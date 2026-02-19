Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

Ανοίγει ο δρόμος για την διεκδίκηση από το Ελληνικό δημόσιο, των 12 φωτογραφιών που απαθανατίζουν τα τελευταία λεπτά της πορείας προς την εκτέλεση, των 200 κομμουνιστών, στο σκοπευτήριο στην Καισαριανή, την πρωτομαγιά του 1944.

Με τη χθεσινή ανακήρυξη της φωτογραφικής συλλογής Τ. de Craene/H. Heuer, ως μνημείου, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά πλέον τη δυνατότητα να τη διεκδικήσει και να την αποκτήσει για λογαριασμό του ελληνικού κράτους.

Ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων μεταβαίνει αύριο στη Γάνδη, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κάτοχο της συλλογής για την εξέταση των φωτογραφιών.

Η ελληνική αποστολή, που αποτελείται από έμπειρους υπηρεσιακούς παράγοντες και εξειδικευμένους φωτογράφους, αναμένεται να φτάσει στη Γάνδη το πρωί της Παρασκευής προκειμένου να εκκινήσει μια διαδικασία τριών σταδίων, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Πρώτο μέλημα των εμπειρογνωμόνων είναι η επικύρωση της αυθεντικότητας των φωτογραφιών, το δεύτερο η εξακρίβωση της προέλευσής τους, δηλαδή το πώς ακριβώς κατέληξαν στα χέρια του ιδιώτη. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για τη μεταφορά του αρχείου στο ελληνικό κράτος, μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη λεπτότητα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτήρισε τις φωτογραφίες ανεκτίμητες, καθώς δίνουν «πρόσωπο» στις ιστορικές μαρτυρίες για το ήθος και τον πατριωτισμό τους, λίγες στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους.

«Αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στον λαό» – Μεγάλη συγκέντρωση της ΚΝΕ στην Καισαριανή

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην πλατεία «Παναγιώτη Μακρή», στη συγκέντρωση που διοργάνωσε η Οργάνωση Περιοχής Αττικής της ΚΝΕ διατρανώνοντας ότι «αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στο λαό».

Στη συγκέντρωση, παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος τόνισε ότι το ηθικό μεγαλείο των «200» αποτελεί παράδειγμα για τις νέες γενιές, για όλους τους λαούς του κόσμου.

Τα ονόματα των 200 εκτελεσμένων ήταν γραμμένα πάνω σε μικρές πικέτες που κρατούσαν ψηλά νέοι.

Μοναδικές στιγμές έλαβαν χώρα στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου μετέβησαν με πορεία οι συγκεντρωμένοι.

Τη στιγμή που η μεγάλη πορεία περνούσε τον στενό διάδρομο προς τον τόπο της εκτέλεσης, η συγκίνηση κορυφώθηκε ενώ από τα μεγάφωνα ακούγονταν τα τελευταία λόγια των εκτελεσμένων, μέσα από τα δικά τους τελευταία σημειώματα.

Οι φωτογραφίες από τη μέρα της εκτέλεσης προβλήθηκαν στον τοίχο, ζωντανεύοντας τα πρόσωπα στη θέση που βρέθηκαν.

Μέσα σε συνθήματα ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ Θοδωρής Κωτσαντής κατέθεσαν λίγα λουλούδια..

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και το Πένθιμο Εμβατήριο για τους τιμημένους νεκρούς. Το Μνημείο γέμισε από τα διακόσια κόκκινα γαρύφαλλα που άφησαν οι νέοι της ΚΝΕ.