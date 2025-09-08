ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη
Για «μηχανισμό διαπλοκής» της κυβέρνησης κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
«Δεν είχαμε την παραμικρή αμφιβολία από την πρώτη στιγμή ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα έχανε την ευκαιρία να απλώσει τον μηχανισμό της διαπλοκής, στον οποίο όντως διαθέτει αριστεία, και στο πεδίο των ιδιωτικών ΑΕΙ», τονίζει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου.
Και σημειώνει πως «μετά την τοποθέτηση του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Οδ. Ζώρα, στη θέση του πρύτανη ιδιωτικού ΑΕΙ που αδειοδοτήθηκε από την κυβέρνηση, η σημερινή αποκάλυψη της της Εφημερίδας των Συντακτών προσθέτει ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ ‘διαπλοκή και ιδιωτικά ΑΕΙ’».
«Ένα ακόμη deal του κ. Μητσοτάκη και της παρέας του».
Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ της εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο «το City College, το οποίο επίσης έλαβε άδεια ιδιωτικού ΑΕΙ, ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, δηλαδή του πρώην προέδρου της ΕΡΤ, πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου της ΝΔ, αλλά και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη».
«Κάθε μέρα που περνάει, γίνεται ολοφάνερο πως η δήθεν μεταρρύθμιση των ιδιωτικών ΑΕΙ, για την οποία ο κ. Μητσοτάκης πανηγύρισε ξανά το περασμένο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, δεν έχει καμία σχέση με επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια», υπογραμμίζει, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «πρόκειται για ένα ακόμη deal του κ. Μητσοτάκη και της παρέας του. Μια απροκάλυπτη εξυπηρέτηση συμφερόντων, στις πλάτες της ελληνικής νεολαίας, που απορρίπτεται από τα δημόσια πανεπιστήμια, προκειμένου να πληρώσει χιλιάδες ευρώ σε δίδακτρα στους φίλους του κ. Μητσοτάκη».
