# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυθεντικές οι φωτογραφίες των 200 στην Καισαριανή – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού
Ελλάδα 20 Φεβρουαρίου 2026, 15:00

Αυθεντικές οι φωτογραφίες των 200 στην Καισαριανή – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού

Η μακροσκοπική εξέταση, από στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

Spotlight

Πιστοποιήθηκε η αυθεντικότητα των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, με το υπουργείο Πολιτισμού να προχωρά στην υπογραφή προσύμφωνου με τον Βέλγο δημοπράτη, Τιμ Ντε Κράνε.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με δήλωση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, αφού η αντιπροσωπεία του υπουργείου που μετέβη στη Γάνδη εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, πιστοποίησε την αυθεντικότητά της.

«Σήμερα, στο δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Μενδώνη.

Οι φωτογραφίες κηρύχθηκαν ως «μνημείο»

Το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών με τους 200 Έλληνες κομμουνιστές που εκτέλεσαν την Πρωτομαγιά του 1944 στη Καισαριανή οι ναζί, κηρύχθηκε μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού – μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Η απόφαση πάρθηκε λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της, ως τεκμήριο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα.

Συγκλονιστική μαρτυρία για τους «λεβέντες της Καισαριανής»

Αυτοί οι λεβέντες της Καισαριανής, αυτοί οι 200 κομμουνιστές που στάθηκαν μπροστά από τις ναζιστικές κάννες χωρίς φόβο, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στις φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ζωντανεύουν μέσα από μαρτυρίες και λόγια συγγενών τους.

Τη δική του μαρτυρία μοιράζεται στο Live News του MEGA «ο φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου», Αριστοτέλης Σαρρηκώστας.

«Τότε ήμουν 8-9 ετών και όπως γνωρίζετε η κατοχή στην Αθήνα ήταν τρομερή. Οι άνθρωποι πέθαιναν στο δρόμο και καροτσάκι του δήμου τους έπαιρνε και τους πήγαινε στο κοιμητήριο Καισαριανής και τους έθαβαν σε ομαδικούς λάκκους», περιέγραψε ο κ. Σαρρηκώστας.

«Εμείς ήμασταν μια οικογένεια με έξι παιδιά, ο πατέρας μου είχε πεθάνει το ‘41 και η μητέρα μου, αυτή η ηρωίδα που ήταν μητέρα και πατέρας μαζί, προσπαθούσε να μας κρατήσει μία μέρα ζωντανούς, δηλαδή να δούμε το φως και της άλλης ημέρας. Εκείνο που μας έσωσε, να το πω με όλη μου την ειλικρίνεια, ήταν ο Ερυθρός Σταυρός ο οποίος στο σχολείο του Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Καισαριανή, κάθε πρωινό μας είχε και πίναμε ένα ποτήρι γάλα σκόνη αλλά ήταν ζεστό και το μεσημέρι ως επί το πλείστον σούπες και ψάχναμε να βρούμε το φασόλι. Πηγαίναμε κάθε μέρα εκεί μιας και δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Δουλειές δεν είχαμε. Δουλειά είχαν μόνο οι μαυραγορίτες και καταδότες», συμπλήρωσε.

«Συνήθιζα να περνάω από το σπίτι της θείας μου -αδερφή της μητέρας μου- και έπαιρνα τα δύο παιδιά, τον Βαγγέλη και την Ελένη, 6 και 7 ετών. Πιανόμασταν χέρι χέρι και ανεβαίναμε τη λεωφόρο Καισαριανής που τότε ήταν Βασιλέως Κωνσταντίνου και πηγαίναμε στο σχολείο και κάναμε αυτό που σας είπα, τρώγαμε πρωί μεσημέρι και γυρίζαμε σπίτι», συνέχισε.

«Την 1η Μαΐου 1944 ακολουθήσαμε τον ίδιο δρόμο. Δεξιά και αριστερά και στους δύο δρόμους οι Γερμανοί είχαν στήσει πολυβόλα-μυδράλια και δεν επέτρεπαν σε κανέναν να περάσει. Αλλά εμάς τα παιδιά μας είχαν μάθει και άφηναν να περάσουμε ελεύθερα. Πολλές φορές προσπαθούσαν να μας δώσουν κάτι σοκολάτες από την τσέπη τους, τις οποίες εγώ ποτέ δεν πήρα. Φτάσαμε στο σχολείο, ήπιαμε το γάλα μας και ξαφνικά έρχονται οι υπεύθυνοι του Ερυθρού Σταυρού και μας λένε “πρέπει να επιστρέψετε σύντομα στα σπίτια σας”. Κάτι είχαν μάθει και δεν θέλανε να πέσουμε πάνω σε οδομαχίες στην Καισαριανή. Οπότε μας έδωσαν εκείνο που είχαν ετοιμάσει για το μεσημέρι και πήραμε τον κατήφορο μαζί με τα ξαδέρφια να πάμε σπίτι και περάσαμε πάλι από το κέντρο της Καισαριανής εκεί που ήταν η εκκλησία της Παναγίτσας. Εκείνη τη στιγμή ακούσαμε τραγούδια βλέποντας 7-8 καμιόνια», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια προβλήθηκε μια φωτογραφία που είχε μπει σε δημοπρασία στο ebay,με τον κ. Σαρρηκώστα να λέει: «Ακριβώς, ακριβώς και σαν να τη βλέπω και τώρα. Μπορώ να ξεχνάμε τι φάγαμε εχθές αλλά μερικά πράγματα παραμένουν τυπωμένα στο μυαλό του ανθρώπου και δεν ξεχνιούνται ποτέ».

«Περνώντας τα καμιόνια αυτά προς το Σκοπευτήριο, οι άνθρωποι τραγουδούσαν. Και προς τα τελευταία καμιόνια τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο. Εμείς δεν ξέραμε ούτε ποιοι ήταν, ούτε πού πήγαιναν. Αυτό έγινε το πρωί», όπως είπε.

«Το είδα, το άκουσα αλλά δεν ήξερα ποιοι ήταν οι άνθρωποι και πού τους πήγαιναν. Όταν μας έδιωξαν από το σχολείο παραδόξως, στο ίδιο σημείο μπροστά από την εκκλησία της Παναγίτσας μετά από 2-2,5 ώρες είδαμε τα ίδια καμιόνια να κατεβαίνουν προς τα κάτω, προς το κέντρο της Αθήνας. Εκείνο που πρόσεξα και μου έκανε εντύπωση, πίσω από αυτά τα φορτηγά έσταζε αίμα. Δηλαδή έβλεπα επάνω στην άσφαλτο αίμα, έσταζαν σταγόνες από όλα τα καμιόνια και αυτό μου έκανε εντύπωση. Μάλιστα το είπα και στα ξαδέρφια μου “κοιτάξτε τι γίνετε εδώ στάζει αίμα”. Όταν έφτασα στο σπίτι και το είπα στη μητέρα μου θυμάμαι τα λόγια της “αχ παιδάκι μου δεν έπρεπε να βλέπεις τέτοια πράγματα”. Και όμως έβλεπα και είδα ακόμα χειρότερα τα οποία έζησα στο χειρότερο πόλεμο που είχαμε μεταξύ μας, τον εμφύλιο», κατέληξε ο κ. Σαρρηκώστας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

Κακοκαιρία: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά – Στο στόχαστρο η Αττική
Κακοκαιρία 20.02.26

«Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά - Στο στόχαστρο η Αττική

Στην Αττική αναμένεται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες μια οργανωμένη φάση αστάθειας και εν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου – Σε ισχύ από τις 16:00
Από τις 16:00 20.02.26

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας

Σε εξέλιξη η έξοδος για την Καθαρά Δευτέρα - Σήμερα από τις 16:00 έως τις 21:00 και αύριο από τις 08:00 έως τις 13:00 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Σύνταξη
Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου
Ιατροδικαστική έκθεση 20.02.26

Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα

Σύνταξη
Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. 20.02.26

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-εργαζομένων μετά τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με φόντο τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι κινδύνευσε η ζωή του - «Εισέβαλε ορδή από ΜΑΤ» καταγγέλλουν συνδικαλιστές

Σύνταξη
Το τελευταίο αντίο στην Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ – «Είχε διαγράψει από το λεξιλόγιο τη λέξη αδύνατο»
Ελλάδα 20.02.26 Upd: 14:23

Το τελευταίο αντίο στην Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ – «Είχε διαγράψει από το λεξιλόγιο τη λέξη αδύνατο»

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε δημοσία δαπάνη μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ η σορός της εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: 17χρονη έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε – Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία
Στη Θεσσαλονίκη 20.02.26

Έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε - Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 16χρονης

Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας και σωματικής κακοποίησης από έναν 16χρονο κατήγγειλε ότι έπεσε μια 17χρονη που βρίσκεται σε κατάσταση κύησης

Σύνταξη
Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»
RIP 20.02.26

Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»

Καθώς το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον αγαπημένο τηλεοπτικό γιατρό του Grey's Anatomy, τον ΜακΣτίμι, οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες του Έρικ Ντέιν είναι σπαρακτικές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)
Ποδόσφαιρο 20.02.26

«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)

Βόμβα μεγατόνων στο ισπανικό πρωτάθλημα, με ρεπορτάζ του Radio La Red να αναφέρει πως ο Χούλιαν Άλβαρες έχει αποφασίσει να αφήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ!

Σύνταξη
«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά
Ενόψει των εκλογών 20.02.26

«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται κατά πολύ των αντιπάλων του στις δημοσκοπήσεις στο γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, όπου προγραμματίζονται εκλογές αργότερα φέτος

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΣΥΡΙΖΑ 20.02.26

Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη και την Ιχθυαγορά της Βαρβάκειου, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

Σύνταξη
Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης
Πόσιμο νερό 20.02.26

Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Μονάδας Αφαλάτωσης / Αποσκλήρυνσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»
Μπάσκετ 20.02.26

Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό και ο Γάλλος σούπερσταρ δήλωσε ότι παιχνίδια ειδικών συνθηκών σαν ένα ντέρμπι «αιωνίων» που κρίνει τρόπαιο, δεν κρίνεται στα καθαρά... μπασκετικά στοιχεία.

Σύνταξη
Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους
Νέες φωτογραφίες 20.02.26

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου για παράβαση καθήκοντος - προτού τον αφήσουν ελεύθερο μετά από 12 ώρες. Οι σχέσεις του, όμως, με τον Τζέφρι Επστάιν είναι που προκαλούν ανατριχίλα στη Βρετανία.

Σύνταξη
Ρωσία: Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας – Τουλάχιστον 7 νεκροί
Ρωσία 20.02.26

Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Ο κινεζικός τουρισμός στη Ρωσία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της πολιτικής προσέγγισης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και της στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια»

Σύνταξη
Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης
Τελική ευθεία 20.02.26

Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για την 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ και σταδιακά μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για τη μεγάλη βραδιά. Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές.

Σύνταξη
Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ζητάει μόνιμο προσωπικό και συνέχιση του προγράμματος 55+
Αυτοδιοίκηση 20.02.26

Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ζητάει μόνιμο προσωπικό και συνέχιση του προγράμματος 55+

ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης: Ξεκάθαρο μήνυμα για άμεση ενίσχυση με προσωπικό στους Δήμους, με διασφάλιση και ενίσχυση του προγράμματος 55+.

Σύνταξη
Έριξε τη «βόμβα» ο Νεϊμάρ: Σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Έριξε τη «βόμβα» ο Νεϊμάρ: Σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ (vid)

Το προσεχές Μουντιάλ -αν φυσικά κληθεί στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας- δεν αποκλείεται να είναι και η τελευταία παράσταση στην σπουδαία καριέρα του Νεϊμάρ, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Ρωσία αποπειράθηκε να δολοφονήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σύμφωνα με το Κίεβο
Ουκρανία 20.02.26

Η Ρωσία αποπειράθηκε να δολοφονήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σύμφωνα με το Κίεβο – Απετράπη η επίθεση

Η Ρωσία από την πλευρά της έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας πολλών επιφανών Ρώσων αξιωματικών του στρατού

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA
Συμβάν Τύπου Α 20.02.26

Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA

Οι βλάβες του Starliner στο ταξίδι προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε «σοβαρό ατύχημα». Στη Γη, στελέχη της NASA και της Boeing τσακώνονταν για την επιστροφή του πληρώματος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κακοκαιρία: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά – Στο στόχαστρο η Αττική
Κακοκαιρία 20.02.26

«Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά - Στο στόχαστρο η Αττική

Στην Αττική αναμένεται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες μια οργανωμένη φάση αστάθειας και εν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος

Σύνταξη
«Γαλάζια» στελέχη: Το «Μητσοτάκης ή χάος» καίει τη συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

«Γαλάζια» στελέχη: Το «Μητσοτάκης ή χάος» καίει τη συνταγματική αναθεώρηση

Φωνές στη ΝΔ σημειώνουν ότι με την τελευταία του εμφάνιση ο Κ. Μητσοτάκης, καλλιεργεί οξεία πόλωση ενόψει των εκλογών, με αποτέλεσμα να κόβει κάθε γέφυρα συναινέσεων, τις οποίες ζητάει για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καθαρά Δευτέρα: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου – Σε ισχύ από τις 16:00
Από τις 16:00 20.02.26

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας

Σε εξέλιξη η έξοδος για την Καθαρά Δευτέρα - Σήμερα από τις 16:00 έως τις 21:00 και αύριο από τις 08:00 έως τις 13:00 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

