Με μία πανηγυρική ανακοίνωση, το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε σήμερα τις άδειες για τη λειτουργία τεσσάρων μη κρατικών ΑΕΙ στη χώρα. Τέσσερα ιδρύματα θα δίνουν πλέον πτυχία Νομικής Ιατρικής, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.

Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι το υπουργείο εγκρίνει τις άδειες των μη κρατικών ΑΕΙ στις 29 Αυγούστου για να λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 (δηλαδή το αργότερο αρχές του Οκτωβρίου) χωρίς ακόμα να έχουν πιστοποιηθεί τα προγράμματα σπουδών.

«Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε, σύμφωνα με τον νόμο», διαβάζουμε στη σχετική ανακοίνωση γεγονός που γεννά ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία αδειοδοτήθηκαν τα εν λόγω ιδρύματα καθώς χωρίς πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών πώς μπορεί κάποιος να εγγυηθεί έστω και στοιχειωδώς την επιστημονική τους επάρκεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα ιδρύματα που πήραν άδεια να λειτουργούν πλέον ως ΑΕΙ είναι τα κάτωθι:

Οι… αυστηρές προδιαγραφές

«Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση και τα ερωτήματα πληθαίνουν.

Τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει δεχτεί σφοδρή κριτική όχι μόνο από την αντιπολίτευση αλλά και από το σύνολο πανεπιστημιακής κοινότητας και επιστημονικούς συλλόγους για την σπουδή της να αναγνωρίσει ως ισότιμα με τα δημόσια ΑΕΙ άρον άρον μη κρατικά ιδρύματα, το υπουργείο Παιδείας επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί.

Οι «αυστηρές προδιαγραφές» πάνε περίπατο εκ των πραγμάτων, καθώς απουσιάζει μία εκ των σημαντικότερων επιστημονικών προδιαγραφών.

«Η επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό» είναι κάτι που γνωρίζει μόνο το υπουργείο καθώς δεν φροντίζει να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία αυτά. Πώς κρίνεται επίσης η επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό προσωπικό τη στιγμή που δεν έχει πιστοποιηθεί το πρόγραμμα σπουδών, είναι ακόμα ένα μεγάλο αναπάντητο ερώτημα.

Για «ιστορική μέρα» μιλά το υπουργείο Παιδείας

Η ηγεσία του υπουργείου βέβαια μιλά για «ιστορική μέρα» και για διάψευση των Κασσάνδρων. Το ίδιο έκανε εξάλλου και ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο. Κάνοντας λόγο για μια μεταρρύθμιση που καθυστέρησε δεκαετίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε πυρά στη… «μίζερη κριτική» που δέχθηκε η κυβέρνηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

«Ολοκληρώνουμε ένα ιστορικό βήμα, προς όφελος των νεότερων γενεών της πατρίδας μας. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ενέκρινε τις αιτήσεις, οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον νόμο. Όλες οι αιτήσεις προέρχονται από εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και η προσθήκη τους στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη, μόνο θετικά έχει να προσφέρει», ανέφερε σε δήλωσή της η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

«Η ελληνική κοινωνία έχει πλέον την ωριμότητα, την πείρα, αλλά και την γνώση, προκειμένου να αντιληφθεί τί ακριβώς χάθηκε επί δεκαετίες και πώς μπορεί η χώρα να μετατρέψει σε στρατηγικό πλεονέκτημα την ανάδειξή της σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο. Δίνουμε την ευκαιρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, να συμβαδίσει με τις διεθνείς τάσεις, ενισχύουμε την εξωστρέφεια και παρέχουμε περισσότερες επιλογές στους νέους μας», πρόσθεσε ενώ στη συνέχεια επέμεινε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τα δημόσια Πανεπιστήμια αναφέροντας αόριστες και γενικόλογες δεσμεύσεις που δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα στα υποβαθμισμένα από το κράτος αλλά υψηλού επιστημονικού επιπέδου δημόσια ΑΕΙ.

«Πάνω από όλα, όμως, η κυβέρνηση και η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Απέναντι σε όσους αναπαράγουν στερεότυπα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και επενδύουν στην καθήλωση και τη στασιμότητα, απαντάμε με δεδομένα: αύξηση τακτικής χρηματοδότησης, ιστορικά υψηλά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, νέα έργα σε σίτιση, στέγαση, εξοπλισμό και έρευνα, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο που απαντά στα προβλήματα χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους του πανεπιστημίου.

Τα έργα, και όχι τα λόγια, μετράνε και στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Η κυβέρνησή μας αναμετράται καθημερινά με την ύψιστη ευθύνη της απέναντι στο αυτονόητο, στους νέους ανθρώπους και στο μέλλον της πατρίδας μας.».

«Πανεπιστήμια μαϊμού»

Για «πανεπιστήμια μαϊμού» και «αξιολόγηση με Chat GPT» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά που επισημαίνει την έλλειψη των προγραμμάτων σπουδών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμα και τεύχη του Αστερίξ να καταθέσουν ως πρόγραμμα σπουδών θα πάρουν άδεια».

Όπως καταγγέλλει σχετικά η προθεσμία κατάθεσης προγραμμάτων σπουδών λήγει στις 5 Σεπτεμβρίου και το υπουργείο σκοπεύει να τα έχει πιστοποιήσει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.

«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αδειοδοτησε τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία μικρή λεπτομέρεια: σε κανένα από αυτά δεν έχει εγκριθεί το πρόγραμμα σπουδών. Η διορία κατάθεσης των προγραμμάτων σπουδών είναι μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου ενώ το υπουργείο σκοπεύει να τα έχει πιστοποιήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε μόλις 10 μέρες. Είναι προφανές ότι ακόμα και τεύχη του Αστερίξ να καταθέσουν ως πρόγραμμα σπουδών θα πάρουν άδεια. Από την άλλη, αν ζορίζονται στο Υπουργείο υπάρχει πάντα και η λύση του Chat GPT, όπως έκαναν πρόσφατα σε αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων.

Είναι φανερό ότι όταν θες να δώσεις άδειες σε ιδρύματα μαϊμού θα ακολουθήσεις και τις αντίστοιχες διαδικασίες. Να είναι όμως σίγουροι ότι θα βρουν απέναντι τους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η γνώση δεν είναι εμπόρευμα είναι δικαίωμα», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.