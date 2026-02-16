«Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές Αρχές για τις φωτογραφίες της Καισαριανής» δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης

Τους λόγους που σταμάτησε τη δημοπρασία στο e-Bay με τις ιστορικές φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την 1η Μαΐου 1944 στην Καισαριανή εξηγεί με επιστολή ο Βέλγος δημοπράτης, κάτοχος της σελίδας Crain’s Militaria. Δηλώνει ταυτόχρονα ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με την πώλησή τους.

Πέραν του σημειώματος, ο δημοπράτης δεν απάντησε σε επανειλημμένα ερωτήματα του in για τον τρόπο που εντοπίστηκαν οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αλλά και για τη γνησιότητά τους, που, ωστόσο, δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν ιστορικό ή αναλυτή, μέχρι στιγμής.

Τι αναφέρει ο Βέλγος δημοπράτης

Όπως τονίζει ο κάτοχος της σελίδας, αποφάσισε να κλείσει τη δημοπρασία για τις ιστορικές φωτογραφίες της Καισαριανής, καθώς κατανοεί «πλήρως ότι οι φωτογραφίες αυτές έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

Συμπληρώνει ότι είναι σοκαρισμένος «βαθιά από τις ζημιές που προκλήθηκαν χθες στο μνημείο της Καισαριανής. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από αυτό το θέμα είναι έντονα και λυπάμαι που το ζήτημα τυγχάνει και πολιτικής εκμετάλλευσης».

Όπως είπε, δέχθηκε ισχυρό ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών από την Καισαριανή από ιδιώτες συλλέκτες. «Παρότι εκτιμώ αυτό το ενδιαφέρον, θέλω να τονίσω ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση σχετικά με την πώλησή τους και παραμένω ανοιχτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κρατικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού».

Παράλληλα, ζητεί «με σεβασμό να αναγνωριστεί και να τύχει του ανάλογου σεβασμού και η νόμιμη κυριότητά μου επί των φωτογραφιών. Τεχνητά αλλοιωμένες εικόνες, από τις οποίες έχει αφαιρεθεί η προστασία των πνευματικών μου δικαιωμάτων, έχουν διαδοθεί ευρέως, παραμορφώνοντας ακόμη και τα πρόσωπα ορισμένων θυμάτων και προκαλώντας άσκοπες συζητήσεις σχετικά με τη γνησιότητα των φωτογραφιών».

Επισημαίνει πως «η απόφαση σχετικά με το σε ποιον και υπό ποιους όρους θα περιέλθουν οι φωτογραφίες σε νέο θεματοφύλακα ανήκει σε εμένα, και σκοπεύω να τη λάβω με προσοχή, υπευθυνότητα και πλήρη επίγνωση της ιστορικής τους σημασίας».

Τέλος, αναφέρει πως «σας ευχαριστώ για την κατανόηση, για τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς μου και για την αποδοχή της επιθυμίας μου να μην προβώ σε περαιτέρω δηλώσεις ή συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης».