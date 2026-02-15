«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του

«Να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την απόκτηση των φωτογραφιών που αποτυπώνουν την πορεία προς την εκτέλεση των 200 πολιτικών κρατουμένων του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου την 1η Μαΐου 1944, σε αντίποινα για την εκτέλεση Γερμανού αξιωματικού από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ», ζητά από την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων.

«Το υπουργείο Πολιτισμού, ως καθ’ ύλην αρμόδιο, οφείλει να επέμβει, ώστε οι φωτογραφίες να αποσυρθούν από την πλατφόρμα ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, να εξεταστεί η γνησιότητα τους, και αν αποδειχτεί να επιστραφούν στην χώρα, να τεκμηριωθούν και να εκτεθούν σε κατάλληλο χώρο.

Η εμπορική διακίνηση τέτοιων τεκμηρίων εγείρει σοβαρό ζήτημα σεβασμού προς τα θύματα και τη συλλογική μνήμη και είναι σημαντικό, με παρέμβαση του ΥΠΠΟ, να αποσυρθούν άμεσα από την πλατφόρμα eΒay. Εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητα τους, πρόκειται για τεκμήρια άμεσης ιστορικής και ηθικής βαρύτητα», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή του Ενιαίου Συλλόγου, που απεστάλη στην υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη στις 15/2/2026.

Βανδάλισαν το μνημείο στην Καισαριανή μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών

«Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει τις υλικές φθορές που προκλήθηκαν στο Μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, στη μοναδική μαρμάρινη πλάκα που ανέφερε το γεγονός της εκτέλεσης την Πρωτομαγιά του 1944», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Καισαριανής.

«Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των ιστορικών φωτογραφιών που έχουν προκαλέσει ρίγος συγκίνησης για την ηρωική παλικαρίσια στάση των 200 κομμουνιστών ηρώων οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Η ιστορική μνήμη δε σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους! Η Δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση των φθορών και θα πρωτοστατήσει με όλες της τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου, κόντρα σε όλους όσους εμποδίζουν την απόδοση της ιστορικής μνήμης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η σχετική ανάρτηση στο Facebook: