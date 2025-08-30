Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, που ανέλαβε ως πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, εξαπολύει η αντιπολίτευση, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως «μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου».

Ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Στέφανος Παραστατίδης υπογράμμισε πως «με την ανακοίνωση για τον ορισμό του κυρίου Ζώρα ως πρύτανη σε ένα από τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας, μια ακόμα πικάντικη και ενδιαφέρουσα πτυχή της υπόθεσης αποκαλύπτεται. Όταν ο κύριος Ζώρας, τέως γενικός γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης συνέγραφε το νομοθέτημα για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων είχε γνωριμίες και συνεργασίες εξαιρετικά χρήσιμες για τον ίδιο και το επαγγελματικό του μέλλον».

Πρόσθεσε πως «όταν ο ίδιος χαρακτήριζε τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια “νίκη κατά του λαϊκισμού” δεν ήταν ακόμη φανερό ότι υπερασπιζόταν το δικαίωμα του στην παραβίαση στοιχειωδών κανόνων πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας».

Υπογράμμισε πως «μάλλον θεωρεί ο ίδιος και το πολιτικό του περιβάλλον, ασυγχώρητο λαϊκισμό το να μην σπεύδει κάποιος να προσφέρει ως υψηλά αμειβόμενος τις υπηρεσίες του σε ιδιωτική δομή, μόλις αφιππεύσει από κυβερνητική θέση που του επέτρεπε να καθορίσει το πλαίσιο ίδρυσης και αδειοδότησής της. Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου». Κατέληξε λέγοντας πως είναι «άξιος ο μισθός τους».

Ηλιόπουλος: Αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων

Από την πλευρά του ο βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος, επισήμανε πως «η πραγματικότητα είναι απλή: έχουμε να κάνουμε με ένα σχήμα από αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων. Δική μας δουλειά είναι να τους σταματήσουμε. Η γνώση είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα».

Συμπλήρωσε ακόμη για τον Οδυσσέα Ζώρα πως «αφού έδωσε αγώνα για την δημιουργία ιδιωτικών μαγαζιών, βρήκε και μία επαγγελματική ευκαιρία. Ο ορισμός της ανηθικότητας και της αναξιοπρέπειας».

Ολόκληρη η δήλωση του Νάσου Ηλιόπουλου:

Η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών μαϊμού πανεπιστημίων έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο φιάσκο. Όπως όμως αποκάλυψε το Dnews και ο Κωσταντίνος Σαρρηκώστας, πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» αναλαμβάνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας.

Αφού έδωσε αγώνα για την δημιουργία ιδιωτικών μαγαζιών, βρήκε και μία επαγγελματική ευκαιρία. Ο ορισμός της ανηθικότητας και της αναξιοπρέπειας.

Δεν είναι όμως η εξαίρεση αλλά ο κανόνας για το κυβερνητικό σχήμα.

Η κυβέρνηση αυτές τις μέρες αδειοδότησε τρεις ιδιωτικές σχολές νομικής. Ας θυμηθούμε τι έλεγε η Νίκη Κεραμέως ως υπουργός Παιδείας όταν καταργούσε την δημόσια Νομική Σχολή της Πάτρας: «Δεν είναι θέμα Πάτρας, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι δικηγόροι».

Είναι προφανές ότι η «ανεργία των δικηγόρων στο μυαλό της Ν. Κεραμέως σχετίζεται με το αν η σχολή είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η πραγματικότητα είναι απλή: έχουμε να κάνουμε με ένα σχήμα από αναξιοπρεπείς πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων. Δική μας δουλειά είναι να τους σταματήσουμε. Η γνώση είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα».

Τι λέει η κυβέρνηση

Με επίθεση στο… ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επιχείρησε να απαντήσει ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, στην τοποθέτηση του Οδυσσέα Ζώρα στη θέση του πρύτανη του «The University of Keele, Greece».

«Το ΠΑΣΟΚ, στο αντιπολιτευτικό του μένος, ξεκίνησε εκτός από Πανεπιστήμια να επιτίθεται πλέον και σε Πρυτάνεις», τόνισε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Παπαϊωάννου.

Όπως αναφέρει, «ο κ. Παραστατίδης με δεδομένο το πλούσιο βιογραφικό του αξιολόγησε το βιογραφικό του Καθηγητή Ιατρικής κ. Ζώρα, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης ως προβληματικό για να γίνει Πρύτανης σε παράρτημα ξένου Πανεπιστημίου. Ανέφερε ότι ο κ. Ζώρας ως γενικός γραμματέας υπέγραψε το νόμο, πράγμα το οποίο είναι εκτός διοικητικής πραγματικότητας. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο νόμος υπήρξε πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη τον οποίο και επεξεργάστηκε με κορυφαίους συνταγματολόγους – με κεντρικό ρόλο να παίζει η γνωμοδότηση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κ. Ζώρας αντικαταστάθηκε πριν δεκατρείς μήνες ως Γενικός Γραμματέας από εμένα και σήμερα είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το δε βιογραφικό του αναγνωρίζεται από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας».

Καταλήγει λέγοντας πως «Το ΠΑΣΟΚ, στο αντιπολιτευτικό του μένος, ξεκίνησε εκτός από Πανεπιστήμια να επιτίθεται πλέον και σε Πρυτάνεις. Τι και αν τους έχει διαψεύσει η πραγματικότητα πολλάκις – αρχικά το ΣτΕ που δήθεν θα έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο, μετά η ΕΘΑΑΕ που δήθεν δε θα ήταν επαρκώς ανεξάρτητη και αυστηρή. Συνέβησαν όμως ακριβώς τα ανάποδα από αυτά που έλεγαν σε κάθε επίπεδο. Τώρα ανακαλύπτουν ότι έχουν πρόβλημα με τον Οδυσσέα Ζώρα. Καλή τύχη στην αντιπολιτευτική τους Οδύσσεια. Θα τη χρειαστούν».