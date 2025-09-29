newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι
Ελλάδα 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:08

Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι

«Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως» λένε για τον παιδικό σταθμό συγγενείς της οικογένειας

Σύνταξη
Vita.gr
Συνελήφθη ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού στον Αυλώνα για σωματική βλάβη σε 2χρονο αγόρι μετά την καταγγελία πως ξερίζωσε τούφα από τα μαλλιά του παιδιού επειδή δεν έτρωγε.

«Όταν σε ένα παιδί λείπουν τα μαλλιά από το κεφάλι, σημαίνει ότι κάποιος τα έχει τραβήξει με δύναμη. Για ποιον λόγο να γίνει αυτό σε ένα παιδάκι 2 χρόνων; Δεν φεύγουν τα μαλλιά από το κεφάλι έτσι εύκολα, έχει τραβήξει με βία το παιδί. Δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να πιάνει ένα παιδί από τα μαλλιά. Όλη η κατάσταση αυτή έχει στεναχωρήσει πολύ όλη την οικογένεια. Έχουμε σφιχτεί, τόσες ημέρες τρέμουμε. Περιγράφω τι έγινε και με πιάνει ταχυκαρδία, ταράζομαι», λέει στο MEGA συγγενής του παιδιού.

Οι καταγγελίες

Στο MEGA και το Live News μιλά και η γιαγιά του 2χρονου.

«Το πας εκεί, τάχα να έχεις το κεφάλι σου πιο ήσυχο και να του λείπει ολόκληρη τούφα… για όνομα του Θεού».

Τι ανέφερε ο ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού στο MEGA

Ο 54χρόνος ιδιοκτήτης αρνείται τις κατηγορίες. Ο ίδιος δεν είναι παιδαγωγός, ήταν όμως στον παιδικό σταθμό και στο περιστατικό. Όπως ισχυρίζεται: «Το παιδί έτρεχε και στην προσπάθειά του να το συγκρατήσει για να μην τραυματιστεί όπως το έπιασε, αφαιρέθηκε χωρίς να υπάρχει πρόθεση η τούφα από τα μαλλιά».

Όπως λέει ο ίδιος μιλώντας στο MEGA:

«Προσήλθα αυτοβούλως στην Αστυνομία. Δεν κρύφτηκα για το αυτόφωρο, ταλαιπωρήθηκα και εγώ και η γυναίκα μου γιατί πήραμε την ευθύνη του περιστατικού. Ενημερώσαμε την μαμά, η οποία μαμά δεν έχει κανένα άδικο, από την άποψη ότι έχει ενοχληθεί, γιατί ήταν ένα συμβάν και την καταλαβαίνουμε».

«Ενημερώθηκε από το σχολείο κανονικά όπως έπρεπε, προσπάθησα να επικοινωνήσω και εγώ μαζί της, υπάρχουν οι τηλεφωνικές κλήσεις. Δεν απάντησε, της έστειλα και μήνυμα ότι εμείς είμαστε στη διάθεσή της για ό,τι χρειαστεί».

«Ήταν ένα ατυχές συμβάν. Θα μπορούσε να γίνει στην αυλή, να του τραβήξει μία παιδαγωγός το χέρι, αφήστε εμένα, και να του το βγάλει. Πάλι την ίδια κατάληξη θα είχαμε. Έτσι λειτουργεί το σύστημα στους παιδικούς σταθμούς. Δεν βρίσκεις άκρη. Έχει γίνει ένα μικρό λάθος, γιατί πήγαμε να κάνουμε καλό και να προστατεύσουμε κάτι. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Δέκα χρόνια σχολείο, που δεν έχει ακουστεί κιχ. Δεν έχω κάνει τίποτα 10 χρόνια, είμαστε πρότυπο σχολείου. Έχω κάνει 15 σεμινάρια πρώτων βοηθειών για να βοηθάω τα παιδιά και υπάρχουν τα χαρτιά και οι φωτογραφίες που είμαι στα σεμινάρια», καταλήγει.

Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι

Η οικογένεια θέλει να τιμωρηθεί κάθε υπεύθυνος στον παιδικό σταθμό, καταγγέλλοντας κακοποίηση του παιδιού.

«Η μητέρα πήγε να πάρει το παιδί και η υπεύθυνη, που είναι η σύζυγος του ιδιοκτήτη, της είπε ότι δεν ήταν καλή ημέρα στον βρεφονηπιακό γιατί το παιδί χτύπησε και του λείπουν μαλλιά από το κεφάλι. Της είπαν ότι για να μην πέσει το παιδί, το έπιασε ο ιδιοκτήτης από τα μαλλιά και του έμειναν τα μαλλιά στο χέρι. Ήταν και χτυπημένο το παιδί στα χείλη. Ρωτάει η μητέρα πώς έγινε αυτό. Της λένε ήταν στο μπάνιο το παιδί, πήγε να το αλλάξει η δασκάλα και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και έφυγε ο μικρός και για να μην χτυπήσει, τον έπιασε ο ιδιοκτήτης από τα μαλλιά και του έμειναν τα μαλλιά στο χέρι».

Μαζί με τον ιδιοκτήτη συνελήφθη και η σύζυγός του, η οποία εργάζεται και αυτή στον παιδικό. Είναι η υπεύθυνη παιδαγωγός του σταθμού και κατηγορείται πως προσπάθησε να συγκαλύψει το περιστατικό.

«Ο άντρας της απλώς προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί από χτύπημα στην πόρτα».

Από την άλλη, η οικογένεια έχει στο πλευρό της άλλη εργαζόμενη του σταθμού, η οποία λέει πως επειδή το παιδί δεν έτρωγε, ο ιδιοκτήτης προσφέρθηκε να το πάρει σε άλλο χώρο για να το ταΐσει, όταν ωστόσο επέστρεψαν, το κεφάλι του αγοριού ήταν βρεγμένο και έλειπε εμφανώς μία τούφα από τα μαλλιά του.

«Κάλεσε τους γονείς μία βρεφονηπιοκόμος και τους είπε ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Τα παιδιά λέει ήταν στην τραπεζαρία και το δικό μας το πήρε ο ιδιοκτήτης μέσα για να το ταΐσει, να το ηρεμήσει, επειδή έκλαιγε. Και το έφερε μετά από περίπου μισή ώρα. Το παιδί ήταν πολύ συγχυσμένο, του έλειπαν τα μαλλιά από το κεφάλι. Έτσι είπε η βρεφονηπιοκόμος. Ότι γύρισε φοβισμένο, πελαγωμένο, κίτρινο, βρεγμένο και χωρίς μαλλιά στο κεφάλι. Μετά από λίγο φώναζε η διευθύντρια του σταθμού τι μαλλιά είναι αυτά στην τουαλέτα. Η βρεφονηπιοκόμος την ίδια ημέρα παραιτήθηκε».

Στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό πρέπει να έχουμε ενημέρωση, λέει η οικογένεια του 2χρονου:

«Πρόκειται για έναν ιδιωτικό σταθμό. Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως. Πήγε η μητέρα να πάρει το παιδί την ώρα του σχολάσματος και τότε την ενημέρωσαν».

Άλλοι γονείς, μιλώντας στο Live News λένε:

– Δημοσιογράφος: Ο παιδικός σταθμός είναι χρόνια εδώ;

– Γονέας: Ναι είναι χρόνια.

– Δημ: Και εσείς πηγαίνατε τα παιδιά σας;

– Γονέας: Ναι πηγαίναμε το παιδί μας εκεί.

– Δημ: Δεν είχατε ποτέ δει κάτι έτσι μεμπτό που να…

– Γονέας: Όχι, εμάς η συμπεριφορά τους ήταν μία χαρά, δεν μας είχανε δείξει τέτοια δείγματα.

Σύμφωνα με την οικογένεια, το παιδί πήγαινε στον συγκεκριμένο σταθμό περίπου έναν μήνα. Τελευταία, είχε περίεργη συμπεριφορά. Όπως λένε, πεταγόταν στον ύπνο του και έκλαιγε, έκανε εμετό στο αμάξι όταν το πήγαιναν στο σχολείο.

