Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»

Πιτσιρικάς το 1944, 92 ετών σήμερα, ο Τάσος Χατζηαναστασίου είναι ένας, αν όχι ο μοναδικός, από τους αυτόπτες μάρτυρες των εκτελέσεων στην Καισαριανή. Η μαρτυρία του για τη ματωμένη πρωτομαγιά του 1944, όπου οι ναζί εκτέλεσαν 200 κομμουνιστές, είναι συγκλονιστική.

«Εγώ ήμουνα σε ηλικία δέκα ετών. Πιτσιρίκος. Και βλέπαμε τα καμιόνια των Γερμανών μαζί με τους πατριώτες να έρχονται και να γυρίζουν την Καισαριανή. Η Καισαριανή τότε ήταν ανάστατη. Όλοι. Γιατί είχαν πάει κι άλλες φορές στο Σκοπευτήριο κι είχανε σκοτώσει ανθρώπους. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Οι διακόσιοι ήτανε «μονοκόματοι». Την ώρα που πηγαίναμε και τρέχαμε πίσω από τα καμιόνια των Γερμανών, σαν πιτσιρικάδες καμιά δεκαριά ήμασταν, είδαμε χέρια να βγαίνουνε από τα παράθυρα και να πετάνε χαρτάκια. Εμείς σαν παιδιά, δεν ξέραμε, για να σταθούμε να πάρουμε τα χαρτιά», είπε στην ΕΡΤnews.

Στη μάντρα της Καισαριανής…

Η μαρτυρία του είναι αποκαλυπτική μιας ολόκληρης εποχής: «Εγώ κι οι άλλοι μικροί, στην ίδια μάντρα που είναι τώρα, ανεβήκαμε πάνω σαν παιδιά και είχαμε βγάλει το κεφάλι και βλέπαμε μέσα που σκότωναν τους πατριώτες. Ήτανε στο έδαφος πέντε – έξι περίπου Γερμανοί με κράνη κλπ. και με πολυβόλα κι ήταν ένας αξιωματικός από πάνω τους και τους έδινε εντολές.

Αυτοί δεν έβαλαν και τους 200, απλώς βάζανε 20, 30, 10, 15 και πυροβολούσαν και τους σκότωναν. Οι πατριώτες που σκοτώνονταν όλοι τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο και φώναζαν «Ζήτω η Ελλάδα», «Ζήτω ο ΕΛΑΣ» Ήταν τέτοιο το ηθικό που είχαν, που εμείς τους βλέπαμε σαν πιτσιρίκια που ήμασταν 10 ετών, τους βλέπαμε που φώναζαν, τραγουδούσαν κλπ.», θυμάται.

«Δεν είχαμε την αίσθηση του τρόμου σαν παιδιά, γι’ αυτό τρέχαμε από πίσω, τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία ήταν μεγαλύτερα, αυτά που ήταν 15, 16, 17, 20 χρονών φεύγανε από την Καισαριανή και πήγαιναν στους πρόποδες του Υμηττού που ήταν μία περιφέρεια, μία περιοχή λεγόταν “Αράπης” και ακόμη λέγεται έτσι και κρυβόντουσαν εκεί για να μην τους πιάσουν και τους σκοτώσουν. Εμάς δε μας έκαναν τίποτα», ανέφερε, ο κ. Χατζηαναστασίου.

Τέλος, απαντώντας στο ερώτημα, αν θα πάει να δει τις φωτογραφίες αν έρθουν στην Καισαριανή και στο Μουσείο που υπάρχει δίπλα στο Σκοπευτήριο, απάντησε: «Θα πάω, γιατί εγώ ήμουνα και 20 χρόνια δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος στα δημοτικά συμβούλια της Καισαριανής και θα πάω γιατί έχουμε κάνει αγώνα. Έχω περάσει τρία δικαστήρια για το Σκοπευτήριο, να φύγει η Σκοπευτική Εταιρεία, αλλά δυστυχώς ακόμη εδώ είναι».