newspaper
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Πολιτική Γραμματεία 30 Αυγούστου 2025 | 15:05

Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

«Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου», λέει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για «αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων» κάνει λόγο η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλτσχάιμερ: Η διατροφή που αντισταθμίζει τον γενετικό κίνδυνο

Αλτσχάιμερ: Η διατροφή που αντισταθμίζει τον γενετικό κίνδυνο

Spotlight

Πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, που ανέλαβε ως πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, εξαπολύει η αντιπολίτευση, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως «μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου».

Ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Στέφανος Παραστατίδης υπογράμμισε πως «με την ανακοίνωση για τον ορισμό του κυρίου Ζώρα ως πρύτανη σε ένα από τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας, μια ακόμα πικάντικη και ενδιαφέρουσα πτυχή της υπόθεσης αποκαλύπτεται. Όταν ο κύριος Ζώρας, τέως γενικός γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης συνέγραφε το νομοθέτημα για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων είχε γνωριμίες και συνεργασίες εξαιρετικά χρήσιμες για τον ίδιο και το επαγγελματικό του μέλλον».

Πρόσθεσε πως «όταν ο ίδιος χαρακτήριζε τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια “νίκη κατά του λαϊκισμού” δεν ήταν ακόμη φανερό ότι υπερασπιζόταν το δικαίωμα του στην παραβίαση στοιχειωδών κανόνων πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας».

Υπογράμμισε πως «μάλλον θεωρεί ο ίδιος και το  πολιτικό του περιβάλλον, ασυγχώρητο λαϊκισμό το να μην σπεύδει κάποιος να προσφέρει ως υψηλά αμειβόμενος τις υπηρεσίες του σε ιδιωτική δομή, μόλις αφιππεύσει από κυβερνητική θέση που του επέτρεπε να καθορίσει το πλαίσιο ίδρυσης και αδειοδότησής της. Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου». Κατέληξε λέγοντας πως είναι «άξιος ο μισθός τους».

Ηλιόπουλος: Αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων

Από την πλευρά του ο βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος, επισήμανε πως «η πραγματικότητα είναι απλή: έχουμε να κάνουμε με ένα σχήμα από αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων. Δική μας δουλειά είναι να τους σταματήσουμε. Η γνώση είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα».

Συμπλήρωσε ακόμη για τον Οδυσσέα Ζώρα πως «αφού έδωσε αγώνα για την δημιουργία ιδιωτικών μαγαζιών, βρήκε και μία επαγγελματική ευκαιρία. Ο ορισμός της ανηθικότητας και της αναξιοπρέπειας».

Ολόκληρη η δήλωση του Νάσου Ηλιόπουλου:

Η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών μαϊμού πανεπιστημίων έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο φιάσκο. Όπως όμως αποκάλυψε το Dnews και ο Κωσταντίνος Σαρρηκώστας, πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» αναλαμβάνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας.

Αφού έδωσε αγώνα για την δημιουργία ιδιωτικών μαγαζιών, βρήκε και μία επαγγελματική ευκαιρία. Ο ορισμός της ανηθικότητας και της αναξιοπρέπειας.

Δεν είναι όμως η εξαίρεση αλλά ο κανόνας για το κυβερνητικό σχήμα.

Η κυβέρνηση αυτές τις μέρες αδειοδότησε τρεις ιδιωτικές σχολές νομικής. Ας θυμηθούμε τι έλεγε η Νίκη Κεραμέως ως υπουργός Παιδείας όταν καταργούσε την δημόσια Νομική Σχολή της Πάτρας: «Δεν είναι θέμα Πάτρας, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι δικηγόροι».

Είναι προφανές ότι η «ανεργία των δικηγόρων στο μυαλό της Ν. Κεραμέως σχετίζεται με το αν η σχολή είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η πραγματικότητα είναι απλή: έχουμε να κάνουμε με ένα σχήμα από αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων. Δική μας δουλειά είναι να τους σταματήσουμε. Η γνώση είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα».

Τι λέει η κυβέρνηση

Με επίθεση στο… ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επιχείρησε να απαντήσει ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, στην τοποθέτηση του Οδυσσέα Ζώρα στη θέση του πρύτανη του «The University of Keele, Greece».

«Το ΠΑΣΟΚ, στο αντιπολιτευτικό του μένος, ξεκίνησε εκτός από Πανεπιστήμια να επιτίθεται πλέον και σε Πρυτάνεις», τόνισε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Παπαϊωάννου.

Όπως αναφέρει, «ο κ. Παραστατίδης με δεδομένο το πλούσιο βιογραφικό του αξιολόγησε το βιογραφικό του Καθηγητή Ιατρικής κ. Ζώρα, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης ως προβληματικό για να γίνει Πρύτανης σε παράρτημα ξένου Πανεπιστημίου. Ανέφερε ότι ο κ. Ζώρας ως γενικός γραμματέας υπέγραψε το νόμο, πράγμα το οποίο είναι εκτός διοικητικής πραγματικότητας. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο νόμος υπήρξε πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη τον οποίο και επεξεργάστηκε με κορυφαίους συνταγματολόγους – με κεντρικό ρόλο να παίζει η γνωμοδότηση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κ. Ζώρας αντικαταστάθηκε πριν δεκατρείς μήνες ως Γενικός Γραμματέας από εμένα και σήμερα είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το δε βιογραφικό του αναγνωρίζεται από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας».

Καταλήγει λέγοντας πως «Το ΠΑΣΟΚ, στο αντιπολιτευτικό του μένος, ξεκίνησε εκτός από Πανεπιστήμια να επιτίθεται πλέον και σε Πρυτάνεις. Τι και αν τους έχει διαψεύσει η πραγματικότητα πολλάκις – αρχικά το ΣτΕ που δήθεν θα έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο, μετά η ΕΘΑΑΕ που δήθεν δε θα ήταν επαρκώς ανεξάρτητη και αυστηρή. Συνέβησαν όμως ακριβώς τα ανάποδα από αυτά που έλεγαν σε κάθε επίπεδο. Τώρα ανακαλύπτουν ότι έχουν πρόβλημα με τον Οδυσσέα Ζώρα. Καλή τύχη στην αντιπολιτευτική τους Οδύσσεια. Θα τη χρειαστούν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλτσχάιμερ: Η διατροφή που αντισταθμίζει τον γενετικό κίνδυνο

Αλτσχάιμερ: Η διατροφή που αντισταθμίζει τον γενετικό κίνδυνο

World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων
Δήλωση Μάντζου 30.08.25

ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων

Η απόφαση των ΗΠΑ είναι «εντελώς αντίθετη τόσο στο διεθνές αίτημα για ειρήνη στη Γάζα», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Τσίπρας για Σαντορινιό: Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία
Συμπόσιο Νησιωτικότητας 30.08.25

Τσίπρας για Σαντορινιό: Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στηλίτευσε τη σημερινή στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το μεταφορικό ισοδύναμο, εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την υπογραφή του Νεκτάριου Σαντορινιού

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν
Έλεγχοι 30.08.25

Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν, λέει ο Θεοδωρικάκος

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη
«Υποβάθμιση» 30.08.25

Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού είδε ότι τα αρχικά σχέδια να πνίξει με μπετόν το κέντρο της πόλης δεν είχαν υποστήριξη, αποφάσισε να τιμωρήσει τη Θεσσαλονίκη. Όσα ανακοίνωσε ουσιαστικά υποβαθμίζουν την πόλη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 30.08.25

Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ

«Η διαφθορά, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα, η εργαλειοποίηση των θεσμών έχουν τραυματίσει βαθιά τη Δημοκρατία», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ξέσπασε κόντρα κυβέρνησης – δημάρχου Αθηναίων για την επαναφορά της λεωφόρου Βασ. Όλγας στην κυκλοφορία
Πολιτική 29.08.25

Ξέσπασε κόντρα κυβέρνησης – δημάρχου Αθηναίων για την επαναφορά της λεωφόρου Βασ. Όλγας στην κυκλοφορία

Τα υπουργεία που βάζουν στοπ στα σχέδια του δημάρχου Χάρη Δούκα. Η απάντηση από πλευράς Δήμου που δείχνει Μπακογιάννη και τον «Μεγάλο Περίπατο». Τι προβλέπει η μελέτη για το κυκλοφοριακό και ποια ήταν η απόφαση του ΣτΕ για το θέμα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας
Βαρύτατο πένθος 29.08.25

Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 29.08.25

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Φαραντούρης: Να γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας – Πληρώνουμε περισσότερους φόρους
ΣΥΡΙΖΑ 29.08.25

Φαραντούρης: Να γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας – Πληρώνουμε περισσότερους φόρους

«Αν οι φορολογικές κλίμακες δεν προσαρμόζονται στον πληθωρισμό, τότε οι αυξήσεις μισθών που απλώς καλύπτουν την ακρίβεια», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο
Πλήρες πρόγραμμα 29.08.25

Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο

Η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς
Θεσσαλονίκη 29.08.25

Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ζωή τους»

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ
«Μεγάλος προπαγανδιστής» 29.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ

«Αν ενοχλείται η κυβέρνηση από τα πραγματικά στοιχεία γιατί δεν εξυπηρετούν το αφήγημά της να παραπλανά τους πολίτες για τις επιδόσεις της, δικό της θέμα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι
Inbox 30.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ

LIVE: Τότεναμ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπόρνμουθ, για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν, για τη 2η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ
Μπάσκετ 30.08.25

Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ

Η νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία ήταν καταιγιστική για άλλη μια φορά, επικρατώντας με 107-88 της Λιθουανίας για το 3/3 στο Eurobasket 2025. Τρίτη συνεχόμενη κατοστάρα με κορυφαίο τον Ντένις Σρέντερ (26 πόντοι).

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο
Γάμος εκατομμυρίων 30.08.25

Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο

Ο ράπερ French Montana έκανε πρόταση γάμου στην Σεΐχα Μάχρα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Ιούνιο, λίγο μετά την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα.

Σύνταξη
Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»
AI 30.08.25

Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στους ειδικούς ψυχικής υγείας η ευρεία χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για συμβουλές με στόχο την αντιμετώπιση ψυχολογικών ζητημάτων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)
Champions League 30.08.25

Από τον «Αναστό» ως τον Ελ Αραμπί: Οι θρυλικές βραδιές του Ολυμπιακού κόντρα στους φετινούς αντιπάλους του (vids, pics)

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του στη League Phase του Champions League μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με μοναδικό στόχο να κάνει αυτά που έχει ξανακάνει και στο παρελθόν!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων
Δήλωση Μάντζου 30.08.25

ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων

Η απόφαση των ΗΠΑ είναι «εντελώς αντίθετη τόσο στο διεθνές αίτημα για ειρήνη στη Γάζα», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes
«Παράξενος, σκοτεινός» 30.08.25

To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes

Το «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλη της Γάζας: Η μαζική εκκένωση με τρόπο ασφαλή είναι αδύνατη – Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού
Καταγγελία 30.08.25

Η μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αδύνατη - Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού

Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού διαψεύδει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι οι άμαχοι από τη βόρεια Γάζα μπορούν να καταφύγουν με ασφάλεια σε άλλο σημείο του θύλακα

Σύνταξη
Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ [βίντεο]
Η στιγμή της επίθεσης 30.08.25

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ (βίντεο)

Στο Μπέλγκοροντ οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν αποθήκες ναρκών των Ρώσων κάτω από τις γέφυρες – Κι ολόκληρη η επιχείρηση έγινε με drones αξίας μόλις 600 δολαρίων!

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Φούλαμ για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Στο Ηράκλειο Κρήτης 30.08.25

Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύνταξη
Αλιβέρι: Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο και η μητέρα – Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα
Τραγωδία 30.08.25

Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο στο Αλιβέρι και η μητέρα - Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα

Η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι στο Αλιβέρι συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τζιπ - Ο οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία ενώ η σύζυγός του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Απόρρητο