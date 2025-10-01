Αγιος Παντελεήμονας: 4χρονη διέφυγε της προσοχής των δασκάλων της σε νηπιαγωγείο και βρέθηκε στο δρόμο
Το παιδί εντοπίστηκε από μια 34χρονη γυναίκα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου, σε μικρή απόσταση από το σχολείο
Ένα κοριτσάκι 4 ετών κάτω από άγνωστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής των δασκάλων του και βγήκε ανενόχλητο από το νηπιαγωγείο στον Άγιο Παντελεήμονα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30.9.2025), όταν κατά την αποχώρηση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στον Άγιο Παντελεήμονα, το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής των δασκάλων και βρέθηκε εκτός του νηπιαγωγείου.
Το παιδί εντοπίστηκε λίγο αργότερα από μια 34χρονη γυναίκα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου, σε μικρή απόσταση από το σχολείο. Η γυναίκα το μετέφερε άμεσα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου περίμενε ήδη η μητέρα του.
Η 59χρονη διευθύντρια του νηπιαγωγείο συνελήφθη.
Σε βάρος της διευθύντριας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
