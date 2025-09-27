«Είδα φωτογραφίες και έφριξα» – Κακοποίηση σοκ σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Αυλώνα
Σοκ και οργή προκαλεί η είδηση που αφορά στην κακοποίηση ενός δίχρονου αγοριού σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό στον Αυλώνα.
Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία του Αυλώνα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι αγοράκι δύο ετών σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό της περιοχής. Όταν πήγε να το παραλάβει η μητέρα του, ήταν σε κατάσταση σοκ. Από το κεφάλι του έλειπε μια τούφα μαλλιά ενώ ήταν χτυπημένο και στο χείλος.
«Εγώ είδα φωτογραφίες και έφριξα. Είδα το παιδάκι εδώ που δεν είχε καθόλου μαλλιά. Το παιδί δεν έχει κοιμηθεί δύο βράδια, κλαίει. Λογικό δεν είναι; Εδώ ένα παιδί το αγριοκοιτάζεις μόνο και φοβάται. Πόσο μάλλον να έχει υποστεί αυτό το πράγμα».
Σύμφωνα με πληροφορίες, δασκάλα επικοινώνησε με τη μητέρα του παιδιού και ανέφερε ότι ο διευθυντής είχε μεταφέρει το παιδάκι στην κουζίνα του σχολείου. Όταν βγήκαν, το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο.
«Δεν έτρωγε ο μικρός και τον πήρε και τον πήγε στο δωμάτιο και βγήκε το παιδάκι μετά από μισή ώρα, του λείπαν τα μαλλάκια και ήταν μούσκεμα. Το παιδάκι μόλις βγήκε έπεσε πάνω στο τραπέζι εξουθενωμένο από τις φωνές, από το ξύλο».
Για ατύχημα έκανε λόγο ο ιδιοκτήτης του παιδικού σταθμού στον Αυλώνα
Η μητέρα ζήτησε εξηγήσεις από τον 54χρονο ιδιοκτήτη του παιδικού σταθμού ο οποίος της είπε ότι συνέβη ένα ατύχημα την ώρα που προσπάθησε να συγκρατήσει το παιδί για να μη χτυπήσει.
Οι γονείς μετέφεραν το αγοράκι στο Παίδων όπου ιατροδικαστής επιβεβαίωσε ότι είχε ασκηθεί βία πάνω του. Στη συνέχεια οι γονείς κατέθεσαν μήνυση εναντίον του ιδιοκτήτη του παιδικού σταθμού στον Αυλώνα. Συνελήφθη και η σύζυγός του επειδή προσπάθησε να αποκρύψει το περιστατικό.
Εναντίον του ιδιοκτήτη του παιδικού σταθμού και της συζύγου του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το MEGA, στον άνδρα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για σωματική βλάβη και στη σύζυγό του για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.
Το ζευγάρι ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.
Πηγή: megatv.com
