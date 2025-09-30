Σοκάρει η υπόθεση κακοποίησης του δίχρονου σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό στον Αυλώνα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Φωτογραφία του μικρού παιδιού που δείχνει το κεφαλάκι του να έχει υποστεί βίαιη αποκόλληση μαλλιών.

Οι γονείς καταγγέλλουν πως του ξερίζωσε τα μαλλιά. Παιδικός σταθμός και γονείς περιγράφουν διαφορετικά το περιστατικό, με τον μεν σταθμό να ισχυρίζεται πως όλα ήταν ένα ατύχημα. Όπως λένε, το παιδί έτρεχε και για να μην χτυπήσει, το τράβηξαν.

Από την άλλη, η οικογένεια βασιζόμενη και σε μαρτυρία παιδαγωγού λέει πως το παιδί ξεμαλλιάστηκε επειδή δεν έτρωγε.

Εργαζόμενη του παιδικού σταθμού μιλώντας στο MEGA επεσήμανε: «Από την αρχή μου φάνηκε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Το παιδάκι ήταν μια χαρά, ζωηρό και ξαφνικά γύρισε στην κατάσταση αυτή και με χτυπημένα χείλια. Το είχε πάρει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού και πήγαν σε άλλο χώρο. Έμεινε εντελώς μόνος του με το παιδάκι. Το έφερε πίσω μετά από αρκετή ώρα και το παιδί ήταν βρεγμένο».

«Δεν έδωσε καμία εξήγηση για το τι συνέβη, δεν είπε τίποτα. Μετά από αυτό ο ιδιοκτήτης συμπεριφερόταν παράξενα, σαν να προσπαθούσε να καλυφθεί. Ήρθε στην αίθουσα που ήταν το παιδί, το κοίταζε από εδώ, το κοίταζε από εκεί, κάτι που δεν έχει ξανακάνει σε άλλη περίπτωση. Εμείς χαϊδεύαμε το παιδί, όπως τα χαϊδεύουμε όλα και είδαμε ότι του λείπουν μαλλιά. Το συζητήσαμε μεταξύ μας και λέγαμε ότι ίσως πρέπει να ενημερώσουμε την μητέρα, μήπως το παιδάκι έχει κάτι, κάποια αρρώστια και του πέφτουν τα μαλλάκια, γιατί δεν ήταν έτσι νωρίτερα. Εγώ η ίδια το χάιδευα το πρωί και δεν ήταν έτσι τα μαλλάκια του».

Η εικόνα του παιδιού έχει συγκλονίσει την οικογένεια. Όπως λένε, έτσι παρέλαβαν το παιδί τους.

Τι ισχυρίζεται ο παιδικός σταθμός

Από την άλλη, ο παιδικός σταθμός επιμένει πως όλα είναι καλώς καμωμένα και πως έδρασαν όπως έπρεπε.

«Ενημερώθηκε από το σχολείο κανονικά όπως έπρεπε. Προσπάθησα να επικοινωνήσω και εγώ μαζί της, υπάρχουν οι τηλεφωνικές κλήσεις. Δεν απάντησε, της έστειλα και μήνυμα ότι εμείς είμαστε στην διάθεσή της για ό,τι χρειαστεί. Ήταν, ένα ατυχές συμβάν. Θα μπορούσε να γίνει στην αυλή, να του τραβήξει μια παιδαγωγός το χέρι, αφήστε εμένα, και να του το βγάλει. Πάλι την ίδια κατάληξη θα είχαμε. Έτσι λειτουργεί το σύστημα στους παιδικούς σταθμούς. Δεν βρίσκεις άκρη».

Από την άλλη στην αποκλειστική της μαρτυρία η παιδαγωγός θα επιμείνει στα όσα λέει πως είδε.

«Λίγη ώρα αργότερα τον πρόδωσε η σύζυγός του. Μόλις είδε τις τρίχες στο μπάνιο, μπήκε σε κλάσματα δευτερολέπτου μέσα στην αίθουσα που ήμασταν εμείς και φώναζε: ‘’Γιατί υπάρχουν τρίχες στο μπάνιο; Πείτε μου τι ακριβώς έχει συμβεί’’. Εκεί το ψυλλιαστήκαμε όλοι. Δούλευα σε αυτό τον βρεφονηπιακό μόλις 20 ημέρες».

Όπως θα πει η γυναίκα μετά το συμβάν παραιτήθηκε.

«Παραιτήθηκα την ημέρα που έγινε το περιστατικό, γιατί αυτό ένιωσα ότι πρέπει να κάνω. Η μητέρα του παιδιού έπρεπε να ενημερωθεί και δεν πρέπει να κλείνουμε το στόμα μας σε τέτοια πράγματα. Έχω δώσει κατάθεση και έχω ενημερώσει τις Αρχές, όχι μόνο γι’ αυτό το συμβάν αλλά και για κάποια άλλα πράγματα που είχαν πέσει στην αντίληψη μου όσες μέρες δούλεψα εκεί. Είχα δει από την αρχή ότι ο ιδιοκτήτης συμπεριφερόταν περίεργα και κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν. Γιατί τώρα θα το κλείσω εγώ, αύριο θα το κλείσει κάποιος άλλος, μεθαύριο κάποιος άλλος, δηλαδή Θεέ μου τι θα γίνει;».

Συγγενής του 2χρονου λέει στην εκπομπή: «Όταν σ’ ένα παιδί λείπουν τα μαλλιά από το κεφάλι, σημαίνει ότι κάποιος το έχει τραβήξει με δύναμη. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό σ’ ένα παιδάκι 2 χρόνων; Δεν φεύγουν τα μαλλιά από το κεφάλι έτσι εύκολα, έχει τραβήξει με βία το παιδί. Δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να πιάνει ένα παιδί από τα μαλλιά. Όλη η κατάσταση αυτή έχει στεναχωρήσει πολύ όλη την οικογένεια. Έχουμε σφιχτεί, τόσες ημέρες τρέμουμε. Περιγράφω τι έγινε και με πιάνει ταχυκαρδία, ταράζομαι».

Η υπόθεση θα δικαστεί μετά τη αναβολή της στους επόμενους μήνες.