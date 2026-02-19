Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών

Σημαντικές αποκαλύψεις για την ύπαρξη ενός πλήρους φωτογραφικού άλμπουμ, και όχι των 12 μεμονωμένων λήψεων που γνωρίζουμε, από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή, έκανε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Όπως ανέφερε (ΕΡΤnews), οι τελευταίες πληροφορίες που έλαβε από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ιστορικό αρχείο, γεγονός που καθιστά την απόκτησή του εθνική προτεραιότητα, ωστόσο μένει να επιβεβαιωθεί.

Τα πρώτα βήματα

Η διαδικασία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά από επιστολές του Αλέξη Τσίπρα και του Δημήτρη Κουτσούμπα, με τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής να αποφασίζει ομόφωνα να στηρίξει την προσπάθεια, αναλαμβάνοντας ακόμη και το οικονομικό κόστος της αγοράς αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Παρ’ όλα αυτά, το υπουργείο Πολιτισμού παραμένει ο κύριος φορέας χειρισμού της υπόθεσης, έχοντας προχωρήσει σε μια στρατηγική κίνηση κήρυξης του υλικού ως προστατευόμενο μνημείο.

Στις ράγες η απόκτηση των φωτογραφιών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή (20/02) στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Με τη χθεσινή ανακήρυξη της φωτογραφικής συλλογής, ως μνημείου, το υπουργείο Πολιτισμού αποκτά πλέον τη δυνατότητα να τη διεκδικήσει και να την αποκτήσει για λογαριασμό του ελληνικού κράτους.

Η ελληνική αποστολή, που αποτελείται από έμπειρους υπηρεσιακούς παράγοντες και εξειδικευμένους φωτογράφους, αναμένεται να φτάσει στη Γάνδη το πρωί της Παρασκευής προκειμένου να εκκινήσει μια διαδικασία τριών σταδίων