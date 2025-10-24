newspaper
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»
Πολιτική Γραμματεία 24 Οκτωβρίου 2025 | 20:16

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν ότι «η απρόκλητη βία, η ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης δεν μπορεί να είναι η απάντηση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νίκου Παππά, αναφορικά «με τα μεγάλα κενά στην εκπαίδευση, τις συγχωνεύσεις τμημάτων στα δημοτικά σχολεία της Α’ Αθήνας και τη χθεσινή απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Μεταξουργείο», όπως σημειώνεται στην ερώτηση.

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «ενώ διανύουμε τον δεύτερο μήνα της νέας σχολικής χρονιάς, τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν μεγάλα σε ολόκληρη τη χώρα». Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, «υπολογίζεται ότι τα κενά ξεπερνούν τα 700», ενώ αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στην παράλληλη στήριξη.

Την ίδια στιγμή με εγκύκλιό του το υπουργείο Παιδείας, επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ «απαιτεί από τους διευθυντές, τις διευθύντριες, τους προϊσταμένους των σχολικών μονάδων να τροποποιήσουν τη συγκρότηση των τμημάτων του ολοήμερου, τινάζοντας στον αέρα τον προγραμματισμό χιλιάδων οικογενειών».

«Αντί να προχωρήσει σε άμεση κάλυψη των κενών, το υπουργείο», σύμφωνα με τους βουλευτές, «επιστράτευσε τη “λύση” των συγχωνεύσεων τμημάτων για να “εξορθολογίσει” την κατάσταση». Όπως επισημαίνουν, οι αποφάσεις αυτές προκαλούν «έντονες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις από πλευράς δασκάλων και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων».

Στην Ανατολική Αθήνα, αναφέρουν χαρακτηριστικά, προγραμματίζονται συγχωνεύσεις σε τέσσερα δημοτικά σχολεία (Δάφνης και Ζωγράφου), γεγονός που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το παιδαγωγικό έργο.

Αναφορά κάνουν στην «απρόκλητη επίθεση που δέχθηκαν από τα ΜΑΤ οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί» κατά τη συγκέντρωση της 23ης Οκτωβρίου έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Οι βουλευτές τονίζουν ότι «η απρόκλητη βία, η ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου – λάμψης δεν μπορεί να είναι η απάντηση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

«Θέμα: «Τα εκατοντάδες κενά και οι συγχωνεύσεις τμημάτων στα δημοτικά σχολεία της Α’ Αθήνας λειτουργούν εις βάρος της εκπαίδευσης και των παιδιών – Καταδικάζουμε την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε γονείς και δασκάλους στο Μεταξουργείο»

Ενώ διανύουμε τον δεύτερο μήνα της νέας σχολικής χρονιάς, τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν μεγάλα σε ολόκληρη τη χώρα. Όσον αφορά τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, υπολογίζεται ότι τα κενά ξεπερνούν τα 700 και, βέβαια, πολλά κενά υπάρχουν και στην παράλληλη στήριξη.

Επίσης, με την Εγκύκλιο 115075/18-9-25, η οποία στάλθηκε στα σχολεία, σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών στα ολοήμερα τμήματα των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων, το υπουργείο Παιδείας απαιτεί από τους διευθυντές, τις διευθύντριες, τους προϊσταμένους των σχολικών μονάδων να τροποποιήσουν τη συγκρότηση των τμημάτων του ολοήμερου, τινάζοντας στον αέρα τον προγραμματισμό χιλιάδων οικογενειών, ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση δρομολογούσε και πρόσφατα ψήφισε την 13ωρη εργασία.

Με δεδομένα τα εκκωφαντικά κενά στα σχολεία, το υπουργείο επιστράτευσε τη «λύση» των συγχωνεύσεων τμημάτων για να «εξορθολογίσει» την κατάσταση και να περισώσει τις εκατοντάδες χαμένες ώρες μαθημάτων. Αυτή η απόφαση προκάλεσε, όπως αναμενόταν, έντονες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις από πλευράς δασκάλων και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Ενώσεις Γονέων της Αθήνας καταγγέλλουν την προώθηση αντιπαιδαγωγικών συμπτύξεων τμημάτων με στόχο τους 25 μαθητές ανά τάξη -σε πρώτη φάση σε 12 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Α’ Αθήνας. Το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τους γονείς, αδιαφορεί για τις επιπτώσεις που δημιουργούνται στα παιδιά αλλά και στους εκπαιδευτικούς.

Σε ό,τι αφορά την Ανατολική Αθήνα έχουν προγραμματιστεί και σύντομα θα υλοποιηθούν συγχωνεύσεις τμημάτων στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης (Δ’ τάξη), στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης (Γ’ τάξη), στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης (Γ’ τάξη) και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου (ΣΤ’ τάξη).

Δεν μπορούμε να μη καταγγείλουμε, επίσης, την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκαν από τα ΜΑΤ οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα ανωτέρω θέματα στις 23/10/25 έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στο Μεταξουργείο. Οι γονείς και οι δάσκαλοι ζητούν το αυτονόητο, τη στήριξη των παιδιών μας με υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Η απρόκλητη βία, η ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου – λάμψης δεν μπορεί να είναι η απάντηση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Επειδή οι συμπτύξεις τμημάτων, ειδικά στο μέσο της χρονιάς, αποτελούν ένα αντιπαιδαγωγικό μέτρο που αδιαφορεί για τις ανάγκες των παιδιών και τους όρους διεξαγωγής των μαθημάτων,

Επειδή ένας δάσκαλος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε 25μελή τμήματα, πόσο μάλλον όταν μεταξύ αυτών υπάρχουν μαθητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης,

Επειδή η επίθεση που δέχθηκαν από τα ΜΑΤ οι μαθητές, οι γονείς και οι δάσκαλοι που διαμαρτύρονταν έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στο Μεταξουργείο, ήταν απρόκλητη, άκρως επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα των παριστάμενων αλλά και προσβλητική για τον χώρο της εκπαίδευσης.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Προτίθενται να ανακαλέσουν τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις τμημάτων στα δημοτικά σχολεία της Α’ Αθήνας, αλλά και ολόκληρης της χώρας, καθώς υποβαθμίζουν το παιδαγωγικό έργο και θίγουν μαθητές και εκπαιδευτικούς;

2. Πώς και πότε προτίθενται να καλύψουν τα κενά σε εκπαιδευτικούς;

3. Πώς και πότε θα ομαλοποιηθεί η λειτουργία των τμημάτων του ολοήμερου σχολείου;

4. Με εντολή ποιου και για ποιον λόγο βρέθηκαν στο στόχαστρο των αστυνομικών δυνάμεων οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας; Υπήρξε πολιτική εντολή για «διάλυση» της συγκέντρωσης; Αν όχι, έχουν διερευνήσει ποιος έδωσε την εντολή αυτή; Θα επιβληθούν ποινές;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Παππάς Νικόλαος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Καλαματιανός Διονύσης

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ρένα

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Μαμουλάκης Χάρης

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαηλιού Γιώργος

Ψυχογιός Γιώργος».

Τράπεζες
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

World
Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 3% τον Σεπτέμβριο – «Στον αέρα» η έκθεση του Οκτωβρίου

Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 3% τον Σεπτέμβριο – «Στον αέρα» η έκθεση του Οκτωβρίου

inWellness
inTown
