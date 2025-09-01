«Τι πιο φυσικό» να γίνει πρύτανης ιδιωτικού ΑΕΙ ο Οδυσσέας Ζώρας λέει με σαφήνεια η κυβέρνηση προσφέροντας πλήρη κάλυψη στον πρώην γενικό γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, ο οποίος αναλαμβάνει πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Keele, ένα από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας.

Ο ομότιμος καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Οδυσσέας Ζώρας, πρώην γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τους ανθρώπου που επεξεργάστηκαν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια αναλαμβάνει πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Keele

«Από το υπουργείο στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι κοντά ο δρόμος» είχε σχολιάσει με δηκτικό τόνο ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, προκαλώντας την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η «γραμμή» του Μαξίμου στο θέμα Ζώρα

«Θεωρώ ότι η κριτική που γίνεται είναι εξαιρετικά άδικη και προσβλητική», ανέφερε ο κυβερνητικός αξιωματούχος υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, ούτε ηθικό και πολιτικό ζήτημα.

«Ο κύριος Ζώρας είναι καθηγητής Ιατρικής. Έχει διατελέσει πρύτανης ενός εκ των μεγάλων δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας και έρχεται τώρα -τι πιο φυσικό θα πω εγώ- να αναλάβει τη διοίκηση ενός νεοϊδρυθέντος παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου. Αυτό προσδίδει κύρος στο εγχείρημα, θα πω εγώ», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όμως, σύμφωνα με τον κ. Παραστατίδη «όταν ο κύριος Ζώρας, τέως γενικός γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης συνέγραφε το νομοθέτημα για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων είχε γνωριμίες και συνεργασίες εξαιρετικά χρήσιμες για τον ίδιο και το επαγγελματικό του μέλλον».

Στα λεγόμενα του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Μαρινάκης απαντά: «Ήταν γενικός γραμματέας στο υπουργείο Παιδείας, δεν είχε εμπλοκή με τη διαδικασία αδειοδότησης, δεν είχε αρμοδιότητα σχετική με την διαδικασία αδειοδότησης» και θέτει μια σειρά από ερωτήματα: «Τι υπονοεί ο κύριος Παραστατίδης; Τι θέλει να πει; Θέλει να πει κάτι; Έχει κάποια στοιχεία; Αποδεικνύεται κάτι; Υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο; Προσκρούει σε κάποια διάταξη; Έχει κάποια εμπλοκή ο κύριος Ζώρας με τη διαδικασία αυτή; Ήταν στην ΕΘΑΑΕ; Μίλησε με κάποιον;» για να καταλήξει πως «απλά πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα».

Tο δέντρο και το… δάσος

Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε γενικότερα επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. «Ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ ότι η προπαγάνδα του έπεσε στο κενό. Τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ; Ότι θα κριθεί αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο. Ήρθε το ΣτΕ και το διέψευσε το ΠΑΣΟΚ πανηγυρικά (…). Πέρασαν 20 χρόνια από τότε που έκανε μια ιστορικά επιζήμια κωλοτούμπα το ΠΑΣΟΚ και χάσαμε δυο ολόκληρες δεκαετίες με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Περίπου 20 χρόνια μετά δεν στήριξε μια εμβληματική μεταρρύθμιση».

Ο Οδυσσέας Ζώρας έχει διατελέσει γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης το 2022. Επίσης, ήταν πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Να σημειωθεί ότι είναι μεταξύ αυτών που επεξεργάστηκαν σε μεγάλο βαθμό το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, με το οποίο άνοιξε ο δρόμος για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του 2022.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως το ΠΑΣΟΚ όσο και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θέτουν ζήτημα σύγκρουσης συμφέροντος υποστηρίζοντας ότι όσο ήταν γενικός γραμματέας ο κ. Ζώρας, ως εκ της θέσεώς του, έπαιξε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου για την ίδρυση των μη κρατικών ΑΕΙ στην Ελλάδα.