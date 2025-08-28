Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
Οι δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση και μεταβάλλει προς το χειρότερο το Πειθαρχικό Δίκαιο
- Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
- Σε ποιο μεγάλο δυτικό κράτος περισσότερα από 2.000 παιδιά κοιμούνται στους δρόμους
- «Απίστευτα παράξενος» δεινόσαυρος από το Μαρόκο ήταν καλυμμένος με ακίδες
- Προς πώληση η βίλα του Μπερλουσκόνι που φιλοξένησε τα διαβόητα πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα»
Πορεία στους δρόμους της πρωτεύουσας και συγκέντρωση Σύνταγμα, πραγματοποιούν οι δημόσιοι υπάλληλοι στα πλαίσια της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κάλεσε η ΑΔΕΔΥ, με βασικό αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου που αφορά στο πειθαρχικό δίκαιο και με το οποίο επιχειρείται όπως τονίζουν, η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.
«Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.
Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου», σημειώνει η ΑΔΕΔΥ.
Απεργιακές κινητοποιήσεις γίνονται σε πολλές πόλεις της χώρας
«Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, αφήστε τα πειθαρχικά και την τρομοκρατία»
Με πορεία έφτασε στη Βουλή το μπλοκ του ΠΑΜΕ, με συνθήματα όπως «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, αφήστε τα πειθαρχικά και την τρομοκρατία», «Μαζικές προσλήψεις, αυξήσεις στους μισθούς, όχι στις διώξεις και τους εκβιασμούς».
Απεργία των εργαζομένων στο Δημόσιο ενάντια στο νέο πειθαρχικό κώδικα της κυβέρνησης
Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, αφήστε τα πειθαρχικά και την τρομοκρατία pic.twitter.com/0n6bXi2NKB
— Π.Α.ΜΕ (@PAMEhellas) August 28, 2025
Προηγήθηκε προσυγκέντρωση η οποία ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Δημήτρη Ακτύπη, οργανωτικό γραμματέα της ΟΛΜΕ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, που μεταξύ άλλων τόνισε: «Σήμερα είμαστε ξανά στο δρόμο. Καμία σχέση δεν έχει το νομοσχέδιο με τα πειθαρχικά αδικήματα αλλά στόχο έχει να φιμώσει τους αγώνες. Ανασύρουν όλο τον παλιό αντιδραστικό κώδικα. Είναι χέρι χέρι με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, σε μια περίοδο που το κράτος προσαρμόζεται στην πολεμική οικονομία εξυπηρετώντας τα βρώμικα σχέδια του ΝΑΤΟ-ΕΕ- Ισραήλ. Θέλουν φιμωμένους εργαζόμενους. Το κράτος τάχα νοιάζεται για την προστασία αλλά την ίδια στιγμή ο λαός είναι απροστάτευτος, χωρίς υγεία, παιδεία, έρμαιο στις φυσικές καταστροφές.
Φοβούνται για αυτό το φέρνουν. Φοβούνται τις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών, των υγειονομικών, των υπαλλήλων στους δήμους. Όσοι ονειρεύονται τους δημόσιους υπαλλήλους ξανά στην πλατεία Κλαυθμώνος να τον ξεχάσουν! Ο μαζικός αγώνας είναι η απάντηση μας!».
Απεργία δημοσίων υπαλλήλων: Κλούβες κλείνουν τον δρόμο προς τη Βουλή
Όπως κατήγγειλε το ΠΑΜΕ, «η κυβέρνηση με ΜΑΤ και κλούβες έστησε μπλόκο, εμποδίζοντας τους διαδηλωτές να φτάσουν στη Βουλή και το υπ. Εσωτερικών».
Μπλόκο έστησε η κυβέρνηση με ΜΑΤ και κλούβες ενάντια στην απεργιακή κινητοποίηση των Δημοσίων Υπαλλήλων, εμποδίζοντας τους διαδηλωτές να φτάσουν στη Βουλή και το υπ. Εσωτερικών
Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! pic.twitter.com/T8e386k2a8
— Π.Α.ΜΕ (@PAMEhellas) August 28, 2025
Απεργιακές κινητοποιήσεις γίνονται σε πολλές πόλεις της χώρας.
Στην απεργία της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν μεταξύ άλλων εργαζόμενοι και γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων, εργαζόμενοι στους δήμους αλλά και εκπαιδευτικοί.
Απεργία – Δείτε φωτογραφίες
- Ομάδα 13 χωρών κατηγορεί κινεζικές εταιρείας για κυβερνοεπιθέσεις
- Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
- Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τον 5χρονο αδελφό της μόνο του στο σπίτι – Θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα
- Φώτης Ιωαννίδης: Τα βρήκαν Σπόρτινγκ – Παναθηναϊκός
- Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
- Πήλιο: Πατέρας επιτέθηκε σε δύο γυμνιστές σε παραλία στην περιοχή – Τους συνέλαβαν και τους τρεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις