Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει
Πολιτική Γραμματεία 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:35

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει

Πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδειας λειτουργίας αναλαμβάνει ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας έχοντας την απόλυτη κάλυψη της κυβέρνησης που εκτιμά πως δεν τίθεται «ηθικό ζήτημα».

Σύνταξη



Spotlight

«Τι πιο φυσικό» να γίνει πρύτανης ιδιωτικού ΑΕΙ ο Οδυσσέας Ζώρας λέει με σαφήνεια η κυβέρνηση προσφέροντας πλήρη κάλυψη στον πρώην γενικό γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, ο οποίος αναλαμβάνει πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Keele, ένα από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας.

Ο ομότιμος καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Οδυσσέας Ζώρας, πρώην γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τους ανθρώπου που επεξεργάστηκαν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια αναλαμβάνει πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Keele

«Από το υπουργείο στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι κοντά ο δρόμος» είχε σχολιάσει με δηκτικό τόνο ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, προκαλώντας την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η «γραμμή» του Μαξίμου στο θέμα Ζώρα

«Θεωρώ ότι η κριτική που γίνεται είναι εξαιρετικά άδικη και προσβλητική», ανέφερε ο κυβερνητικός αξιωματούχος υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, ούτε ηθικό και πολιτικό ζήτημα.

«Ο κύριος Ζώρας είναι καθηγητής Ιατρικής. Έχει διατελέσει πρύτανης ενός εκ των μεγάλων δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας και έρχεται τώρα -τι πιο φυσικό θα πω εγώ- να αναλάβει τη διοίκηση ενός νεοϊδρυθέντος παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου. Αυτό προσδίδει κύρος στο εγχείρημα, θα πω εγώ», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όμως, σύμφωνα με τον κ. Παραστατίδη «όταν ο κύριος Ζώρας, τέως γενικός γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης συνέγραφε το νομοθέτημα για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων είχε γνωριμίες και συνεργασίες εξαιρετικά χρήσιμες για τον ίδιο και το επαγγελματικό του μέλλον».

Στα λεγόμενα του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Μαρινάκης απαντά: «Ήταν γενικός γραμματέας στο υπουργείο Παιδείας, δεν είχε εμπλοκή με τη διαδικασία αδειοδότησης, δεν είχε αρμοδιότητα σχετική με την διαδικασία αδειοδότησης» και θέτει μια σειρά από ερωτήματα: «Τι υπονοεί ο κύριος Παραστατίδης; Τι θέλει να πει; Θέλει να πει κάτι; Έχει κάποια στοιχεία; Αποδεικνύεται κάτι; Υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο; Προσκρούει σε κάποια διάταξη; Έχει κάποια εμπλοκή ο κύριος Ζώρας με τη διαδικασία αυτή; Ήταν στην ΕΘΑΑΕ; Μίλησε με κάποιον;» για να καταλήξει πως «απλά πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα».

Tο δέντρο και το… δάσος

Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε γενικότερα επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. «Ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ ότι η προπαγάνδα του έπεσε στο κενό. Τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ; Ότι θα κριθεί αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο. Ήρθε το ΣτΕ και το διέψευσε το ΠΑΣΟΚ πανηγυρικά (…). Πέρασαν 20 χρόνια από τότε που έκανε μια ιστορικά επιζήμια κωλοτούμπα το ΠΑΣΟΚ και χάσαμε δυο ολόκληρες δεκαετίες με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Περίπου 20 χρόνια μετά δεν στήριξε μια εμβληματική μεταρρύθμιση».

Ο Οδυσσέας Ζώρας έχει διατελέσει γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης το 2022. Επίσης, ήταν πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Να σημειωθεί ότι είναι μεταξύ αυτών που επεξεργάστηκαν σε μεγάλο βαθμό το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, με το οποίο άνοιξε ο δρόμος για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του 2022.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως το ΠΑΣΟΚ όσο και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θέτουν ζήτημα σύγκρουσης συμφέροντος υποστηρίζοντας ότι όσο ήταν γενικός γραμματέας ο κ. Ζώρας, ως εκ της θέσεώς του, έπαιξε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου για την ίδρυση των μη κρατικών ΑΕΙ στην Ελλάδα.

World
Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

World
Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου
Πολιτική 01.09.25

Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου

Νέα τροφή στα σενάρια για επάνοδο του Γρηγόρη Δημητριάδη σε επίσημο κυβερνητικό ή κομματικό ρόλο, δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Από την αποπομπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο γεύμα θείου - ανιψιού το 2023 και στην εμφάνιση του τελευταίου στην εκδήλωση της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Για ανακριβή στοιχεία στη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη μιλά η Νέα Δημοκρατία. Ραντεβού για τη «Μαύρη Βίβλο» στην ακρίβεια δίνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»

Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης επί της ουσίας παραδέχθηκε ότι υπήρξε ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβε στο Μαξίμου. Απέφυγε να απαντήσει για το περιεχόμενό του, αλλά και για την «αποκάλυψη» του Χρ.Μπουκώρου ότι ενημερώθηκε ότι περιλαμβάνεται σε έρευνα 16 μήνες πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο

«Πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το 13ωρο – Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την εργασία και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - Η πρόταση για πιλοτική τετραήμερη εργασία για νέους γονείς

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων
ΣΥΡΙΖΑ 01.09.25

Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων

«Υπάρχουν τα περιθώρια να επιστραφεί στον κόσμο αυτό που του αποστερείται, κυρίως, δια των έμμεσων φόρων», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων»
Πολιτική 01.09.25

Κικίλιας: «Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων»

Το Λιμενικό θα ενισχυθεί με καταδιωκτικά σκάφη, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό - drone, ενδεχομένως και μη επανδρωμένα υποβρύχια σε δεύτερο χρόνο. Όσα είπε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη

Σε αιτία διχασμού για την κυβέρνηση εξελίσσεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον δυο γραμμές εντός ΝΔ για τον τρόπο αντιμετώπισης του, Άλλη μια ένδειξη του πανικού της που οι δημοσκοπήσεις ενισχύουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου
Πρώτη συνέντευξη 01.09.25 Upd: 13:28

ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου

Σήμερα οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος, παρουσίασαν τα πεπραγμένα της ΝΔ στην ανάπτυξη

Σύνταξη
Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής μιλά στο in και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχολογίας όσο και της πόλωσης ως μεθόδων υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου της κυβέρνησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»
in Confidential 01.09.25

13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»

Η εισαγόμενη ακρίβεια πήρε υπηκοότητα, ο εργασιακός μεσαίωνας νομιμοποίηση, τα πληρωμένα πτυχία πιστοποίηση πανεπιστημιακών σπουδών και αυτοί που δείχνουν για το λαό πλήρη απάθεια τον απειλούν με πολιτική αστάθεια

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!
Πολιτική 01.09.25

Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γράψει αρνητικά στους αγρότες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και δεν βρέθηκαν στο κλαμπ των ευνοημένων όπως άλλοι. Τι άκουσαν οι βουλευτές της επαρχίας και τι περιμένουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΔΕΘ: Στο φουλ οι μηχανές με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση
Θεσσαλονίκη 01.09.25

Στο φουλ οι μηχανές για τη ΔΕΘ με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στη λίστα με τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Να διώξει τα σύννεφα της βροχής θα επιχειρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά
Αντιπολιτευτικοί μύδροι 31.08.25

«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά εκτοξεύουν πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βεντάλια θεμάτων, με αιχμές την οικονομία και τα εργασιακά, εν όψει και της καυτής εβδομάδας της ΔΕΘ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς αποτελεί και επίσημα το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με το Νιγηριανό επιθετικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό
Καφκικός ήρωας 01.09.25

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει μέρα με τη μέρα, η κατακραυγή για την άδικη προφυλάκιση των δυο νέων, που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα και κατηγορούνται για εμπρησμό

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χιλή
Χωρίς διακοπή αγώνα! 01.09.25

Τραγωδία στη Χιλή

Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε

Γιώργος Μαζιάς
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ
Fizz 01.09.25

Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, τόνισε ότι τα τρανσφοβικά σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το καστ, καθιστώντας αδύνατη μια επανένωση

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες
Ο φονικός Εγκέλαδος 01.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες

Οι γυναίκες και τα κορίτσια παραμένουν εκτεθειμένες στα βουνά, ξαπλωμένες σε αυτοσχέδια φορεία, περιμένοντας να φτάσει η σειρά τους για να νοσηλευτούν μετά τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)

Ο Πορτογάλος έφτασε σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και η υποδοχή στο Ελ. Βενιζέλος ήταν απίστευτη. «Θέλω να μείνω δέκα χρόνια» δήλωσε ο Ποντένσε

Σύνταξη
Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα»
Βενεζουέλα 01.09.25

Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος»

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη χώρα με την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

Σύνταξη
Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992
«Κλαίει, κλαίει» 01.09.25

Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992

«Ξέρετε ότι όταν τους αρέσει πολύ κάτι, χειροκροτούν όρθιοι για 10 λεπτά; Εμείς για 10 λεπτά είχαμε γιουχαΐσματα» θυμήθηκε ο Ρέι Γουάιζ, ηθοποιός της θρυλικής σειράς «Twin Peaks» του Ντέιβιντ Λιντς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε σε δηλώσεις του ενόψει των ματς της Εθνικής Ελλάδος με Λευκορωσία (05/09, 21:45) και Δανία (08/09, 21:45), πως στόχος της ομάδας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύνταξη
Φλόριντα: Oι Ρεπουμπλικάνοι εξαφανίζουν την πολύχρωμη διάβαση-μνημείο για τα δεκάδες θύματα ένοπλης επίθεσης
«Εξυγίανση» 01.09.25

Φλόριντα: Oι Ρεπουμπλικάνοι εξαφανίζουν την πολύχρωμη διάβαση-μνημείο για τα δεκάδες θύματα ένοπλης επίθεσης

Ο δήμαρχος του Ορλάντο, Μπάντι Ντάιερ, χαρακτήρισε την απομάκρυνση του μνημείου για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης του 2016, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ΛΟΑΤΚΙ+, «μια βάναυση πολιτική πράξη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
