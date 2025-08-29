Νέα Αριστερά: Πανεπιστήμια μαϊμού τα ιδιωτικά – Αξιολόγηση με ChatGPT

«Η γνώση δεν είναι εμπόρευμα είναι δικαίωμα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά με αφορμή τη σημερινή έγκριση των αδειών για τη λειτουργία τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα.

«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αδειοδότησε τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία μικρή λεπτομέρεια: σε κανένα από αυτά δεν έχει εγκριθεί το πρόγραμμα σπουδών. Η διορία κατάθεσης των προγραμμάτων σπουδών είναι μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου ενώ το υπουργείο σκοπεύει να τα έχει πιστοποιήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε μόλις 10 μέρες», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Θα βρουν απέναντι τους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες»

Ακολούθως προσθέτει πως «είναι προφανές ότι ακόμα και τεύχη του Αστερίξ να καταθέσουν ως πρόγραμμα σπουδών θα πάρουν άδεια. Από την άλλη, αν ζορίζονται στο υπουργείο υπάρχει πάντα και η λύση του ChatGPT, όπως έκαναν πρόσφατα σε αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων».

Τέλος, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «είναι φανερό ότι όταν θες να δώσεις άδειες σε ιδρύματα μαϊμού θα ακολουθήσεις και τις αντίστοιχες διαδικασίες. Να είναι όμως σίγουροι ότι θα βρουν απέναντι τους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα».

Χωρίς πιστοποίηση τα προγράμματα σπουδών

Υπενθυμίζεται ότι, με μία πανηγυρική ανακοίνωση, το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε σήμερα τις άδειες για τη λειτουργία τεσσάρων μη κρατικών ΑΕΙ στη χώρα. Τέσσερα ιδρύματα θα δίνουν πλέον πτυχία Νομικής Ιατρικής, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.

Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι το υπουργείο εγκρίνει τις άδειες των μη κρατικών ΑΕΙ στις 29 Αυγούστου για να λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 (δηλαδή το αργότερο αρχές του Οκτωβρίου) χωρίς ακόμα να έχουν πιστοποιηθεί τα προγράμματα σπουδών.