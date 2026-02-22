Πλήθος κόσμου, από νωρίς το πρωί της Κυριακής, επισκέφτηκε τον χώρο του μνημείου στο θυσιαστήριο της λευτεριάς, όπου έδωσαν τη ζωή τους οι 200 κομμουνιστές την Πρωτομαγιά 1944, στην Καισαριανή.

Tο μουσείο και το μνημείο θα παραμένουν ανοιχτά: Καθαρή Δευτέρα: 10:00 – 18:00, Καθημερινές: 09:00 -14:00 και 17:00-20:00, Και τα Σαββατοκύριακα 10:00 – 20:00

«Μικροί και μεγάλοι με συγκίνηση περπατούν τον ίδιο διάδρομο που διάβηκαν οι 200 κομμουνιστές λίγο πριν την εκτέλεση μέχρι να φτάσουν στον χώρο θυσίας όπου στέκονται με σεβασμό και δέος. Συναντούν τα μέλη του παραρτήματος Καισαριανής της ΠΕΑΕΑ- ΔΣΕ. Ρωτούν να μάθουν λεπτομέρειες της ιστορικής περιόδου, συζητούν για τη συγκλονιστική στιγμή» αναφέρει ο δήμος Καισαριανής στη ανακοίνωση που εξέδωσε.

Συγκίνηση

Κατηφορίζοντας προς το μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης ήρθαν σε επαφή με ηρωικές στιγμές της αντίστασης του λαού μας μέσα από τα πλούσια εκθέματα, αλλά και εμβληματικές μορφές που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για την απελευθέρωση.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν ο Παναγιώτης Καρατζάς, εγγονός του Παύλου Καρατζά, ενός εκ των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών, παρέδωσε το βιογραφικό και τη φωτογραφία του παππού του για αξιοποίηση.

Αυθεντικές οι φωτογραφίες

Η μακροσκοπική εξέταση, από στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού των φωτογραφιών και υπήρξε προσύμφωνο με τον Βέλγο δημοπράτη, Τιμ Ντε Κράνε, για την αγορά των τεκμηρίων.

Το σύνολο της συλλογής κηρύχθηκε μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού – μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Διεθνή απήχηση

Οι ιστορικές φωτογραφίες έχουν προκαλέσει διεθνή απήχηση με τον Guardian να δημοσιεύει αφιέρωμα για το θάρρος των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή.

Στο άρθρο με τίτλο «Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους», η βρετανική εφημερίδα συνομιλεί με τον 96χρονο συγγραφέα και αντιστασιακό Βαγγέλη Σακκάτο. Στο εκτενές ρεπορτάζ που φιλοξενεί, αναφέρει ότι οι φωτογραφίες «δίνουν πρόσωπο» στους ανθρώπους που οδηγήθηκαν στην εκτέλεση και επισημαίνει τη σημασία τους για την αποτύπωση των ναζιστικών θηριωδιών κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.