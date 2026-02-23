newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ένα Σάββατο πρωί στην Καισαριανή – Εκεί που περπάτησαν και εκτελέστηκαν οι 200
Πολιτική Γραμματεία 23 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Ένα Σάββατο πρωί στην Καισαριανή – Εκεί που περπάτησαν και εκτελέστηκαν οι 200

Στην Καισαριανή οι 200 αποκαλύπτουν το πρόσωπο τους και ο λαός επιστρέφει στον τόπο της θυσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Spotlight

Σάββατο πρωί στην Καισαριανή. Κόσμος μπαίνει στο Μουσείο ΕΑΜικής Αντίστασης. Κόσμος όλων των ηλικιών. Οι μεγάλοι για να ξαναθυμηθούν και οι μικροί για να μάθουν. Κάποιοι μπαίνοντας σταματούν μπροστά στη φωτογραφία του ιστορικού Δημάρχου της πόλης, του Παναγιώτη Μακρή. Όσοι δεν είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν διαβάζουν την Ιστορία του. Οι υπόλοιποι απλά θυμούνται. Για ορισμένους τα δάκρυα δεν μπορούν να συγκρατηθούν.

Το Μουσείο προκαλεί συζητήσεις. Το πιο εντυπωσιακό, η γενιά των 30-45. Πολλοί μπαίνουν στο Μουσείο και τους ακούς να συζητούν ότι δεν ξέρουν την ιστορία. Δεν έχουν διαβάσει για τους 200 της Καισαριανής. Κάτι θυμούνται ίσως από το σχολείο, αλλά αυτή η Πρωτομαγιά, δεν ήταν και από τις γιορτές που το σχολείο τις εξηγούσε όπως έπρεπε.

Η θυσία των Κομμουνιστών επιχειρήθηκε να καλυφθεί από την «γιορτή των λουλουδιών».

Και όμως ήρθε η στιγμή που οι 200 της Καισαριανής «αποφάσισαν» να αποκαλύψουν τα πρόσωπα τους, μέσω των φωτογραφιών που επέβαλαν να ειπωθεί η ιστορία. Να συστηθούν στη νέα γενιά, στη γενιά των 20, των 30, των 40 αλλά και των παιδιών στα σχολεία. Να ξανασυστηθούν στη γενιά των 50 και των 60.

Και να κάνουν να ντραπούν όσους επιχείρησαν να τους κλείσουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας για να ξεχαστεί η θυσία τους. Μία θυσία που δεν βόλευε. Δεν βόλευε γιατί ήταν ιστορία μίας προδοσίας. Γιατί τους 200 κομμουνιστές, πολιτικούς κρατούμενους, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να τους παραδώσει στις κατοχικές δυνάμεις, στου Ναζί και να μην τους επιτρέψει να κάνουν αυτό που ζητούσαν, να πολεμήσουν για την πατρίδα τους.

Οι 200 πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν μπόρεσαν να πολεμήσουν τους Ναζί όχι γιατί λιποτάκτησαν, αλλά γιατί το κράτος, η κυβέρνηση δεν τους το επέτρεψε.

Όσοι μπαίνουν στο μουσείο διαβάζουν, προσπαθούν να ρουφήξουν όση περισσότερη γνώση μπορούν.

Περπατώντας στα βήματα της λεβεντιάς

Για να βγουν στη συνέχεια και να περπατήσουν μέχρι τον τοίχο της Καισαριανής. Το Θυσιαστήριο της Λευτεριάς.

Την ξενάγηση κάνουν μέλη της ΠΕΑΕΑ.

Στέκομαι και παρακολουθώ. Θέλω να ακούσω πώς θα αφηγηθεί την ιστορία και πώς θα αντιδράσει αυτό το πολύχρωμο πλήθος που την ακούει.

Ηλικιωμένοι και ηλικιωμένες με τα καλά τους, 20άρηδες, 30άρηδες, 40άρηδες, 50άρηδες δίπλα τους. Και ακόμα καλύτερα παιδιά που ακόμα δεν περπατούν στα καρότσια.

Η αφήγηση ξεκινά από το μνημείο που έχει χαραγμένα τα ονόματα των 200 και πολλών ακόμα που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή.

Εκεί ένας άνδρας συνειδητοποιεί ότι μέσα στα ονόματα είναι και δύο που φέρουν το ίδιο επίθετο με τον εκείνον. Ο ένας εκτελέστηκε το 1943 στην Καισαριανή και ο άλλος την Πρωτομαγιά του 1944 με τους 200.

Δεν λέει τίποτα. Ακολουθεί το πλήθος. Και ακούει. Προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι είδε και πώς θα ψάξει να μάθει αν είναι συγγενείς του.

Η αφήγηση

Η ιστορία ξεκινά:

Αυτή την πύλη περνούσαν οι μελλοθάνατοι, αριστερά σας μπαίνοντας είναι μία πόρτα. Εκεί ήταν ο ιερέας για όσους ήθελαν να εξομολογηθούν, να αφήσουν ένα σημείωμα ή ένα προσωπικό αντικείμενο για τους δικούς τους.

Στο διάδρομο που περπατάτε περπατούσαν οι μελλοθάνατοι, για να μπουν στο χώρο των εκτελέσεων.

Τα κυπαρίσσια δεν υπήρχαν τότε.

Βγαίνοντας στο χώρο των εκτελέσεων, είναι το σημείο της φωτογραφίας που αναγνωρίστηκε ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης.

Όπως θα δείτε τις φωτογραφίες φαίνεται ότι οι κρατούμενοι τραγουδάνε, ή φωνάζουν συνθήματα. Είναι ντυμένοι με τα καλά τους, καθαροί. Και όλοι με το κεφάλι ψηλά.

Το προηγούμενο βράδυ όταν οι κρατούμενοι κατάλαβαν ότι πάνε για εκτέλεση έστησαν γλέντι στο Χαϊδάρι, μεχρι το πρωί. Ακούστηκαν τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Από την Κρήτη, τον Πόντο, την Ήπειρο, από παντού.

Σε αυτό τον τοίχο γίνονταν οι εκτελέσεις. Ανά 20άδες.

Τέσσερα γερμανικά μυδράλια, γνωστά και ως «το πριόνι του Χίτλερ» γιατί έριχναν 1.200 σφαίρες το λεπτό. Και μετά η χαριστική βολή.

Η κάθε 20άδα έπρεπε να μαζεύει τα κορμιά των συντρόφων τους που είχαν εκτελεστεί πριν από αυτούς. Τα πήγαιναν στα φορτηγά που ήταν στον πλαϊνό τοίχο. Τα φόρτωναν και έπαιρναν τη θέση τους για να πεθάνουν και οι ίδιοι.

Ανάμεσα τους ο Ναπολέων Σουκατζίδης.

Μεγάλος άνρας. Από τη Μικρά Ασία, μεγάλωσε στην Κρήτη στο Αρκαλοχώρι. Συνελήφθη το 1936 και παραδόθηκε με τους άλλους Ακροναυπλιώτες στους Ναζί.

Ο διερμηνέας του στρατοπέδου.

Γλωσσομαθής, μορφωμένος.

Του δόθηκε η ευκαιρία να ζήσει, να ανταλλάξει τη θέση του με κάποιον άλλο και αρνήθηκε.

Ήταν αλήθεια κομμουνιστές;

«Πού ξέρουμε ότι ήταν όλοι κομμουνιστές», μία ερώτηση, στον αφηγητή.

Η διαταγή για την εκτέλεση των 200 ήταν σαφής,

Στις 27 Απριλίου 1944, διμοιρία του 8ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ υπό τον ανθυπολοχαγό ΠΖ του Ελληνικού Στρατού Μανώλη Σταθάκη επιτέθηκε κατά του διοικητή της 41ης Μεραρχίας Οχυρών και υποστράτηγου της ναζιστικής Γερμανίας Φράντς Κρεχ και της συνοδείας του στην περιοχή των Μολάων της Λακωνίας και κατάφεραν να τους σκοτώσουν.

Η αναγγελία των αντιποίνων που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες ανέφερε «την 27ην Απριλίου 1944 κομμουνιστικαί συμμορίαι παρά τους Μολάους κατόπιν μιας εξ ενέδρας επιθέσεως εδολοφόνησαν ανάνδρως έναν Γερμανόν Στρατηγόν και τρεις συνοδούς του. Πολλοί Γερμανοί στρατιώται ετραυματίστησαν. Ως αντίποινα διατάχτηκε:

Ο τυφεκισμός 200 Κομμουνιστών την 1.5.1944. Ο τυφεκισμός όλων των ανδρών τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάων προς Σπάρτην έξωθεν των χωρίων. Υπό την εντύπωσιν κακουργήματος τούτου Έλληνες εθελονταί εφόνευσαν αυτοβούλως 100 άλλους κομμουνιστάς.

Ο Στρατιωτικός Διοικητής Ελλάδος».

Όπως σημειώνει ο αφηγητής, ένας από τους ταγματασφαλίτες ήταν αυτός που έδωσε εντολή στην ομάδα του για το θάνατο των 100 κομμουνιστών, αυτοβούλως, χωρίς να πάρει εντολή.

Κάποιοι θέλουν να παραλείψουν το κομμουνιστές και να μιλήσουν για Έλληνες Πατριώτες. Το σωστό είναι όμως Έλληνες Πατριώτες Κομμουνιστές, που παραδόθηκαν στη φυλακή και εκτελέστηκαν επιμένοντας να δηλώνουν κομμουνιστές και αρνούμενοι να υπογράψουν τη δήλωση που κάποιοι επιμένουν να ζητούν μετά θάνατο.

Γιατί στην Καισαριανή;

Γιατί επελέγη οι εκτελέσεις να γίνουν στην Καισαριανή, ρωτά μία γυναίκα που παρακολουθεί την αφήγηση.

Καλή ερώτηση. Στην Καισαριανή ζούσαν πρόσφυγες. Άνθρωποι που είχαν έρθει και είχαν εγκατασταθεί εδώ, από το 1922 και μετά. Άνθρωποι με ιδανικά, με αρχές, άνθρωποι που είχαν μάθει να διεκδικούν και να παλεύουν. Έπρεπε λοιπόν να τους δώσουν ένα μάθημα και αυτό ήταν το κατάλληλο.

Αν δεν ήθελαν να το κάνουν για παραδειγματισμό θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν τις εκτελέσεις στο Χαϊδάρι.

Πρέπει να σας πω, πως τα καμιόνια που μετέφεραν τους νεκρούς ήταν παλιές σκουπιδιάρες και κάποια είχαν τρύπες στο πάτωμα.

Έτσι το αίμα από τους νεκρούς έβαψε όλο το δρόμο, από την Καισιαριανή μέχρι το Γ’ νεκροταφείο όπου τους πήγαν για να τους θάψουν.

Οι Καισαριανιώτες βγήκαν στους δρόμους.

Ήθελαν να αφήσουν λουλούδια εκεί που το αίμα των νεκρών έβαφε το δρόμο.

Οι δωσίλογοι και οι ταγματασφαλίτες τους έβριζαν και τους έσπρωχναν με απειλές προσπαθώντας να τους εμποδίσουν. Φυσικά δεν τα κατάφεραν.

Οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν

Στις 10 Μαΐου οι γερμανοί εκτέλεσαν ακόμα 92 κομμουνιστές στην Καισαριανή. Το αίμα όμως των 200 είχε ποτίσει το χώμα, τόσο που γλιστρούσαν και δεν μπόρεσαν να τις κάνουν στον ίδιο χώρο και για αυτό, πήγαν στον 300άρι στόχο.

Πιο παλιά όταν ακόμα δεν είχαν φύγει εκείνοι που τα έζησαν, οι αυτόπτες μάρτυρες, έλεγαν εκείνοι την ιστορία. Έδιναν την αλήθεια τους.

Στις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς γίνεται προσκλητήριο νεκρών. Στις θήκες γύρω στο χώρο μπαίνουν πικέτες με τα ονόματα του κάθε ενός.

Να σας πω τέλος ότι τα κυπαρίσσια στον τοίχο δεν υπήρχαν φυτεύτηκαν μετά. 20 κυπαρίσσια συμβολικά. Έχουν μείνει 18.

Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι στην διάθεση σας…

Κάπως έτσι έκλεισε η ξενάγηση. Με κάποιους να έχουν αναγκαστεί να καθίσουν. Να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μεγαλείο.

Ο άντρας που είδε το επίθετο του στο μνημείο, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει αυτό που είδε.

Κρατάει το χέρι της γυναίκας του. Αναρωτιέται αν το μεγαλείο της θυσίας ακουμπάει την οικογένεια του…

Η είσοδος στο Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης είναι δωρεάν. Από τις φωτογραφίες και μετά τα σχολεία τριπλασιάστηκαν.

Tο μουσείο και το μνημείο θα παραμένουν ανοιχτά: Καθαρή Δευτέρα: 10:00 – 18:00, Καθημερινές: 09:00 -14:00 και 17:00-20:00, Και τα Σαββατοκύριακα 10:00 – 20:00.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη

Άνοιξε και δημοσίως η αιχμηρή εσωκομματική συζήτηση για το εύρος της παράταξης και για το, μικρότερο από αυτήν, κόμμα της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις αιχμές Δένδια επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βάλλει ενάντια στους «σύγχρονους λαθρέμπορους που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Σύνταξη
Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»
Πολιτική 22.02.26

Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»

O ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης γνωστοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί επίσημη έρευνα για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο
Σφοδρά πυρά 22.02.26

ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο

Το ΚΚΕ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη. «Ποια ασφάλεια εξασφαλίζει ο λαός μας όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο;» ρωτά, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν τολμά να ξεστομίσει, ότι οι 200 εκτελεσμένοι πατριώτες από τους ναζί ήταν κομμουνιστές»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα τεκταινόμενα στο Κρατικό Νίκαιας, σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για όλες αυτές τις αθλιότητες του αντιπροέδρου του κόμματος του ή μήπως συναινεί σιωπηλά σε όλη αυτό τον ακροδεξιό οχετό;»

Σύνταξη
200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
Κυριακάτικη ανάρτηση 22.02.26

Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια δέσμη 10+1 προγραμματικών θέσεων για προγραμματικό διάλογο. «Εισπράξαμε άρνηση, εμείς ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», τόνισε

Σύνταξη
Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
Όλο και χειρότερα 21.02.26

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Σύνταξη
ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
Επικαιρότητα 21.02.26

ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος

«Οι λεγόμενες πολιτικές της 'αποτροπής' και της καταστολής, ούτε 'μειώνουν τις ροές' ούτε 'αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα των διακινητών', όπως προπαγανδίζουν η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
Μήνυμα ελπίδας 21.02.26

Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές
ΚΚΕ 21.02.26

Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές

«Αρνήθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα βρίσκονταν στη μάντρα της Καισαριανής αν είχαν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας, αποκήρυξης του κομμουνισμού», είπε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Επικαιρότητα 21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια
Για τη μέρα 23.02.26

Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια

Η ταραμοσαλάτα δεν γίνεται να λείπει από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Αν αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε τρεις συνταγές για να επιλέξετε αν θα τη φτιάξετε με πατάτα, ψωμί ή καρύδια.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Φωτογραφίες και βίντεο 23.02.26

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής - Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας

Η Βαρβάκειος έμεινε ανοιχτή όλη τη διάρκεια της νύχτας τηρώντας την παράδοση - Όπως και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το μεσημέρι

Σύνταξη
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Culture Live 23.02.26

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»
Λύπη 23.02.26

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ Ντέιν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», αναφέρει η διαδικτυακή καμπάνια.

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα
Η μεγάλη μάχη 23.02.26

Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα

Στην Αθήνα, εντός του Μαρτίου, ειδικό κλιμάκιο της Κομισιόν - Μόλις 6 μήνες απομένουν για να κλείσει ο κύκλος του «Ελλάδα 2.0»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη

Άνοιξε και δημοσίως η αιχμηρή εσωκομματική συζήτηση για το εύρος της παράταξης και για το, μικρότερο από αυτήν, κόμμα της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις αιχμές Δένδια επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ιράν: «Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις βλέπει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 23.02.26

«Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ βλέπει ο Πεζεσκιάν

Για ενθαρρυντικές ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έκανε λόγο ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος παράλληλα και στις «αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο».

Σύνταξη
Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Μεξικό: Ο ρόλος των ΗΠΑ στην επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο
Η νεοσύστατη JIATF-CC 23.02.26

Ο ρόλος των ΗΠΑ στην εξόντωση του Ελ Μέντσο

Η αμερικανική Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο στο Μεξικό.

Σύνταξη
Μεξικό: Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους Αμερικανούς «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια»
Μεξικό 23.02.26

Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους πολίτες τους «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

Οι αμερικανοί πολίτες «θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω «των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας».

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο