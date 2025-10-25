newspaper
ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Πολιτική Γραμματεία 25 Οκτωβρίου 2025 | 17:00

ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Παύλος Γερουλάνος και Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
Ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας κατέθεσαν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος, και ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας, Στέφανος Παραστατίδης.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισημαίνουν στην ερώτησή τους ότι «μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μία αιφνιδιαστική και αντιπαιδαγωγική απόφαση του υπουργείου Παιδείας για συγχωνεύσεις τμημάτων σε δημοτικά σχολεία σε όλη την ελληνική επικράτεια μηδέ εξαιρουμένου του κέντρου της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής, τη στιγμή που η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Καταθέτουμε την παρούσα ερώτηση, με ειλικρινή απορία για το πότε επιτέλους θα απασχολήσει το ζήτημα την ηγεσία του υπουργείου προκειμένου να αναστείλει το αψυχολόγητο κύμα συγχωνεύσεων, ειδικά μετά και τα απαράδεκτα επεισόδια εναντίον παιδιών, γονέων και δασκάλων έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή;»

Όπως υπογραμμίζουν οι συγχωνεύσεις δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση. Επιπλέον, τονίζουν, δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση με τους Συλλόγους Διδασκόντων και Γονέων, ενώ προκαλούνται ήδη σοβαρές αναταράξεις στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Οι κ.κ. Γερουλάνος και Παραστατίδης απευθύνουν τα εξής ερωτήματα προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας:

«1. Με ποιο παιδαγωγικό και νομικό σκεπτικό αποφασίστηκαν οι συγχωνεύσεις τμημάτων εν μέσω σχολικής χρονιάς;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Παιδείας για να διασφαλιστεί η σταθερότητα των σχολικών τμημάτων και η ποιότητα της διδασκαλίας;

3. Πώς διασφαλίζεται η ομαλή και ισότιμη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων στα σχολεία όπου έχουν αποχωρήσει εκπαιδευτικοί λόγω των συγχωνεύσεων;

4. Προτίθεται το Υπουργείο να αναστείλει άμεσα τις συγχωνεύσεις και να επανεξετάσει συνολικά το θέμα με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών;»

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Προς την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη

Θέμα: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Κυρία Υπουργέ,

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μία αιφνιδιαστική και αντιπαιδαγωγική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για συγχωνεύσεις τμημάτων σε δημοτικά σχολεία σε όλη την ελληνική επικράτεια μηδέ εξαιρουμένου του κέντρου της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής, τη στιγμή που η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Καταθέτουμε την παρούσα ερώτηση, με ειλικρινή απορία για το πότε επιτέλους θα απασχολήσει το ζήτημα την ηγεσία του Υπουργείου προκειμένου να αναστείλει το αψυχολόγητο κύμα συγχωνεύσεων, ειδικά μετά και τα απαράδεκτα επεισόδια εναντίον παιδιών, γονέων και δασκάλων έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή;

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά σχολεία στην Α’ Αθήνας, στο 15ο Δημοτικό Αθήνας συγχωνεύονται τα τμήματα Ε’ και ΣΤ’, στο 29ο Δημοτικό Αθήνας η ΣΤ’, στο 30ο Δημοτικό Αθήνας η Β’, στο 36ο Δημοτικό Αθήνας η Β’ και η Ε’, στο 41ο Δημοτικό Αθήνας η Γ’, στο 65ο Δημοτικό Αθήνας η ΣΤ’ και στο 109ο Δημοτικό Αθήνας η Δ’ και η ΣΤ’.

Όπως και σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, οι παραπάνω συγχωνεύσεις δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση. Επιπλέον, δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση με τους Συλλόγους Διδασκόντων και Γονέων, ενώ προκαλούνται ήδη σοβαρές αναταράξεις στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Οι συνέπειες είναι πολλαπλές:

Διαταράσσεται η σταθερότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και η ψυχολογική ασφάλεια των παιδιών, τα οποία καλούνται στη μέση της χρονιάς να αλλάξουν τάξη και δάσκαλο.

Υποβαθμίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας, ειδικά σε υπεράριθμες τάξεις όπου είναι αδύνατο να καλυφθούν οι εξατομικευμένες ανάγκες μαθητών, ιδίως όσων έχουν μαθησιακές δυσκολίες ή προέρχονται από τμήματα υποδοχής.

Εκπαιδευτικοί ανά σχολείο καλούνται να αποχωρήσουν, προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες: μεταβολές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ελλείψεις στις ειδικότητες και συρρίκνωση του ολοήμερου προγράμματος.

Η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, που αποτελεί κρίσιμο στήριγμα για τις οικογένειες εργαζομένων, τίθεται σε κίνδυνο, με άμεσες κοινωνικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις.

Πέραν των πρακτικών επιπτώσεων, εγείρονται σοβαρά θεσμικά και συνταγματικά ζητήματα. Καθώς το σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και επιβάλλει στην Πολιτεία την υποχρέωση να την αναπτύσσει και να τη διασφαλίζει. Οι εν λόγω συγχωνεύσεις, που αποφασίζονται με αποκλειστικό γνώμονα τη μείωση κόστους και όχι τις παιδαγωγικές ανάγκες, παραβιάζουν ευθέως την αρχή της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Επειδή η απόφαση λήφθηκε χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τις σχολικές κοινότητες,

Επειδή η έναρξη της σχολικής χρονιάς καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε ομαλή προσαρμογή και

Επειδή η αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα υποβαθμίζει την ποιότητα της διδασκαλίας,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

1. Με ποιο παιδαγωγικό και νομικό σκεπτικό αποφασίστηκαν οι συγχωνεύσεις τμημάτων εν μέσω σχολικής χρονιάς;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Παιδείας για να διασφαλιστεί η σταθερότητα των σχολικών τμημάτων και η ποιότητα της διδασκαλίας;

3. Πώς διασφαλίζεται η ομαλή και ισότιμη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων στα σχολεία όπου έχουν αποχωρήσει εκπαιδευτικοί λόγω των συγχωνεύσεων;

4. Προτίθεται το Υπουργείο να αναστείλει άμεσα τις συγχωνεύσεις και να επανεξετάσει συνολικά το θέμα με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών;».

Κουτσούμπας από Κέρκυρα: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης
Επίσκεψη στην Κέρκυρα 25.10.25

Κουτσούμπας: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ακόμη ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα»

Σύνταξη
Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του
ΚΚΕ 25.10.25

Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του

«Η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι θέλοντας να διχάσει, να αποπροσανατολίσει και να απευθυνθεί και σε κάποια ακροατήρια», επισήμανε το στέλεχος του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, για την αντιπαράθεση σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία

«Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής», επισημαίνει το ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού

Σύνταξη
Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 25.10.25

Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Βολές του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια κατά της «μικροπολιτικής» σε σχέση με τη συζήτηση γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η αναφορά στην ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου
Σφοδρά πυρά 25.10.25

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει για την κυβέρνηση πως «ήταν και είναι τέτοια η εξοικείωσή τους με τις λογικές και τις πρακτικές του υπόκοσμου, που κάποιος εύκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τους μοιάζουν»

Σύνταξη
Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι
Απάντηση σε Κουρέτα 25.10.25

Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι

Για τον λόγο που η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τον εμβολιασμό για την ευλογιά των προβάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης - Τι απάντησε για την πρόταση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες
Βουλή 24.10.25

Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες

«Η εντολή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν να χτυπηθούν με χημικά και δακρυγόνα άνθρωποι που διαμαρτύρονταν», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά
Σκάνδαλο 24.10.25

Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά

«Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει από τα πρωθυπουργικά χείλη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας - Να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»
Δέκα βουλευτές 24.10.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν ότι «η απρόκλητη βία, η ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης δεν μπορεί να είναι η απάντηση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας κατέθεσε επιστολή του ΕΟΦ που αναφέρει ότι κανένα εμβόλιο δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας.

Σύνταξη
