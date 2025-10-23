ΠΑΣΟΚ: Να ανακληθούν άμεσα οι συγχωνεύσεις – Καταδικάζουμε τη βίαιη αντιμετώπιση της ΕΛ.ΑΣ.

Καταδικάζει την καταγγελλόμενη επίθεση σε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

«Η ειρηνική συγκέντρωση των Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας, -στο Μεταξουργείο- που αντιδρούν στις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής, αντιμετωπίστηκε με αδικαιολόγητα βίαιο τρόπο από την αστυνομία. Την καταδικάζουμε απερίφραστα», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Ακολούθως προσθέτει πως «εκπαιδευτικοί και γονείς διαμαρτύρονται δίκαια για τις αναποτελεσματικές πολιτικές του υπ. Παιδείας. Η σταθερότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος, η ψυχολογική ασφάλεια των παιδιών και η ποιότητα της διδασκαλίας αποτελούν υποχρεώσεις της Πολιτείας».

Ακόμη, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «το υπουργείο Παιδείας οφείλει να ανακαλέσει άμεσα τις αποφάσεις συγχώνευσης τμημάτων και να προχωρήσει στην πλήρη κάλυψη των πραγματικών αναγκών με προσλήψεις εκπαιδευτικών».

Τι καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί

Ένταση μεταξύ διαδηλωτών και ΕΛ.ΑΣ. επικράτησε έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, επί της οδού Χίου στο Μεταξουργείο, το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου. Όλα ξεκίνησαν όταν, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν συνδικαλιστές, η αστυνομία προχώρησε σε απρόκλητη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης απέναντι σε δεκάδες γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς που διαμαρτύρονταν για τις συνενώσεις σχολικών τμημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

«Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας είναι η μεγαλύτερη -μακράν της δεύτερης- πρωτοβάθμια της χώρας. Σε αυτήν υπάρχουν 689 κενά εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων τα 160 αφορούν νηπιαγωγούς γενικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το σκηνικό προχωρούν σε συμπτύξεις τμημάτων σε δημοτικά σχολεία, δεκατρείς συγκεκριμένα, με σκοπό να εξοικονομήσουν αντίστοιχους δασκάλους», εξηγεί στο in ο πρόεδρος του Α’ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αθηνών Δημήτρης Μαριόλης, για τους λόγους της κινητοποίησης των επτά συλλόγων έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης.

Όσον αφορά την καταγγελλόμενη απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων, επισημαίνει πως κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης υπήρχαν διμοιρίες των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ. «Ήταν μεγάλη η σημερινή συγκέντρωση, σχεδόν 400 ατόμων, με πολλούς γονείς και παιδιά. Αντιπροσωπεία ζητούσε να μπει εντός του κτιρίου και η αστυνομία πέταξε πολλές κρότου λάμψης, πολλά δακρυγόνα που κατέληξαν στους συγκεντρωμένους. Ως αποτέλεσμα, γνωρίζω, ότι σε κάποια παιδιά χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι γονείς και εκπαιδευτικοί θα επιμείνουν για να παρθούν πίσω οι αποφάσεις για τις συμπτύξεις τμημάτων και να καλυφθούν τα κενά. «Αύριο Παρασκευή, θα υπάρξει πάλι συγκέντρωση στις 14:00», γνωστοποιεί ο κ. Μαριόλης.