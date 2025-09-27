Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση κακοποίησης ενός 2χρονου σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό στον Αυλώνα, από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Ο 54χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία της μητέρας για πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στη σύζυγό του.

«Το παιδί φοβάται και έχει ανασφάλεια. Όταν πήγε η μητέρα του πήγε να το παραλάβει, το παιδί έκλαιγε. Είπαν ότι του έφυγαν τούφες από τα μαλλιά του», περιέγραψε η γιαγιά του μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως είπε, η μητέρα του 2χρονου επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος προσπάθησε να δικαιολογηθεί με μια ψευδή ιστορία. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρία δασκάλας, ο ιδιοκτήτης, επειδή το παιδί γκρίνιαζε και αρνούνταν να φάει, το πήγε σε άλλον χώρο και με τη βία το έκανε να σωπάσει.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα την Πέμπτη (25/9), όταν η μητέρα διαπίστωσε κατά την παραλαβή του γιου της από τον σταθμό ότι στο τριχωτό της κεφαλής του υπήρχε κενό και στο χείλος του ένα εμφανές σημάδι. Αρχικά, η σύζυγος του διευθυντή και μία δασκάλα ισχυρίστηκαν ότι τα τραύματα προκλήθηκαν «κατά λάθος», όταν ο διευθυντής προσπάθησε να προστατέψει το παιδί από πιθανό χτύπημα σε πόρτα.

Όμως, νέα κατάθεση δασκάλας αποκάλυψε ότι ο διευθυντής μετέφερε τον μικρό στην κουζίνα και παρέμειναν μόνοι για περίπου μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια τον πήγε στο μπάνιο. Όταν βγήκαν, το παιδί είχε εμφανές κενό στα μαλλιά του.

Ο διευθυντής υποστηρίζει στην αστυνομία ότι προσπάθησε να ηρεμήσει το παιδί επειδή δεν ήθελε να φάει και ότι τράβηξε τα μαλλιά του ενώ προσπαθούσε να τον συγκρατήσει από πτώση.

Οι γονείς μετέφεραν αμέσως το παιδί σε παιδίατρο και κατόπιν στο νοσοκομείο Παίδων για εξετάσεις, ενώ οι Αρχές ζήτησαν ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες τραυματισμού του. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η εκρίζωση των μαλλιών έγινε βίαια, με αποτέλεσμα η σύζυγος να κατηγορηθεί για απόπειρα απόκρυψης αδικήματος.