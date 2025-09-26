Χειροπέδες και στη σύζυγο του ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού σταθμού για την κακοποίηση του 2χρονου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της κακοποίησης ενός δίχρονου παιδιού σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Αυλώνα.

Μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού σταθμού, ο οποίος ήταν αυτός που άσκησε βία εναντίον του μικρού παιδιού, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε μία ακόμα σύλληψη.

Ειδικότερα, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πέρασαν χειροπέδες και στη σύζυγο του ιδιοκτήτη, η οποία εργάζεται ως παιδαγωγός στο βρεφονηπιακό σταθμό. Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε αποκρύψει από τους γονείς του δίχρονου παιδιού τα πραγματικά γεγονότα, κάτι που αποκαλύφθηκε από τη μαρτυρία άλλης εργαζόμενης.

Συγκεκριμένα, η σύζυγος του ιδιοκτήτη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το παιδάκι έτρεχε και ο άνδρας της προσπάθησε να το πιάσει για να μη χτυπήσει σε μια πόρτα, όμως το έπιασε από τα μαλλιά και έφυγε μία τούφα.

Αντίθετη ήταν όμως η άποψη των επιστημόνων που εξέτασαν το μικρό παιδί, κρίνοντας πως η εκρίζωση των μαλλιών του έγινε βίαια.

Η καταγγελία της μητέρας του παιδιού

Όπως ανέφερε η μητέρα του 2χρονου στην καταγγελία της στο ΑΤ Ωρωπού, πήρε τον γιο της από τον παιδικό σταθμό στις 14:30 το μεσημέρι και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι στο τριχωτό της κεφαλής του υπήρχε ένα κενό και ότι είχε σημάδι στα χείλη του.

Όταν η μητέρα του αγοριού τηλεφώνησε στον παιδικό σταθμό και ζήτησε εξηγήσεις, της απάντησαν ότι το παιδάκι πήγε να περάσει από μια πόρτα στο διάλειμμα και, για να μην χτυπήσει, ο ιδιοκτήτης του σταθμού προσπάθησε να το πιάσει τραβώντας το από τα μαλλιά και έτσι του έφυγε μια τούφα.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε νέα τροπή το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν άλλη δασκάλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα και της αποκάλυψε μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Σύμφωνα με αυτήν, το αγοράκι δεν ήθελε να φάει και έτσι μια παιδαγωγός το οδήγησε στην κουζίνα. Εκεί μπήκε ο ιδιοκτήτης και της είπε ότι θα μείνει ο ίδιος με το παιδί.

Όταν βγήκαν από τον χώρο, όπου είχαν παραμείνει περίπου μισή ώρα, παρατήρησε ότι το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο. Στη συνέχεια πήγαν μαζί στις τουαλέτες και τότε η δασκάλα διαπίστωσε το κενό στο τριχωτό της κεφαλής του.