύνου», ανέφερε αρχικώς ο κ. Γιαννούλης

«Έχω μπροστά μου, κύριε υπουργέ, μια επιστολή απελπισίας του πρώτου και δεύτερου πειραματικού νηπιαγωγείου και βρεφονηπιακού σταθμού της Θεσσαλονίκης, όπου λίγες μέρες πριν τον αγιασμό, τοποθετήθηκαν είδη υγιεινής για ενήλικες σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό και ένα νηπιαγωγείο που θα φοιτήσουν παιδάκια τεσσάρων και πέντε ετών. Θα σας δείξω τις φωτογραφίες γιατί αποτυπώνουν εύγλωττα αυτό που συμβαίνει, ότι τοποθετούνται είδη υγιεινής για ενήλικες», συμπλήρωσε.

Οι φωτογραφίες που παρουσίασε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης:

Όσα είπε ο Χρήστος Γιαννούλης στη Βουλή: