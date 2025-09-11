Μία μητέρα παιδιού ενός έτους συνέλαβαν οι αστυνομικοί στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης, 10 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό στην Πάτρα

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν τη γυναίκα καθώς άφησε αβοήθητο το ανήλικο παιδί της, με αποτέλεσμα να υποστεί σωματικές βλάβες (εκχυμώσεις στο βλέφαρο και αιμάτωμα στους οφθαλμούς), σύμφωνα με όσα αναφέρει, το tempo24.news.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου παραμένει νοσηλευόμενο.

Άγνωστο παραμένει τι προηγήθηκε της διακομιδής του παιδιού στο νοσοκομείο και τι προκάλεσε τους τραυματισμούς.