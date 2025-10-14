Θεσσαλονίκη: Εξάμηνη φυλάκιση με αναστολή σε νηπιαγωγό που της ξέφυγε παιδάκι στον δρόμο

Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο καταδικάστηκε νηπιαγωγός στη Θεσσαλονίκη.

Από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο τής αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό και της επιβλήθηκε 6μηνη φυλάκιση με 3ετή αναστολή.

Κρίθηκε ένοχη για περιστατικό που διαδραματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν 4χρονο παιδάκι ξέφυγε από νηπιαγωγείο και βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο.

Άφησαν την πόρτα ανοιχτή

«Δεν κατάλαβα πως κάποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή», απολογήθηκε η νηπιαγωγός, στην τάξη της οποίας φοιτούσε το παιδί, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η ίδια, όπως ανέφερε, διαπίστωσε την απουσία του κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης.

Το νήπιο εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και τα πρώτα λόγια που είπε ήταν ότι «ήθελε να πάει σπίτι», κατέθεσε η μητέρα.

Την ενοχή της είχε ζητήσει η εισαγγελέας της έδρας, σημειώνοντας πως το παιδί πέρασε διαδοχικά από τρεις πόρτες για να βρεθεί στον δρόμο: της τάξης, του κτηρίου και της αυλής.