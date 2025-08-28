Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

Πορεία στους δρόμους της πρωτεύουσας και συγκέντρωση Σύνταγμα, πραγματοποιούν οι δημόσιοι υπάλληλοι στα πλαίσια της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κάλεσε η ΑΔΕΔΥ, με βασικό αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου που αφορά στο πειθαρχικό δίκαιο και με το οποίο επιχειρείται όπως τονίζουν, η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.

«Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου», σημειώνει η ΑΔΕΔΥ.

Απεργιακές κινητοποιήσεις γίνονται σε πολλές πόλεις της χώρας

«Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, αφήστε τα πειθαρχικά και την τρομοκρατία»

Με πορεία έφτασε στη Βουλή το μπλοκ του ΠΑΜΕ, με συνθήματα όπως «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, αφήστε τα πειθαρχικά και την τρομοκρατία», «Μαζικές προσλήψεις, αυξήσεις στους μισθούς, όχι στις διώξεις και τους εκβιασμούς».

Απεργία των εργαζομένων στο Δημόσιο ενάντια στο νέο πειθαρχικό κώδικα της κυβέρνησης Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, αφήστε τα πειθαρχικά και την τρομοκρατία pic.twitter.com/0n6bXi2NKB — Π.Α.ΜΕ (@PAMEhellas) August 28, 2025

Προηγήθηκε προσυγκέντρωση η οποία ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Δημήτρη Ακτύπη, οργανωτικό γραμματέα της ΟΛΜΕ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, που μεταξύ άλλων τόνισε: «Σήμερα είμαστε ξανά στο δρόμο. Καμία σχέση δεν έχει το νομοσχέδιο με τα πειθαρχικά αδικήματα αλλά στόχο έχει να φιμώσει τους αγώνες. Ανασύρουν όλο τον παλιό αντιδραστικό κώδικα. Είναι χέρι χέρι με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, σε μια περίοδο που το κράτος προσαρμόζεται στην πολεμική οικονομία εξυπηρετώντας τα βρώμικα σχέδια του ΝΑΤΟ-ΕΕ- Ισραήλ. Θέλουν φιμωμένους εργαζόμενους. Το κράτος τάχα νοιάζεται για την προστασία αλλά την ίδια στιγμή ο λαός είναι απροστάτευτος, χωρίς υγεία, παιδεία, έρμαιο στις φυσικές καταστροφές.

Φοβούνται για αυτό το φέρνουν. Φοβούνται τις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών, των υγειονομικών, των υπαλλήλων στους δήμους. Όσοι ονειρεύονται τους δημόσιους υπαλλήλους ξανά στην πλατεία Κλαυθμώνος να τον ξεχάσουν! Ο μαζικός αγώνας είναι η απάντηση μας!».

Απεργία δημοσίων υπαλλήλων: Κλούβες κλείνουν τον δρόμο προς τη Βουλή

Όπως κατήγγειλε το ΠΑΜΕ, «η κυβέρνηση με ΜΑΤ και κλούβες έστησε μπλόκο, εμποδίζοντας τους διαδηλωτές να φτάσουν στη Βουλή και το υπ. Εσωτερικών».

Μπλόκο έστησε η κυβέρνηση με ΜΑΤ και κλούβες ενάντια στην απεργιακή κινητοποίηση των Δημοσίων Υπαλλήλων, εμποδίζοντας τους διαδηλωτές να φτάσουν στη Βουλή και το υπ. Εσωτερικών Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! pic.twitter.com/T8e386k2a8 — Π.Α.ΜΕ (@PAMEhellas) August 28, 2025

Στην απεργία της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν μεταξύ άλλων εργαζόμενοι και γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων, εργαζόμενοι στους δήμους αλλά και εκπαιδευτικοί.

