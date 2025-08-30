Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων
«Το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β' εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μία αλλά τρεις νομικές σχολές», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, υπενθυμίζοντας την κατάργηση της Νομικής Πατρών από τη ΝΔ
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολιάζει τις αντιφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, με αφορφή την ίδρυση τριών νέων νομικών σχολών σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
«’Η χώρα μας έχει χιλιάδες άνεργους δικηγόρους, δεν χρειάζεται 4η Νομική’. Η δήλωση ανήκει στην υπουργό Παιδείας της ΝΔ που κατήργησε την Νομική Σχολή Πατρών, που ίδρυσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η δήλωση έγινε το 2019», υπενθυμίζει ο κ. Ζαχαριάδης.
Και σημειώνει πως «αυτό ήταν το πρόβλημα της ΝΔ και κατήργησε μια σχολή σε ένα κορυφαίο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας», για να υπογραμμίσει ότι «το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μια αλλά τρεις νομικές σχολές!»
«Τώρα δεν υπάρχει υπερπληθυσμός δικηγόρων, τώρα δεν υπάρχει ανεργία; Αυτή είναι η αριστεία του κ.Μητσοτάκη και των υπουργών του, η αριστεία των διδάκτρων», τονίζει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
