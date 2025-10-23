newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη
Ελλάδα 23 Οκτωβρίου 2025 | 17:30

Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν για τα -σχεδόν- 700 κενά εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Καταγγέλλουν απρόκλητη επίθεση της ΕΛ.ΑΣ., προαναγγέλλουν στο in νέες κινητοποιήσεις- Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ένταση μεταξύ διαδηλωτών και ΕΛ.ΑΣ. επικράτησε έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, επί της οδού Χίου στο Μεταξουργείο, το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου. Όλα ξεκίνησαν όταν, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν συνδικαλιστές, η αστυνομία προχώρησε σε απρόκλητη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης απέναντι σε δεκάδες γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς που διαμαρτύρονταν για τις συνενώσεις σχολικών τμημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

«Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας είναι η μεγαλύτερη -μακράν της δεύτερης- πρωτοβάθμια της χώρας. Σε αυτήν υπάρχουν 689 κενά εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων τα 160 αφορούν νηπιαγωγούς γενικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το σκηνικό προχωρούν σε συμπτύξεις τμημάτων σε δημοτικά σχολεία, δεκατρείς συγκεκριμένα, με σκοπό να εξοικονομήσουν αντίστοιχους δασκάλους», εξηγεί στο in ο πρόεδρος του Α’ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αθηνών Δημήτρης Μαριόλης, για τους λόγους της κινητοποίησης των επτά συλλόγων έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης.

Όσον αφορά την καταγγελλόμενη απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων, επισημαίνει πως κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης υπήρχαν διμοιρίες των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ. «Ήταν μεγάλη η σημερινή συγκέντρωση, σχεδόν 400 ατόμων, με πολλούς γονείς και παιδιά. Αντιπροσωπεία ζητούσε να μπει εντός του κτιρίου και η αστυνομία πέταξε πολλές κρότου λάμψης, πολλά δακρυγόνα που κατέληξαν στους συγκεντρωμένους. Ως αποτέλεσμα, γνωρίζω, ότι σε κάποια παιδιά χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι γονείς και εκπαιδευτικοί θα επιμείνουν για να παρθούν πίσω οι αποφάσεις για τις συμπτύξεις τμημάτων και να καλυφθούν τα κενά. «Αύριο Παρασκευή, θα υπάρξει πάλι συγκέντρωση στις 14:00», γνωστοποιεί ο κ. Μαριόλης.

Τι λένε υπουργείο Παιδείας και ΕΛ.ΑΣ.

«Ταχύτατη διερεύνηση» των όσων συνέβησαν έξω από τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, ζήτησε από την πλευρά της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε επικοινωνία που πραγματοποίησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, «η Σοφία Ζαχαράκη, επικοινώνησε αμέσως με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να υπάρξει ταχύτατη διερεύνηση των όσων συνέβησαν έξω από τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στο Μεταξουργείο, σήμερα το πρωί. Σημειώνεται ότι, στις 9 π.μ. αντιπροσωπεία γονέων είχε συνάντηση μίας ώρας με τη διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αικατερίνη Αραμπατζή. Η διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευαγγελία Καραγιάννη δεν παρέστη στη σημερινή, συνάντηση, καθώς βρισκόταν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Αττικής».

Παράλληλα, επισημαίνουν πως «την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, σύμφωνα με τις καταγγελίες των στελεχών της εκπαίδευσης, είχαν εισβάλει, εκπρόσωποι γονέων και εκπαιδευτικών που απαιτούσαν να μην προχωρήσουν οι προγραμματισμένες συγχωνεύσεις τμημάτων. Τα συγκεκριμένα άτομα προπηλάκισαν και βιντεοσκοπούσαν τα στελέχη εκπαίδευσης, χωρίς τη συναίνεσή τους, οπότε και εκλήθη η Ελληνική Αστυνομία να επιληφθεί του θέματος».

Ακόμη, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ, που επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ, λίγο μετά τις 10:00 μέλη του συλλόγου γονέων του 36ου δημοτικού σχολείου Αθήνας και από τις συλλογικότητες «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» και «Ανοιχτή συνέλευση υπεράσπισης του λόφου Στρέφη» στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στο κτίριο επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, που τους απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Καταδικάζουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – «Έπνιξαν στα δακρυγόνα μικρά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς»

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν από την πλευρά τους ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και η Νέα Αριστερά, καταγγέλλοντας «χημικά και καταστολή, απέναντι ακόμα και σε μικρά παιδιά».

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, «τα ΜΑΤ των κυρίων Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη έπνιξαν στα δακρυγόνα μικρά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η σημερινή εικόνα είναι η πιο καθαρή απόδειξη μίας αυταρχικής κυβέρνησης που φοβάται την κοινωνία και αντιμετωπίζει τη δημοκρατία ως εμπόδιο».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι « κυβέρνηση Μητσοτάκη καταρρέει και για να κρατηθεί λίγο ακόμα στην εξουσία, επιτίθεται στην κοινωνία που ζητάει δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, υγεία και παιδεία».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, επισήμανε πως «αντί να καλυφθούν τα 700 κενά η κυβέρνηση προχωράει σε συγχωνεύσεις τμημάτων. Στη μέση της χρονιάς τινάζουν σχολεία στον αέρα. Η απάντηση στην δημοκρατική διαμαρτυρία ήταν τα χημικά και η καταστολή, απέναντι ακόμα και σε μικρά παιδιά».


Ακόμη, η Νέα Αριστερά υπογράμμισε πως «κατά τη διάρκεια της σημερινής στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, συνέβη το αδιανόητο: η αστυνομία επιτέθηκε χωρίς καμία πρόκληση, ρίχνοντας χημικά σε μαθητές δημοτικού, στους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
