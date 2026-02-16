Οι φωτογραφίες από την εκτέλεση αγωνιστών στην Καισαριανή που κυκλοφόρησαν στο eBay δεν είναι πλέον διαθέσιμες προς πώληση. Τα ντοκουμέντα που αποτυπώνουν μία από τις μεγαλύτερες φρικαλεότητες των ναζί στην κατοχή, προκάλεσαν συγκίνηση αλλά και εκκλήσεις προς την πολιτεία ώστε να τα εξασφαλίσει, να πιστοποιήσει τη γνησιότητά τους και να προχωρήσει η ταυτοποίηση των θυμάτων.

Η δημοπρασία έληξε από τον ίδιο τον Βέλγο πωλητή, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό εάν οι φωτογραφίες πωλήθηκαν ή εάν έχει γίνει κάποια κίνηση από την ελληνική πολιτεία για να εξασφαλίσει το υλικό.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, που οι περισσότεροι ιστορικοί εκτιμούν ότι είναι γνήσια, φέρονται να εντοπίστηκαν σε άλμπουμ ενός Γερμανού αξιωματικού που υπηρετούσε εκείνη την εποχή στη Μαλακάσα.

Ένας Βέλγος που τις είχε στην κατοχή του, εμφάνισε τις φωτογραφίες προς πώληση σε δημοπρασία στο eBay στην εταιρεία Crain’s Militaria.

Η πρώτη ταυτοποίηση

Ένα από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες φαίνεται πως έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για τον άνδρα με το λευκό πουκάμισο που φαίνεται στην πρώτη σειρά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά είναι ο ο Παπαδήμας Βασίλειος, που εκτελέστηκε στο σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Ο Βασίλης Παπαδήμας γεννήθηκε στην Πύλο το 1909. Το 1938 πήρε πτυχίο πρακτικού μηχανικού. Εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας (ΑΕΟΠ) στη Γιάλοβα Μεσσηνίας.

Στις 6 Αυγούστου 1941 συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες με βάση καταστάσεις ονομάτων που είχε παραδώσει η ελληνική κυβέρνηση στους κατακτητές. Μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Ναυπλίου και στη συνέχεια της Λάρισας. Ήταν αδελφός του εκδότη και αντιστασιακού Δημήτρη Παπαδήμα.

Ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε αυτές οι φωτογραφίες να αποκτηθούν και να κατατεθούν σε επίσημο αρχειακό φορέα, με τον όρο ότι θα είναι διαθέσιμες στην έρευνα και ότι τα ψηφιακά τους αντίγραφα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς αντίτιμο σε εκδόσεις, εκθέσεις, ντοκιμαντέρ κ.ά (…)».

Το αίτημα του δήμου Καισαριανής

Το αίτημα για απόκτησή τους από την ελληνική πολιτεία εκφράζεται μετ’ επιτάσεως από επιστήμονες και φορείς. Ο δήμαρχος Καισαριανής Ηλίας Σταμέλος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τον αιματοβαμμένο ηρωικό τόπο του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς και φαίνεται να αφορούν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τις δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας, σκορπίζουν ρίγη συγκίνησης […]

Από την πρώτη στιγμή δημοσιοποίησης των φωτογραφιών δεχόμαστε δεκάδες μηνύματα από κατοίκους της Καισαριανής και απογόνους του ηρωικού αγώνα της περιόδου.

Ζητάμε εδώ και τώρα με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου, καθώς και στο ΚΚΕ που μέσα από τις γραμμές του αγωνίστηκαν και έπεσαν με υψωμένη τη γροθιά τους, για να έχει πρόσβαση ο λαός και η νεολαία μας.

Τον χώρο του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς επιδιώκουμε να αναδείξουμε, φωτίζοντας τις χρυσές σελίδες των αγώνων του λαού μας και σε αυτό τον δρόμο η Δημοτική Αρχή Καισαριανής μαζί με τον λαό θα προσπεράσουν κάθε εμπόδιο».