Σχολεία: Επιμένει στις συγχωνεύσεις το υπ. Παιδείας – Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η εκπαιδευτική κοινότητα

Ενώ κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες γονέων και εκπαιδευτικών για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τους «κόφτες» παιδιών στα ολοήμερα σχολεία το υπουργείο Παιδείας πετάει το μπαλάκι των ευθυνών στους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Δεν υπάρχουν κενά στα σχολεία, υπάρχουν «τεχνητές ελλείψεις καθηγητών» είναι η νέα επίσημη γραμμή του ΥΠΑΙΘΑ.

Πριν ένα μήνα έφταιγαν οι δασκάλες που έμεναν έγκυοι και έπαιρναν άδειες κύησης και μητρότητας. Τώρα φταίνε οι διευθυντές των σχολείων που πάσχουν από «λειψή κατανόηση», όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας του υπ. Παιδείας Γ. Παπαδομαρκάκης, σε αντιπροσωπεία γονέων.

Με ΜΑΤ και βία… γίνεται παιδεία;

Tην περασμένη εβδομάδα το πανελλήνιο παρακολούθησε με αποτροπιασμό τα πλάνα με τα ΜΑΤ να επιτίθενται σε γονείς και δασκάλους, που διαμαρτύρονταν ειρηνικά έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΠΕ) Α’ Αθήνας στο Μεταξουργείο. Ούτε η παρουσία μικρών παιδιών δεν πτόησε τις δυνάμεις καταστολής, που χρησιμοποίησαν χημικά και κρότου λάμψης για να διαλύσουν τη συγκέντρωση.

Τα γεγονότα καταδίκασε σύσσωμη η προοδευτική αντιπολίτευση, ενώ η υπουργός Παιδείας κ. Ζαχαράκη ζήτησε να διερευνηθεί το γεγονός.

Λίγες μέρες αργότερα, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, ενώσεις και σύλλογοι γονέων μαζί με σωματεία εκπαιδευτικών πραγματοποίησαν νέα κινητοποίηση, έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Αντικείμενο της διαμαρτυρίας τους ήταν «οι συγχωνεύσεις τμημάτων που ετοιμάζονται σε δεκάδες τμήματα της ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας οι οποίες έρχονται και προστίθενται στα πολλαπλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα σχολεία λόγω των εκατοντάδων και χιλιάδων κενών σε εκπαιδευτικούς (παράλληλη στήριξη, ολοήμερο πρόγραμμα κ.α.).

Υπ. Παιδείας: Φταίνε οι εκπαιδευτικοί για τα κενά

Οι γονείς καταγγέλλουν ότι ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ επέμεινε να μη συμμετάσχει εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στη συνάντηση.

«Όπως αποδείχτηκε (σ.σ. η άρνησή του να δεχθεί τους εκπαιδευτικούς), είχε να κάνει με την «άνεση» που επιδίωξε να έχει στη συνέχεια, ώστε να κατηγορεί τους δασκάλους των παιδιών μας, για το ωράριό τους που προσπαθεί να «εξορθολογήσει» το υπουργείο αλλά και τους διευθυντές των σχολείων για «λειψή κατανόηση» και «λάθη» που δημιουργούν τα προβλήματα. Τον ενημερώνουμε πως οι γονείς ξέρουμε πολύ καλά ότι τα σχολεία κρατιόνται όρθια χάρη και στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών, παρά τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργεί το υπουργείο με την πολιτική του, άρα οποιαδήποτε προσπάθεια να έρθουμε αντιμέτωποι θα αποτύχει», απαντά η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής.

Τα αιτήματα των γονέων

Οι γονείς ζήτησαν να ακυρωθούν οι προγραμματισμένες συγχωνεύσεις τιμημάτων, με τον γ.γραμματέα να απαντά ότι θα εξετάσει τα αιτήματά τους. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Γονέων, δεν δόθηκαν πειστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους για την κάλυψη των σοβαρών κενών, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη, ούτε για την υπολειτουργία των ολοήμερων σχολείων και τον «κόφτη» σε μαθητές.

«Είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα να ακυρώσουμε τις συγχωνεύσεις αν δεν τις ακυρώσει το υπουργείο», καταλήγει η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, καλώντας σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.

Ενώσεις γονέων: «Τεχνητές είναι οι συγχωνεύσεις και όχι τα κενά»

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Μακρή, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, αρμόδιο για τον Νότιο Τομέα, ακόμα και μετά τη Β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, παραμένουν εκατοντάδες κενά στα σχολεία, όλων των βαθμίδων. Οι περισσότερες ελλείψεις αφορούν την παράλληλη στήριξη, με πάνω από το 70% των παιδιών να είναι εκτός.

«Υπάρχουν τμήματα που έχουν και ως και επτά παιδιά με επίσημες διαγνώσεις από το ΚΕΔΑΣΥ και μόνο έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης. Φέτος όλα τα τμήματα του δημοτικού στον Νότιο Τομέα είναι 24άρια και 25άρια. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τμήματα με 16 και 17 παιδιά, όταν υπήρχαν μαθητές με διαγνώσεις, και πάλι η κατάσταση ήταν δύσκολη. Τώρα δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο το εκπαιδευτικό έργο».

Ο ίδιος εξηγεί ότι οι φετινές συγχωνεύσεις τμημάτων είναι «τεχνητές», γιατί επιχειρείται να συμπτυχθούν τμήματα της Α’ τάξης, σε κάθε βαθμίδα. «Για παράδειγμα, μια υπαρκτή συγχώνευση είναι όταν από τρία τμήματα της Α τάξης, γίνονται δύο τμήματα στη Β΄τάξη, και αυτό αποφασίζεται πριν την έναρξη της χρονιάς. Όταν όμως θέλουν να φτιάξουν μια Α’ τάξη με 25άρια και 28άρια τμήματα από την αρχή, δεν το λένε καν συγχώνευση». Μας λέει ότι για να μην δημιουργηθούν επιπλέον τμήματα πολλά σχολεία διώχνουν μαθητές και τους αναγκάζουν να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία.

Η Ντίνα Ρέππα, μέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Αριστοτέλης» της Α’ Αθήνας, συμμετείχε στην κινητοποίηση που δέχτηκε την επίθεση των ΜΑΤ. «Τα κενά στα σχολεία δεν είναι τεχνητά, αλλά απολύτως υπαρκτά. Μόνο στην πρωτοβάθμια της Α’ Αθήνας έχουμε 700 κενά. Στα νηπιαγωγεία περισσότερα από 1000 παιδιά δεν παρακολουθούν τα ολοήμερα τμήματα, νώ οι γονείς τα έχουν γράψει. Απόδειξη ότι τα κενά δεν είναι «πλασματικά» είναι ότι κλείνουν ολοήμερα, το ένα μετά το άλλο, για να καλύψουν την πρωινή λειτουργία».

Τι απαντάει η ΔΟΕ

Η Βιολέτα Πατέλη, μέλος του ΔΣ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), μας παραπέμπει σε πίνακα που επεξεργάστηκε εκπαιδευτικός, αντλώντας στοιχεία από επίσημες πηγές.Σύμφωνα με τον πίνακα, ακόμα και μετά τη Β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, παραμένουν συνολικά πάνω από 15.000 κενά στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες.

«Μετά τη Β’ φάση, το υπουργείο Παιδείας κήρυξε συναγερμό, αφού έγινε σάλος. Αυτό που έκαναν ήταν να «κοκκινήσουν» στο myschool όλα τα ολιγομελή τμήματα, σε όλη την Ελλάδα. Εκκίνησαν συγχωνεύσεις-συμπτύξεις στα νησιά και στις επαρχιακές πόλεις, όπου λόγω γεωγραφίας, υπάρχουν τμήματα με 12-15 παιδιά. Όταν υπάρχουν παιδιά με διαγνώσεις, μπορεί ένα τμήμα να σπάσει σε δύο. Οι συγχωνεύσεις ξεκίνησαν στα μέσα Οκτωβρίου, μετακινώντας παιδιά και εκπαιδευτικούς σε άλλα σχολεία», δηλώνει η κ. Πατέλη.

«Επειδή στη Γ’ φάση προβλέπονται μόνο 3.300 προσλήψεις αναπληρωτών, ενώ οι κενές θέσεις είναι περισσότερες από 15.000, επιχειρούν να βγάλουν από τη μύγα ξύγκι. Γι’ αυτό είδαμε αυτά τα γεγονότα στην Α’ Αθήνας, όπου ξεσηκώθηκαν οι γονείς. Είδαν να διώχνουν τα παιδιά τους από τα ολοήμερα και να στοιβάζονται παιδιά σε 25άρια τμήματα, που όμως ανάμεσά τους είναι ως και επτά μαθητές με διαγνώσεις. Ας αναλογιστεί κανείς ότι μέσα στο 45άλεπτο, έχει ο κάθε μαθητής μόλις 1,5 λεπτό να μιλήσει – αν εγώ ως δασκάλα δεν μιλήσω καθόλου. Έτσι υποβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία», συνεχίζει η εκπαιδευτικός.

Τι ζητάνε οι εκπαιδευτικοί

«Βασικό μας αίτημα είναι η άμεση μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα. Ως ΔΟΕ λέγαμε πάντα 15 μαθητές για το νηπιαγωγείο και την Α’-Β’ τάξη του Δημοτικού και ως 20 για τις μεγαλύτερες τάξεις», εξηγεί η κ. Πατέλη. «Δυστυχώς η ΝΔ εν μέσω covid αύξησε τους μαθητές, από 22 σε 25. Μπλόκαρε τη διχοτόμηση των τμημάτων, αναγκάζοντας ένα σχολείο να έχει 30 μαθητές ανά τμήμα, για να μπορέσει να «σπάσει» στα δύο. Ζητάμε μόνιμες και σταθερές προσλήψεις εκπαιδευτικών και αναπληρώσεις μόνο για όσους εκπαιδευτικούς λείπουν με αναρρωτικές άδειες».

Η εκπρόσωπος της ΔΟΕ διευκρινίζει ότι κανονικά η κατανομή των τμημάτων γίνεται από τον Μάιο της προηγούμενης χρονιάς και επανελέγχεται τον Σεπτέμβριο. «Οι συγχωνεύσεις τμημάτων στα μέσα και τέλη Οκτωβρίου, εν μέσω της σχολικής χρονιάς, είναι παράνομες. Το να επεμβαίνεις στην παιδαγωγική σχέση που έχει αναπτυχθεί, να διαλύεις τις ειδικότητες, να μετακινείς τους εκπαιδευτικούς, να διώχνεις τα παιδιά από τα ολοήμερα, είναι όνειδος. Τα περισσότερα ολοήμερα είναι κλειστά. Οι γονείς διαμαρτύρονται, γιατί χάνουν τις δουλειές τους ή δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Το να πας το παιδί σου σχολείο στις 8.00 και να το πάρεις 13.15 είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που εργάζεται», καταλήγει η εκπαιδευτικός.

.