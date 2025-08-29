Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο με ατζέντα οκτώ θεμάτων
Σήμερα θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο
Το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 10:00, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα που θα απασχολήσουν την σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου είναι τα εξής:
Εισήγηση από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς – Προετοιμασία και καινοτομίες.
Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.
Παρουσίαση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη του νομοσχεδίου για τη σύσταση γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωση.
Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής.
Παρουσίαση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και της καταστροφής ή βλάβης έργων τέχνης.
Παρουσίαση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για τη βιώσιμη αλιεία.
Παρουσίαση από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.
Στη Θεσσαλονίκη
Υπενθυμίζεται ότι χθες, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη, όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας, ενόψει της 89ης ΔΕΘ, που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής, και συναντήθηκε με βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.
