view
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 17 Φεβρουαρίου 2026, 12:07
Eνσωμάτωση

ΗΠΑ: Πέθανε ο εμβληματικός ακτιβιστής Τζέσε Τζάκσον

Ο Τζέσε Τζάκσον ήταν ηγέτης του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ από την εποχή του 1960

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Πέθανε ο εμβληματικός αγωνιστής για τα πολιτικά δικαιώματα και δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Τζέσε Τζάκσον.

Ο Τζάκσον, ένας εύγλωττος βαπτιστής ιερέας που μεγάλωσε στον φυλετικά διαχωρισμένο Νότο και έγινε στενός συνεργάτης του Martin Luther King Jr., πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του την Τρίτη.

«Ο πατέρας μας ήταν ένας ηγέτης που νοιαζόταν, όχι μόνο για την οικογένειά μας, αλλά για τους καταπιεσμένους, όσους δεν είχαν φωνή και τους παραμελημένους σε όλο τον κόσμο», αναφέρει σε επίσημη δήλωσή της η οικογένειά του.

Ο Τζάκσον, εμπνευσμένος ρήτορας και επί χρόνια κάτοικος του Σικάγο, διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον το 2017.

Τζέσε Τζάκσον: Η πορεία του

Με ιδιαίτερη άνεση στα μέσα ενημέρωσης, ο Τζάκσον ήταν ηγέτης του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ από την εποχή του 1960. Αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών και άλλων  περιθωριοποιημένων κοινοτήτων μαζί με τον μέντορά του, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τον νεότερο.

Ο Τζάκσον ξεπέρασε μια σειρά από αντιπαραθέσεις, αλλά παρέμεινε για δεκαετίες η κορυφαία μορφή των πολιτικών δικαιωμάτων στην Αμερική, όπως μεταδίδει το Reuters.

Διεκδίκησε το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το 1984 και το 1988, προσελκύοντας Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους και πολλούς λευκούς φιλελεύθερους σε απροσδόκητα ισχυρές εκστρατείες, χωρίς όμως να καταφέρει να γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός υποψήφιος μεγάλου κόμματος για τον Λευκό Οίκο. Τελικά, δεν κατείχε ποτέ αιρετό αξίωμα.

Ο Τζάκσον ίδρυσε στο Σικάγο τις οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων Operation PUSH και National Rainbow Coalition και υπηρέτησε ως ειδικός απεσταλμένος του Δημοκρατικού προέδρου Bill Clinton στην Αφρική τη δεκαετία του 1990. Διαδραμάτισε επίσης καθοριστικό ρόλο στην απελευθέρωση αρκετών Αμερικανών και άλλων κρατουμένων στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Συρία, η Κούβα, το Ιράκ και η Σερβία.

Χαρισματικός ρήτορας

Ο Τζάκσον επιδίωξε τις πολιτικές του φιλοδοξίες τη δεκαετία του 1980, βασιζόμενος στη ρητορική του που μαγνήτιζε.

Το 1984, ο Τζάκσον έλαβε 3,3 εκατομμύρια ψήφους στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών, περίπου το 18% των ψήφων, και κατετάγη τρίτος πίσω από τον τελικό υποψήφιο Walter Mondale και τον Gary Hart, στη μάχη για το δικαίωμα να αντιμετωπίσουν τον Ρεπουμπλικανό εν ενεργεία πρόεδρο Ronald Reagan. Η υποψηφιότητά του έχασε δυναμική όταν έγινε γνωστό ότι είχε αποκαλέσει ιδιωτικά τους Εβραίους «Hymies» και τη Νέα Υόρκη «Hymietown».

Το 1988, ο Τζάκσον εμφανίστηκε πιο ώριμος και πιο «mainstream» υποψήφιος, ερχόμενος σε πολύ κοντινή δεύτερη θέση στην εσωκομματική αναμέτρηση για την αντιμετώπιση του Ρεπουμπλικανού George H.W. Bush. Έφερε τον τελικό υποψήφιο των Δημοκρατικών Michael Dukakis σε δύσκολη θέση, κερδίζοντας 11 προκριματικές εκλογές και κομματικές συνελεύσεις σε πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών στον Νότο, και συγκεντρώνοντας 6,8 εκατομμύρια ψήφους (29%).

«Η εκλογική μου περιφέρεια είναι οι απελπισμένοι»

Ο Τζάκσον ήταν παρών σε πολλές σημαντικές στιγμές στη μακρά μάχη για τη φυλετική δικαιοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν παρών όταν ο Κινγκ δολοφονήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί το 1968.

Έκλαψε ανοιχτά στο πλήθος όταν ο Μπαράκ Ομπάμα γιόρταζε την προεδρική του εκλογή το 2008 και στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας του Τζορτζ Φλόιντ το 2021, όταν το δικαστήριο καταδίκασε έναν πρώην αστυνομικό για τη δολοφονία του άοπλου μαύρου άνδρα.

«Η εκλογική μου περιφέρεια είναι οι απελπισμένοι, οι καταραμένοι, οι απόκληροι, οι ασεβείς και οι περιφρονημένοι», δήλωσε ο Τζάκσον στη Δημοκρατική Εθνική Συνέλευση του 1984.

Συγκλόνισε το συνέδριο των Δημοκρατικών το 1988 με μια ομιλία όπου αφηγήθηκε την ιστορία της ζωής του και κάλεσε τους Αμερικανούς να βρουν κοινό έδαφος.

«Η Αμερική δεν είναι μια κουβέρτα υφασμένη από ένα νήμα, ένα χρώμα, ένα ύφασμα», είπε στους συνέδρους στην Ατλάντα.

«Όπου κι αν βρίσκεστε απόψε, μπορείτε να τα καταφέρετε. Κρατήστε το κεφάλι ψηλά, βγάλτε το στήθος μπροστά. Μπορείτε να τα καταφέρετε. Μερικές φορές σκοτεινιάζει, αλλά το πρωί έρχεται. Μην παραδίνεστε. Τα βάσανα γεννούν χαρακτήρα, ο χαρακτήρας γεννά πίστη. Στο τέλος, η πίστη δεν θα σας απογοητεύσει», πρόσθεσε.

Το 2017, σε ηλικία 76 ετών, ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον, μια νευροεκφυλιστική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τρόμο, δυσκαμψία και προβλήματα ισορροπίας και συντονισμού, έπειτα από τρία χρόνια συμπτωμάτων.

Η προσωπική ιστορία του Τζέσε Τζάκσον

Γεννημένος στις 8 Οκτωβρίου 1941 στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, η μητέρα του ήταν 16χρονη μαθήτρια λυκείου και ο πατέρας του 33χρονος παντρεμένος άνδρας που ζούσε δίπλα. Η μητέρα του αργότερα παντρεύτηκε άλλον άνδρα, ο οποίος υιοθέτησε τον Τζάκσον. Μεγάλωσε στην εποχή των νόμων Jim Crow στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενός συχνά βίαια επιβαλλόμενου πλέγματος ρατσιστικών νόμων και πρακτικών που επινοήθηκαν στον Νότο για την καταπίεση των Αφροαμερικανών.

Κέρδισε υποτροφία αμερικανικού ποδοσφαίρου στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι, αλλά μετεγγράφηκε σε ιστορικά «Μαύρο» κολέγιο, καθώς, όπως είπε, είχε βιώσει διακρίσεις. Ξεκίνησε τη δράση του για τα πολιτικά δικαιώματα ως φοιτητής στο North Carolina Agricultural & Technical College και συνελήφθη όταν προσπάθησε να εισέλθει σε δημόσια βιβλιοθήκη «μόνο για λευκούς» στη Νότια Καρολίνα.

Φοίτησε στο Chicago Theological Seminary και χειροτονήθηκε βαπτιστής ιερέας το 1968, παρότι δεν αποφοίτησε.

Ο Τζάκσον έγινε στενός συνεργάτης του Κινγκ και συχνά ταξίδευε μαζί του. Την ημέρα που ο Κινγκ δολοφονήθηκε από τον λευκό James Earl Ray στο μπαλκόνι του Lorraine Motel στο Μέμφις, ο Τζάκσον βρισκόταν έναν όροφο πιο κάτω. Προκάλεσε την οργή ορισμένων συνεργατών του Κινγκ όταν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι κρατούσε τον ετοιμοθάνατο Κινγκ στην αγκαλιά του και ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο μίλησε — έναν ισχυρισμό που εκείνοι αμφισβήτησαν.

Ο Κινγκ, επικεφαλής της Southern Christian Leadership Conference, είχε τοποθετήσει τον ενεργητικό Τζάκσον σε ηγετικό ρόλο για τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών στις μαύρες κοινότητες.

Αργότερα, ο Τζάκσον ήρθε σε ρήξη με τον διάδοχο του Κινγκ στην SCLC, Ralph Abernathy, και ίδρυσε τη δική του οργάνωση πολιτικών δικαιωμάτων στο Σικάγο, την Operation PUSH, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το 1984 ίδρυσε την National Rainbow Coalition, με ευρύτερη αποστολή που περιλάμβανε επίσης τα δικαιώματα των γυναικών και των ομοφυλοφίλων, και οι δύο οργανώσεις συγχωνεύθηκαν το 1996. Αποχώρησε από την προεδρία της Rainbow-PUSH Coalition το 2023, έπειτα από περισσότερες από πέντε δεκαετίες ηγεσίας και ακτιβισμού.

Γνώρισε τη σύζυγό του, Jacqueline Brown, κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Παντρεύτηκαν το 1962 και απέκτησαν πέντε παιδιά. Ο γιος του, Jesse Jackson Jr., εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, αλλά παραιτήθηκε και εξέτισε ποινή φυλάκισης για απάτη. Ο Τζάκσον απέκτησε επίσης μια κόρη εκτός γάμου το 1999 με γυναίκα που εργαζόταν στις οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων του, γεγονός που προκάλεσε σκάνδαλο.

Ήταν γνωστός για την προσωπική του διπλωματία. Αφού εξασφάλισε το 1984 από τη Συρία την απελευθέρωση του Αμερικανού πιλότου του Ναυτικού Ρόμπερτ Γκούντμαν Τζούνιορ, ο πρόεδρος Ρέιγκαν τον προσκάλεσε στον Λευκό Οίκο και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την «αποστολή ελέους».

Το 1990 συναντήθηκε με τον Ιρακινό ηγέτη Saddam Hussein για να πετύχει την απελευθέρωση εκατοντάδων Αμερικανών και άλλων μετά την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ. Πέτυχε επίσης το 1984 την απελευθέρωση δεκάδων Κουβανών και Αμερικανών κρατουμένων από κουβανικές φυλακές και την απελευθέρωση τριών Αμερικανών αεροπόρων που κρατούνταν στη Σερβία το 1999, όπως μεταδίδει το Reutes.

Παρουσίαζε εβδομαδιαία εκπομπή στο CNN από το 1992 έως το 2000, άσκησε πιέσεις σε εταιρείες για την οικονομική ενδυνάμωση των Αφροαμερικανών και τιμήθηκε το 2000 με το ανώτατο πολιτικό παράσημο των ΗΠΑ, το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, από τον Κλίντον.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του συνέχισε τον ακτιβισμό του, καταδικάζοντας τη δολοφονία του George Floyd και άλλων Αφροαμερικανών από την αστυνομία το 2020, στο πλαίσιο του παγκόσμιου κινήματος για φυλετική δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από Reuters

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

World
Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

inWellness
inTown
Stream view
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
Εικόνες από το ξενοδοχείο 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
Συγκλονιστικό ντοκουμέντο 16.02.26

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή

Σύνταξη
Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας
Victoires de la Musique 15.02.26

Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας

Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα γαλλικά Victoires de la Musique, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό αποτύπωμα και θερμή ανταπόκριση του κοινού

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision
Music 15.02.26

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Στις 21:00 από την ΕΡΤ1, την ERT World και το ERTFLIX ξεκινά ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, με τον νικητή να αναδεικνύεται από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας (50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή, 25% διεθνής).

Σύνταξη
Βίαννος: Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά – Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα
Σοκ στην Κρήτη 15.02.26

Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά - Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου

Ο 63χρονος, ο οποίος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, άρπαξε ένα μαχαίρι και σκότωσε τον αδελφό του - Όταν συνελήφθη φαινόταν σαν να μην είχε αντιληφθεί τι είχε κάνει

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Στη Θεσσαλονίκη 13.02.26

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Ο «Βασιλιάς» το ξανάκανε: Ο Λεμπρόν Τζέιμς έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ στο NBA! (vids, pics)
Δείτε βίντεο 13.02.26

Ο «Βασιλιάς» το ξανάκανε: Ο Λεμπρόν Τζέιμς έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ στο NBA! (vids, pics)

Στα 41 του, ο «Βασιλιάς» του NBA, Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει ασταμάτητος, συνεχίζοντας να καταρρίπτει αμύθητα ρεκόρ στην ιστορία του αμερικανικού πρωταθλήματος...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Κρήτη και Χίο – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων
Επιμένουν τα φαινόμενα 13.02.26

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε Κρήτη και Χίο - Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Eπ' αόριστον κλείνει ο παραλιακός δρόμος Μύρτου - Τερτσών στην Κρήτη λόγω πτώσης βράχων - Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο - Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο με εκτεταμένες πλημμύρες

Σύνταξη
Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»
Συλλαλητήριο 13.02.26

Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»

Η δυναμική του συλλαλητηρίου, το μούδιασμα των κτηνοτρόφων και η συνέχιση του πολέμου ανακοινώσεων για το εμβόλιο της ευλογιάς - Μιλούν στο in: Σωκράτης Αλειφτήρας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Δημήτρης Μόσχος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης
Κυκλοφοριακό έμφραγμα 17.02.26

ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Αδιανόητο να ανακοινώνονται την 'τελευταία στιγμή' κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος
Ελλάδα 17.02.26

Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη - Παραμένει κρατούμενος

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μαυρίκη αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει  τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε . 

Σύνταξη
Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια

Όλα όσα προηγούνται τους μήνες πριν το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, έχουν οδηγήσει σε μια μάλλον εξαιρετικά περιορισμένη -για την εποχή- ζήτηση των εισιτηρίων και η FIFA... αρχίζει και προβληματίζεται.

Σύνταξη
Ιράν – ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»
Τι γνωρίζουμε 17.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν ΗΠΑ στη Γενεύη - «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»

Ο Χαμενεΐ δήλωσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η Τεχεράνη θα κλείσει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ ανέφερε χθες ότι το καλύτερο θα ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο