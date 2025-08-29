newspaper
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας - Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια
Πολιτική Γραμματεία 29 Αυγούστου 2025 | 11:02

Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Μίζερη κριτική» για τον Μητσοτάκη η μη αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας για... αυστηρούς ελέγχους στην αδειοδότηση

Με συνηθισμένα… ευχολόγια για «βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη» η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο, το πρώτο μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού. Εξαπέλυσε παράλληλα πυρά στη… «μίζερη κριτική», όπως τη χαρακτήρισε, που δέχθηκε η κυβέρνηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, επιχειρώντας να στρέψει υπέρ του τη μη αδειοδότηση των πανεπιστημίων.

Όσον αφορά την καθημερινότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, «προφανώς, περνά μέσα από τη συλλογική ανάπτυξη της χώρας». Αναφερόμενος στη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων λέγοντας ότι «είναι μία εμβληματική καινοτομία, για την οποία η παράταξή μας έχει αγωνιστεί εδώ και δεκαετίες. Έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε τέσσερα πρώτα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα οποία θα ανοίξουν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες».

Αρχικά στην τοποθέτησή του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε δράσεις του υπουργείου Παιδείας. «Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε δύο συν δύο πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ένα πολύ ουσιαστικό κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Να ξεκινήσω με τις σημαντικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Παιδείας, οι οποίες αφορούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «θα έχει την ευκαιρία η Σοφία Ζαχαράκη και ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, να μας μιλήσει και να μας κάνει μια συνολική επισκόπηση των πολύ σημαντικών βημάτων προόδου που έχουν γίνει στον τομέα της παιδείας ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια να μας μιλήσει για τους διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι πια έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα σχολεία, για τα κιτ ρομποτικής, τα οποία ξεπερνούν πλέον τα 117 χιλιάδες σε όλη την επικράτεια».

Ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

«Καλημέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλή έναρξη της πολιτικής περιόδου του φθινοπώρου.

Στο κέντρο της σημερινής μας συνάντησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, η οποία, προφανώς, περνά μέσα από τη συλλογική ανάπτυξη της χώρας. Είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω τους βασικούς άξονες της οικονομικής μας πολιτικής για το 2026.

Σήμερα, όμως, έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε 2+2 πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ένα πολύ ουσιαστικό κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Να ξεκινήσω με τις σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες αφορούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Θα έχει την ευκαιρία η Σοφία Ζαχαράκη, ενόψει και της έναρξης της σχολικής χρονιάς, να μας μιλήσει και να μας κάνει μία συνολική επισκόπηση των πολύ σημαντικών βημάτων προόδου που έχουν γίνει στον τομέα της παιδείας, ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια.

Να μας μιλήσει για τους διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι πια έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα σχολεία, για τα kit ρομποτικής, τα οποία ξεπερνούν πλέον τα 117.000 σε όλη την επικράτεια. Ξεκινώ με αυτές τις δύο παρεμβάσεις διότι δεν νομίζω ότι συνιστούν απλά μία προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην ψηφιακή εποχή, αλλά μία κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με βαθύ κοινωνικό πρόσημο: κάθε παιδί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονιών του, να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα.

Είναι μια προσπάθεια η οποία, προφανώς, δεν αφορά μόνο τους μαθητές, αφορά και τους δασκάλους μας και τους καθηγητές μας, οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε δράσεις κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες. Δεν αρκεί να έχουμε μόνο διαδραστικούς ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία, πρέπει και οι καθηγητές να έχουν τα εργαλεία εκείνα για να μπορούν να τους χρησιμοποιούν και να τους εντάσσουν στην καθημερινότητά τους.

Εξοπλίζουμε τα εργαστήρια των φυσικών επιστημών. Κάνουμε μία σημαντική παρέμβαση αναβαθμίζοντας τα μουσικά μας σχολεία με νέα όργανα. Μέσα στη χρονιά θα έχουν αναπτυχθεί κέντρα καινοτομίας και στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι θα εμπλουτιστούν μαθήματα αλλά θα ενισχυθεί και το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο λειτουργεί από πέρυσι.

Θα έχουμε την ευκαιρία, μάλιστα, και την επόμενη Παρασκευή, λίγο πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης, να παρουσιάσουμε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία μαζί με μία κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εντάσσει πια τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης στην υποστήριξη των μαθητών οι οποίοι καλούνται να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Περισσότερα γι’ αυτά θα πούμε την επόμενη Παρασκευή.

Φαντάζομαι, κα Υπουργέ, ότι καθώς το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει σύντομα, οι εργασίες και οι προετοιμασίες ολοκληρώνονται. Έχουν προχωρήσει ήδη οι διορισμοί σχεδόν 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών, με έμφαση, όπως είπατε, στο Δημοτικό φέτος, και στην Ειδική Αγωγή. Έγιναν οι προσλήψεις των αναπληρωτών. Τα βιβλία πήγαν στα σχολεία.

Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι εξελίσσεται, θα έλεγα με μεγάλη ταχύτητα και παρά τα προβλήματα τα οποία συναντήσαμε και με μεγάλη ανταπόκριση από τις τοπικές κοινωνίες, το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Θυμίζω, 431 σχολεία αναβαθμίστηκαν μέσα στο καλοκαίρι: καινούργιες τουαλέτες, προσβάσιμες τουαλέτες, βαψίματα, βασικές επισκευές και κυρίως πλήρης αναμόρφωση των εξωτερικών χώρων, των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων που κάθε σχολείο έχει.

Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση και κάθε σχολείο το οποίο ανακαινίζεται δίνει, θα έλεγα, μια νέα νότα, μια νέα αίσθηση αισιοδοξίας σε κάθε τοπική κοινωνία. Θα κάνουμε περισσότερα για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», αλλά και γι’ αυτά θα μιλήσουμε σε λίγο.

Και βέβαια, εγκαινιάζουμε και τα 12 πρώτα Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία θα λειτουργήσουν φέτος ως πρότυπες δημόσιες μονάδες.

Και βέβαια, να σταθώ και στο γεγονός ότι η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα υποδεχθεί μια εμβληματική καινοτομία, για την οποία η παράταξη μας έχει αγωνιστεί εδώ και δεκαετίες. Έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε τέσσερα πρώτα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια τα οποία θα ανοίξουν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες. Για πρώτη φορά παίρνει σάρκα και οστά.

Και βέβαια, το γεγονός -να το τονίσω αυτό- ότι δεν αδειοδοτήθηκε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση -υπάρχει πάντα η δυνατότητα αυτό να γίνει στη συνέχεια, εφόσον τροποποιηθούν οι σχετικοί φάκελοι-, το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλαν αίτηση, αποδεικνύει ακριβώς πόσο αυστηρός ήταν και είναι ο σχετικός έλεγχος για τον οποίο τάχα ανησυχούσαν κάποιοι, ενώ διαψεύστηκαν πανηγυρικά και όσοι επιμένουν σε μια μίζερη κριτική.

Θα έλεγα ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν αποτελεί μια νίκη της κυβέρνησης, αλλά είναι μια νίκη της απλής λογικής έναντι της ιδεοληψίας. Είναι και μια στιγμή δικαίωσης για όλες εκείνες τις οικογένειες που επί χρόνια πλήρωναν σπουδές των παιδιών τους στο εξωτερικό, όταν αυτά θα μπορούσαν ενδεχομένως να σπουδάσουν στην πατρίδα μας.

Βέβαια, θεμέλιο της κοινωνικής πολιτικής είναι η οικονομική πρόοδος η οποία και τη χρηματοδοτεί. Να σταθώ ιδιαίτερα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που κάνει ακόμα πιο απλή την αδειοδότηση επιχειρήσεων, ιδίως στη βιομηχανία. Αναλάβαμε μέσα στο καλοκαίρι -το γνωρίζετε καλά- μια σημαντική διυπουργική πρωτοβουλία, να δούμε πεδία παρεμβάσεων τα οποία μπορούν να περιορίσουν τη γραφειοκρατία σε ζητήματα αδειοδότησης και νομίζω ότι οι εξαγγελίες οι οποίες θα γίνουν από τον Υπουργό είναι σοβαρές. Ουσιαστικά ερχόμαστε να επικυρώσουμε σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου τα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Είναι μία ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία περιορίζει τη γραφειοκρατία και βάζει μία ακόμα «ψηφίδα» σε αυτή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας, το οποίο ήδη δρομολογείται με ένα πλέγμα συνεκτικών πολιτικών.

Να σταθώ σε δύο ακόμα σημεία, κλείνοντας την ατζέντα μας, που έχουν μία ξεχωριστή σημασία. Η πρώτη είναι μία πρωτοβουλία από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο που αφορά το πλαίσιο αδειοδότησης των περιφερειακών σταθμών. Είναι ένα τοπίο στο οποίο επιτέλους μπαίνει τάξη, με ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στην εποχή των fake news η ενημέρωση να αποκτά διαφάνεια, να διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας, η ανεξαρτησία των δημοσιογράφων, αλλά να υπάρχουν και εγγυήσεις, θα έλεγα, βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του χώρου. Όλα αυτά μετά το νομοσχέδιο για το Μητρώο του Έντυπου και του Ηλεκτρονικού Τύπου, τις ρυθμίσεις για τη νέα ΕΡΤ, που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι γίνεται ολοένα και πιο ποιοτική.

Η τελευταία μεταρρύθμιση στην οποία θέλω να σταθώ αφορά, κ. Υπουργέ Περιβάλλοντος, την κωδικοποίηση όλων των διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας σε έναν ενιαίο κώδικα.

Ξέρω ότι η διαδικασία της κωδικοποίησης -κ. Υπουργέ των Εξωτερικών, εσείς προΐστασταν αυτής της διαδικασίας όταν ήσασταν Υπουργός Επικρατείας- είναι λίγο μία βαρετή και τεχνική έννοια. Σας διαβεβαιώνω, όμως, ότι στην προκειμένη περίπτωση έχει τεράστια σημασία: απλοποιεί την καθημερινότητα των πολιτών, μειώνει τη γραφειοκρατία, διευκολύνει την εφαρμογή των ίδιων κανόνων σε όλη τη χώρα. Για πρώτη φορά κωδικοποιούνται.

Και βέβαια, είναι το πρώτο βήμα το οποίο κάνουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές εξαγγελίες για τον εξορθολογισμό του τρόπου λειτουργίας των πολεοδομιών, αλλά περισσότερα γι’ αυτά θα πούμε σε μία εβδομάδα από τώρα».

Τα οκτώ θέματα του υπουργικού συμβουλίου

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα που θα απασχολήσουν την σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου είναι τα εξής:

Εισήγηση από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς – Προετοιμασία και καινοτομίες.

Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Παρουσίαση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη του νομοσχεδίου για τη σύσταση γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωση.

Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής.

Παρουσίαση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και της καταστροφής ή βλάβης έργων τέχνης.

Παρουσίαση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για τη βιώσιμη αλιεία.

Παρουσίαση από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.

Stream newspaper
Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Από τη Σάμο 29.08.25

Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση
Αντιπαράθεση 29.08.25

Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση

Η χώρα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη και υπάρχει τεράστια, αγοραστική, κρίση, τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης - Ο Γιώργος Γαβρήλος επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι πιεσμένη από μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποκρύψει

Σύνταξη
Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας
Οι κατηγορίες 29.08.25

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας

«Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα
Ελληνοτουρκικά 29.08.25

Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό», τόνισε, προκλητικά, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το φάντασμα της Λάουρα Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Ανησυχία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για άλλες υποθέσεις κοινοτικών επιδοτήσεων

Ελένη Ευαγγελοδήμου, Μίνα Μουστάκα
Νομοσχέδιο: Η κυβέρνηση «ξαναγράφει» το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της
Θύελλα αντιδράσεων 29.08.25

Η κυβέρνηση «ξαναγράφει» το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της

Με το νομοσχέδιο αυστηροποιούνται οι ποινές των δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά προβλέπεται επιβολή προστίμων πολλών χιλιάδων ευρώ ακόμη και απόλυση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι και λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους εκμεταλλεύονταν οι επιτήδειοι. Νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: «Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους Δημάρχους που ήθελαν να δουν τον Ιμάμογλου
Κωνσταντινούπολη 28.08.25

«Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους δημάρχους

To τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
«Αναξιοπιστία» 28.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως 'εμβληματικά' έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Επιστολή 875 επιστημόνων «καρφώνει» την κυβέρνηση στο θέμα της έρευνας και του brain drain
Πολιτική 28.08.25

Επιστολή 875 επιστημόνων «καρφώνει» την κυβέρνηση στο θέμα της έρευνας και του brain drain

Ζητήματα αξιοκρατίας, αναφορές σε «σύγκρουση συμφερόντων», προχειρότητα στη δημιουργία και εξαιρετικά προβληματικές διαδικασίες περιλαμβάνονται στην επιστολή 875 επιστημόνων για πρόγραμμα έρευνας στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
Διπλωματία 28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Από τη Σάμο 29.08.25

Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Γάζα: Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ – Η συζήτηση στην Ουάσιγκτον και η επανεμφάνιση Μπλερ
Τι ειπώθηκε 29.08.25

Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ - Η περιβόητη σύσκεψη στον Λ. Οίκο και ο Μπλερ που ξεφύτρωσε στα ερείπια της Γάζας

Στη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την μεταπολεμική Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Τόνι Μπλερ - Τι ειπώθηκε

Σύνταξη
Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια
Κοινωνική πολιτική 29.08.25

Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια

Περισσότεροι από 15 χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να ενισχυθούν από την λειτουργία νέων μόνιμων δομών που θα παρέχουν φαγητό και άλλα είδη στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Δύο νεκροί σε πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ – Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»
Εκατέρωθεν επιθέσεις 29.08.25

Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ - Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, επιχειρεί να προελάσει στο Ντνιπροπετρόφσκ - Επίθεση της Κάγια Κάλας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση του σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση
Αντιπαράθεση 29.08.25

Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση

Η χώρα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη και υπάρχει τεράστια, αγοραστική, κρίση, τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης - Ο Γιώργος Γαβρήλος επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι πιεσμένη από μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποκρύψει

Σύνταξη
Ινδονησία: Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους στην Τζακάρτα – Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα
Φωτογραφίες και βίντεο 29.08.25

Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους της Τζακάρτα, τι ζητούν - Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα

Γιατί γίνονται οι κινητοποιήσεις στην Ινδονησία - Αστυνομικό όχημα παρέσυρε οδηγό μοτοσικλέτας - ταξί την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε νέο κύμα οργής - Μήνυμα κατευνασμού από τον Ινδονήσιο πρόεδρο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Bank Loans Down €751M in July 2025: BoG
English edition 29.08.25

Bank Loans Down €751M in July 2025: BoG

Net financing to Greece’s general government turned positive in July, reaching €509 million, compared with a negative flow of €93 million in June.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου
InView 29.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας. Δάκρυα συγκίνησης για την Έμα Στόουν.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Ελλάδα 29.08.25

Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

Από το τροχαίο με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

Σύνταξη
Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας
Οι κατηγορίες 29.08.25

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας

«Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
