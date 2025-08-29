Με ένα βροντερό «όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και πορεία στους δρόμους της πρωτεύουσας άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις».

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου

Το νέο νομοσχέδιο αποκαλύπτει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης που μεταξύ άλλων είναι να θεωρήσει πειθαρχικό αδίκημα την άρνηση συμμετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης. Είναι χαρακτηριστικά ότι για πρώτη φορά η άρνηση επί δύο συνεχόμενες αξιολογικές περιόδους οδηγεί σε απόλυση.

Απεργία της ΑΔΕΔΥ

Επίσης, σύμφωνα με τον κόσμο της εργασίας, επιχειρεί να κατασκευάσει ένα εργαλείο καταστολής, να φιμώσει και να καταργήσει κάθε ίχνος συμμετοχής των εργαζομένων στα πειθαρχικά συμβούλια. Να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς όπως λέει η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας που συμμετείχε στην απεργία της 28ης Αυγούστου που κάλεσε η ΑΔΕΔΥ.

Η δεύτερη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση στην Ελλάδα δηλώνει πως στέκεται «απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης (…)» και απαιτεί «την απόσυρση του νομοσχεδίου».

Μόνη της η Νέα Δημοκρατία

«Υπέρ» του νομοσχεδίου τάσσεται η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν ότι θα το καταψηφίσουν επί της Αρχής.

Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, ζήτησε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι «αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής μας. Ενισχύει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, εκσυγχρονίζει κρίσιμες διαδικασίες και προσφέρει στους πολίτες ένα κράτος πιο δίκαιο, πιο διαφανές και πιο αποδοτικό».

Η ψήφιση του νομοσχεδίου «αποτελεί ένα ακόμη βήμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς» υποστήριξε η εισηγήτρια της πλειοψηφίας, τονίζοντας πως «χτίζουμε την Ελλάδα του αύριο με σεβασμό στον κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα».

Καταψηφίζουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης, ανέφερε ότι «εμείς λέμε «όχι» στο νομοσχέδιο αυτό», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «μετατρέπει τον πειθαρχικό έλεγχο σε εργαλείο εκφοβισμού και φίμωσης», καταγγέλλοντας «εργαλειοποίηση του πειθαρχικού ελέγχου σε εργαλείο πολιτικού ελέγχου και εκφοβισμού, απομακρυνόμενο από κάθε έννοια διαφάνειας και αξιοκρατίας».

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος εξέφρασε την αντίθεση του κόμματός του στο νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι «είναι έκδηλος ο αυταρχισμός της κυβέρνησης» και «το νέο πειθαρχικό των Δημοσίων Υπαλλήλων, μας επαναφέρει σε εποχές που θέλουμε να ξεχάσουμε».

Η κυβέρνηση, είπε, «με τον μπαμπούλα της πειθαρχικής δίωξης και απόλυσης πλήττει θεμελιώδη συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα». Το νομοσχέδιο, υποστήριξε ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, «με πρόσχημα τη διευθέτηση υπαρκτών προβλημάτων φοράει «κορσέ» σε όλο τον δημοσιοΰπαλληλικό κόσμο. Η κυβέρνηση αγωνιά και προσπαθεί να αποκλείσει όποια κριτική φωνή γιατί φοβάται ότι μπορεί να ακουστεί ένα άλλο, διαφορετικό σχέδιο από το δικό της».

Η στάση του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς

Την καταψήφιση επί της Αρχής του νομοσχεδίου από το κόμμα του δήλωσε και ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής χαρακτηρίζοντάς το «αντιδραστικό». Το ΚΚΕ είπε «θα το καταψηφίσει» και «λέμε καθαρά ότι το συγκεκριμένο κυβερνητικό νομοθέτημα δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, αλλά συνολικά τα εργατικά-λαϊκά στρώματα, αφού με τις διατάξεις του θωρακίζεται ακόμα καλύτερα ο εχθρικός για τον λαό κρατικός μηχανισμός, απαγορεύοντας ουσιαστικά στους εργαζόμενους να διεκδικούν τόσο τα δικαιώματά τους όσο και καλύτερες υπηρεσίες για τον λαό».

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου, ανέφερε ότι η αναμόρφωση του νέου πειθαρχικού δίκαιου των δημοσίων υπαλλήλων «είναι ένα αντεργατικό κείμενο τρομοκράτησης, πειθάρχησης και φίμωσης, για να μεταβληθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι σε άτομα μόνα, φοβισμένα, χωρίς συνδικαλιστική κάλυψη και δράση που, αντί να υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον, γίνονται πειθήνια όργανα και συνένοχοι μιας κυβέρνησης σκανδάλων, παρανομιών, αδιαφάνειας και αδικίας σε βάρος της κοινωνίας».

Οι νέες πειθαρχικές ποινές

Προστίθενται νέες πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε ορισμένα πειθαρχικά παραπτώματα. Αυτά είναι η στέρηση του δικαιώματος χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου από ένα έως πέντε έτη, η αφαίρεση έως τεσσάρων μισθολογικών κλιμακίων και η απαγόρευση άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου κατ’ αναπλήρωση ή με ειδικές διατάξεις για διάστημα από ένα έως πέντε έτη. Ακόμα, προστίθενται νέα πειθαρχικά παραπτώματα στον κατάλογο εκείνων τα οποία δύναται να επισύρουν την οριστική παύση.

Ενδεικτικά, συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο τα πειθαρχικά παραπτώματα της άσκησης εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας ή άσκησης έργων ασυμβίβαστων με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

Έτσι, οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους προβλέπονται να είναι (σε αξιολογική σειρά κατ’ αύξουσα βαρύτητα):

η έγγραφη επίπληξη,

το πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών,

η στέρηση του δικαιώματος χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου από ένα έως πέντε έτη,

η αφαίρεση έως τεσσάρων μισθολογικών κλιμακίων,

η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη,

η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου και η απαγόρευση άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου κατ’ αναπλήρωση ή με ειδικές διατάξεις για διάστημα από ένα έως πέντε έτη,

η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της και η απαγόρευση άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου με γενικές ή ειδικές διατάξεις για διάστημα από ένα έως πέντε έτη,

ο υποβιβασμός έως δύο βαθμούς,

η προσωρινή παύση από τρεις έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και

η οριστική παύση.

Ποιοι θα αποφασίζουν για τις ποινές

Επίσης, επιχειρείται η αντιμετώπιση χρόνιων καθυστερήσεων που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας στον εν γένει δημόσιο τομέα. Σε αυτή την κατεύθυνση καταργούνται τα επιμέρους Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια των φορέων, καθώς και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στα οποία προεδρεύουν δικαστές ή εισαγγελείς, των οποίων η συμμετοχή σε πειθαρχικά όργανα δεν αποτελεί βασικό και κύριο, αλλά παράλληλο καθήκον.

Την αρμοδιότητα για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, προβλέπεται να αναλάβει το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, αποτελούμενο από 60 μέλη λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.