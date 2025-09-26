«Του έλειπε τούφα» – Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό

Σε μια σοβαρή καταγγελία για κακοποίηση ανηλίκου μέσα σε παιδικό σταθμό προχώρησε η μητέρα δίχρονου αγοριού. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η γυναίκα στην Αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης, ο γιος της όταν επέστρεψε στο σπίτι είχε εμφανή σημάδια άσκησης βίας.

Για τη σοβαρή υπόθεση της κακοποίησης στον παιδικό σταθμό υπάρχουν αντικρουόμενες μαρτυρίες

Όπως ανέφερε στην καταγγελία της στο ΑΤ Ωρωπού, πήρε τον γιο της από τον παιδικό σταθμό που βρίσκεται σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής στις 2:30 το μεσημέρι. Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι στο τριχωτό της κεφαλής του υπήρχε ένα κενό και ότι είχε σημάδι στα χείλη του.

Η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε ότι ο ιδιοκτήτης του σταθμού έπιασε το παιδί από τα μαλλιά και το χτύπησε. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του άνδρα που κατονόμασε η μητέρα, η οποία έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του.

«Το τράβηξε από τα μαλλιά για να μη χτυπήσει»

Όταν η μητέρα του αγοριού τηλεφώνησε στον παιδικό σταθμό και ζήτησε εξηγήσεις, της απάντησαν ότι το παιδάκι πήγε να περάσει από μια πόρτα στο διάλειμμα και, για να μην χτυπήσει, ο ιδιοκτήτης του σταθμού προσπάθησε να το πιάσει τραβώντας το από τα μαλλιά και έτσι του έφυγε μια τούφα.

Αυτό υποστήριξε η σύζυγος του ιδιοκτήτη που συνελήφθη και παιδαγωγός στον σταθμό μαζί με μια άλλη παιδαγωγό. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες άλλη παιδαγωγός έδωσε διαφορετική εκδοχή.

Σύμφωνα με αυτήν, το αγοράκι δεν ήθελε να φάει και έτσι μια παιδαγωγός το οδήγησε στην κουζίνα. Εκεί μπήκε ο ιδιοκτήτης και της είπε ότι θα μείνει ο ίδιος με το παιδί. Όταν βγήκαν από τον χώρο, όπου είχαν παραμείνει περίπου μισή ώρα, παρατήρησε ότι το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο. Στη συνέχεια πήγαν μαζί στις τουαλέτες και τότε η δασκάλα διαπίστωσε το κενό στο τριχωτό της κεφαλής του.

Την υπόθεση για την κακοποίηση του δίχρονου παιδιού έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού, ενώ το αγοράκι εξετάστηκε από ιατροδικαστή και αναμένεται το πόρισμά του.